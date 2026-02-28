Krejčí se vyfauloval, při prohře Portlandu se střelecky trápil. Charlotte táhl Miller

Basketbalisté Portlandu v NBA jasně prohráli na hřišti Charlotte 93:109. Český reprezentant Vít Krejčí u toho byl 26 minut, ale střelecky se mu nedařilo a zapsal jen čtyři body, doskok, dvě asistence a dva zisky. Trail Blazers nadále drží devátou příčku v tabulce Západní konference. Hornets zvítězili počtvrté za sebou.

Vít Krejčí v NBA brání najíždějícího Cobyho Whitea. | foto: AP

Portland nezachytil už nástup do zápasu a první čtvrtinu prohrál o 12 bodů. Hornets si pak udržovali dvouciferný náskok po většinu utkání. V poslední čtvrtině se sice hosté dotáhli na sedm bodů, ale vzápětí domácí šňůrou 10:0 odskočili a posledních šest minut mohli dohrávat v klidu.

Nic na tom nezměnila ani jediná přesná střela Krejčího ze hry. Čtyři minuty před koncem český rozehrávač trojkou snížil na 84:96. Dalších pět pokusů v zápase ale minul a proměnil jeden ze dvou trestných hodů. Poslední dvě minuty pak už sledoval jen z lavičky poté, co se vyfauloval. Nejlepším střelcem Portlandu byl s 25 body Jrue Holiday. Za Charlotte dal 26 bodů a šest trojek Brandon Miller.

ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

Van der Poel se vyhnul soupeřově hlavě a ujel na kostkách. Vacek na Omloopu píchl

Mathieu van der Poel slaví triumf na klasice Omloop Het Nieuwsblad.

Necelý měsíc po zisku rekordního osmého titulu mistra světa v cyklokrosu zahájil nizozemský cyklista Mathieu van der Poel vítězně i sezonu na silnici. Jednatřicetiletý univerzál vyhrál úvodní...

28. února 2026  17:33,  aktualizováno  23:01

Priske kritizoval rozhodčí: Soupeři nás faulují, ale nedostávají žluté karty

Sparťanský kouč Brian Priske během utkání s Baníkem

Na tiskové konferenci se mimo jiné hodně rozpovídal o rozhodčích. Ne v souvislosti s konkrétními výroky, nýbrž na téma udělování žlutých karet. „Mohl bych najít tři až čtyři situace, kde měl Baník...

28. února 2026  22:30

Zavadil? Byť už nehraje, standardky jdou za ním, chválil Svědík po výhře Zbrojovky

Kouč brněnské Zbrojovky Martin Svědík byl na konci zápasu s výhrou spokojený, s...

Lídr druholigové fotbalové tabulky Zbrojovka otevřel jaro úspěšně. Byť výhra 1:0 nad Příbramí trenéra Martina Svědíka viditelně neuspokojila, pozitivum však našel. Brňané rozhodli zápas ze...

28. února 2026  22:08

Slavia vyhrála základní část první ligy, Sokolov v posledním klání přišel o postup

PRŮLOMOVÁ SEZONA? Hokejisté Slavie oslavují v Edenu vítězství, stadion se jim...

Slavia Praha navzdory porážce v Táboře 2:3 vyhrála základní část první hokejové ligy. Kolín totiž v závěrečném 52. kole prohrál ve Vsetíně 1:3 a zůstal s jednobodovou ztrátou druhý. Poslední hrací...

28. února 2026  21:16

Výkon Liberce ovlivnil i ramadán. Trenér Kováč se zlobil: Nejhorší zápas sezony!

Liberecký kouč Radoslav Kováč během utkání s Hradcem gestikuluje na vlastní...

Po domácí prohře s Hradcem (0:1) trenér libereckých fotbalistů Radoslav Kováč nehledal žádné výmluvy. „Je zcela oprávněné říct, že to byl asi náš nejhorší zápas sezony. Chyběla nám kvalita i energie,...

28. února 2026  21:11

Sporný gól Sparty: ovlivnil Kadeřábek v ofsajdu hru? Neuznal bych ho, říkal expert

Brankář ostravského Baníku Martin Jedlička podruhé v zápase inkasuje, tentokrát...

V ofsajdu stáli sparťanští fotbalisté při gólové akci proti ostravskému Baníku hned dvakrát. Jen jednou však sudí Karel Rouček po zkoumání videorozhodčích trefu odvolal. Sporný druhý zásah nakonec...

28. února 2026  19:49,  aktualizováno  20:50

Závěr byl hektický, remízu s Teplicemi bereme, říká pardubický stoper Konečný

Fotbalisté Teplic skórují, penaltu po odpískané hře rukou proměnil záložník...

Býval by si představoval víc, ale nakonec byl Mikuláš Konečný, jeden z trojice pardubických fotbalových stoperů, se sobotní domácí remízou 1:1 s Teplicemi poměrně smířený. Pro jeho tým znamenala...

28. února 2026  20:50

40. gól v Premier League. Souček posunul svůj rekord. City opět vítězí a tlačí na lídra

Český záložník Tomáš Souček z West Hamu se prosadil v utkání proti Liverpoolu a...

Zachoval se jako prvotřídní útočník. Udělal oblouček mezi stopery, načasoval náběh, vyrazil a na malém vápně dorazil prudkou nabídku. Český reprezentant Tomáš Souček zase skóroval, proti Liverpoolu...

28. února 2026  18:15,  aktualizováno  20:36

Sparta - Baník 5:2, bláznivý závěr, hosté dohrávali v deseti. Vítězný gól má Vydra

Sparťanský záložník Patrik Vydra se prosazuje v utkání proti Baníku.

Sparťanští fotbalisté zareagovali na vítězství Slavie a týden před derby stáhli její náskok v čele Chance Ligy opět na sedm bodů. Ve 24. kole doma porazili ostravský Baník 5:2. Hned tři góly padly v...

28. února 2026,  aktualizováno  20:33

Reprezentaci se splnilo přání. Satoranský bude hrát: Doufám, že klukům dodám klid

Tomáš Satoranský oslavuje český sukces.

Od našeho zpravodaje ve Slovinsku Že Tomáš Satoranský může posílit národní tým na poslední chvíli, avizovali už při oznámení první nominace. A nyní je jasné, že elitní rozehrávač reprezentaci v dalším utkání kvalifikace o mistrovství...

28. února 2026  10:01,  aktualizováno  20:23

Yamalova paráda v La Lize: hattrick a výstavní kličkovaná zakončená do růžku

Útočník Lamine Yamal z Barcelony po jedné z mála zahozených šancí v utkání...

Lamine Yamal ve španělské fotbalové lize hattrickem přispěl k vítězství Barcelony nad Villarrealem 4:1. Katalánský klub má nyní v čele tabulky čtyřbodový náskok na druhý Real Madrid, jenž v pondělní...

28. února 2026  20:22

