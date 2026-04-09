Oklahoma City znovu vládcem základní části, Krejčího Portland stále živí naději

Autor: ,
  9:02
Basketbalisté Oklahoma City zvítězili v NBA 128:110 nad Los Angeles Clippers a po 64. výhře v sezoně si podruhé za sebou zajistili prvenství v základní části soutěže. Do play off tak obhájci titulu půjdou jako nejvýše nasazený tým.

Chet Holmgren vymýšlí, co provést s míčem. | foto: Reuters

Porážka Clippers navíc pomohla hráčům Portlandu, kteří bez stále zraněného českého reprezentanta Víta Krejčího prohráli 101:112 se San Antoniem a dvě kola před koncem na devátém místě tabulky Západní konference nadále zaostávají jen o jednu výhru právě za Clippers. Stále tak mají naději na osmé místo, které znamená výrazně lehčí cestu předkolem play off.

Oklahoma City v posledních dvou sezonách dominuje. Minule vybojovala v základní části 68 výher a ani nynějších 64 vítězství za posledních osm let žádný jiný klub nepřekonal. Ve středu Thunder už chvíli před poločasovou přestávkou vedli o 25 bodů a po změně stran náskok kontrolovali. Chet Holmgren k tomu přispěl 30 body a 14 doskoky, Shai Gilgeous-Alexander zaznamenal 20 bodů a 11 asistencí.

Thunder sedmou výhrou v řadě sebrali naději San Antoniu, které i přes výhru nad Portlandem ztrácí tři vítězství a čekají ho už jen dva zápasy. Spurs ale stále mají šanci na vyrovnání své druhé nejlepší sezony v historii. Aktuálně vyhráli 13 z posledních 14 utkání. Proti Portlandu si vybudovali vedení až o 17 bodů a to pak v závěru v klidu uhájili. De’Aaron Fox se o to zasloužil 25 body. Spurs si poradili i přes absenci Victora Wembanyamy. Za Portland dal Deni Avdija 27 bodů.

Trail Blazers v sobotu čeká klíčový duel s Clippers, který nutně potřebují vyhrát, aby udrželi do posledního kola naději na osmou příčku. Ta znamená, že v předkole play off by měli dva zápasy na jedno vítězství znamenající postup do play off. Pokud zůstanou devátí, budou muset uspět v obou utkáních.

Již jistou sedmou příčku v Západní konferenci má Phoenix, který i díky 37 bodům Devina Bookera zvítězil 112:107 nad Dallasem. Suns se mimo jiné povedlo ubránit hvězdného nováčka Coopera Flagga na 11 bodech. Phoenix se tak může začít připravovat na předkolo, kde vyzve Clippers, nebo Portland o postup do konferenčního čtvrtfinále.

Desátou výhru za sebou si připsal Denver, který porazil Memphis 136:119. Jamal Murray zaznamenal 26 bodů, Nikola Jokič 14 bodů, 15 doskoků a 10 asistencí a připsal si 34. triple double sezony.

Ve Východní konferenci pokračuje vyrovnaný boj o poslední příčky pro přímý postup do play off. Atlanta měla šanci si definitivně osmifinále zajistit, ale prohrála s Clevelandem 116:122. Cavaliers táhl s 31 body Donovan Mitchell, Evan Mobley přidal 22 bodů a vyrovnaný osobní rekord 19 doskoků. Hawks mají náskok jen jedné výhry na šesté Toronto a sedmé Orlando, které zvítězilo nad Minnesotou 132:20 a připsalo si čtvrtou výhru po sobě.

Výsledky NBA

Cleveland - Atlanta 122:116
Orlando - Minnesota 132:120
Detroit - Milwaukee 137:111
San Antonio - Portland 112:101
Denver - Memphis 136:119
LA Clippers - Oklahoma City 110:128
Phoenix - Dallas 112:107

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

9. dubna 2026  9:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.