Krejčí se vyfauloval, při prohře Portlandu se střelecky trápil. Charlotte táhl Miller

Portland nezachytil už nástup do zápasu a první čtvrtinu prohrál o 12 bodů. Hornets si pak udržovali dvouciferný náskok po většinu utkání. V poslední čtvrtině se sice hosté dotáhli na sedm bodů, ale vzápětí domácí šňůrou 10:0 odskočili a posledních šest minut mohli dohrávat v klidu.
Nic na tom nezměnila ani jediná přesná střela Krejčího ze hry. Čtyři minuty před koncem český rozehrávač trojkou snížil na 84:96. Dalších pět pokusů v zápase ale minul a proměnil jeden ze dvou trestných hodů. Poslední dvě minuty pak už sledoval jen z lavičky poté, co se vyfauloval. Nejlepším střelcem Portlandu byl s 25 body Jrue Holiday. Za Charlotte dal 26 bodů a šest trojek Brandon Miller.