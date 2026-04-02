Wembanyama trápil Golden State, blýskl se i veterán George. Boston skoro rekordní

Ligovým rekordem první čtvrtiny je 55 bodů Golden State proti Portlandu z roku 2023, o dva méně dali i basketbalisté Miami v listopadu Charlotte. Dosavadním nejvyšším bodovým ziskem Celtics ve všech čtvrtinách v klubové historii bylo 54 v závěrečné části v roce 1970 proti San Diegu.
„Zvládli jsme to docela dobře. Jsou chvíle, kdy se vám daří a jeden dobrý střelecký pokus střídá druhý. Když se to stane, obvykle to vycítíte a začnete se tlačit i do nevhodných pozic, což jsme my nedělali. Pořád jsme bojovali jen o ty nejlepší,“ uvedl trenér Joe Mazzulla, jehož tým na východě stíhá Detroit.
V první čtvrtině duelu s Miami se trefoval především Sam Hauser, dal 17 bodů včetně pěti trojek. Brown měl v tu dobu bodů 20. Tolik byl i rozdíl mezi oběma týmy po úvodní části. Miami už ztrátu nedohnalo, nakonec mu nepomohlo ani 24 trojek ze 47 pokusů.
Podívejte se na první triple double Jaysona Tatum po návratu:
Hvězdou dne byl také Victor Wembanyama, který při výhře San Antonia 127:113 nad Golden State nasbíral 41 bodů a 18 doskoků za necelých 29 minut. Francouzský talent trefil 16 z 22 střel a dovedl Spurs k desáté výhře za sebou.
Domácí Warriors, jimž chyběly všechny hvězdy včetně Stephena Curryho, Jimmyho Butlera a Kristapse Porzingise, vedl s 18 body Jeenathan Williams.
Ofenzivně povedený duel prožili i hráči Philadelphie, nejhorší tým soutěže Washington zdolali 153:131. Lídrem byl při absenci nemocného Joela Embiida veterán Paul George, jenž si ve čtvrtém utkání po trestu na 25 zápasů za porušení antidopingových pravidel ligy připsal sezonní maximum 39 bodů.
Denver prodloužil vítěznou sérii o sedmý duel díky triumfu 130:117 v Utahu. Jamal Murray se o to postaral 37 body včetně dalekonosné trojky z půlky hřiště. Jen o bod méně měl Ousmane Dieng z Milwaukee, porážce 113:119 s Houstonem však nezabránil.
Výsledky basketbalové NBA:
Washington - Philadelphia 131:153