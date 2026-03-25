Jokič měl triple double krátce po půli, Charlotte vyrovnalo klubový rekord

Hosté drželi těsný náskok téměř celou čtvrtou čtvrtinu, ale Phoenix 54 sekund před koncem vyrovnal na 121:121. V závěru proměnili střely Jamal Murray s Jokičem, zatímco Devin Booker svůj poslední pokus za tři body nedal. Nuggets si pomohli třetí výhrou po sobě ve vyrovnaném boji o třetí místo v Západní konferenci, které aktuálně drží Los Angeles Lakers.
Murray dal 21 bodů. V dresu Suns se prosadil Booker 22 body, o bod méně nastříleli Grayson Allen i Jalen Green.
Donovan Mitchell zazářil 42 body a spolu s autorem 26 bodů Jamesem Hardenem dovedl Cleveland k výhře 136:131 nad Orlandem. Zápas rozhodl těžkou střelou 13 sekund před koncem.
Cavaliers natáhli vítěznou sérii na čtyři zápasy. Mitchell zaznamenal už šestý čtyřicetibodový výkon v sezoně. Výrazně přispěl i Evan Mobley, který dal 19 bodů bez jediné střelecké chyby ze hry a připojil devět doskoků a šest asistencí.
V dresu Magic nastřílel 36 bodů Paolo Banchero, ale jeho tým prohrál už šestý zápas v řadě a komplikuje si boj o play off. Cleveland se drží těsně za New York Knicks a zůstává ve hře o třetí místo ve Východní konferenci.
Charlotte vyrovnalo 26 trojkami klubový rekord a deklasovalo Sacramento 134:90. Hlavní postavou byl Coby White s 27 body a šesti trojkami, výrazně pomohl i LaMelo Ball s 20 body a šesti trojkami. Moussa Diabaté přidal 17 bodů a 11 doskoků. Charlotte vyhrálo počtvrté v řadě.
Jalen Brunson zaznamenal 32 bodů, z toho 15 v poslední čtvrtině, a dovedl New York k výhře 121:116 nad New Orleans. Knicks prodloužili vítěznou sérii na sedm zápasů. Karl-Anthony Towns měl 21 bodů a 14 doskoků a O.G. Anunoby dal 21 bodů. Klíčovou roli sehrál Brunson, který rozhodl vyrovnaný zápas šňůrou 10 bodů ve čtvrté čtvrtině. Za Pelicans se prosadili Zion Williamson s 22 body a Jeremiah Fears s 21 body.
