Sudí okradli Philadelphii, ta se ale nedala. Curry vystřelil už deset tisíc trojek

Basketbalisté Los Angeles Clippers ve třetím městském derby v této sezoně v NBA podruhé zdolali Lakers, čtvrteční zápas vyhráli 112:104. Nejlepším střelcem vítězů byl s 24 body Kawhi Leonard, který vynechal předchozí tři utkání kvůli potížím s kolenem. Joel Embiid dovedl triple doublem za 32 bodů, 15 doskoků a 10 asistencí Philadelphii k vítězství nad Houstonem 128:122 po prodloužení.
Tyrese Maxey najíždí do koše, Kevin Durant jeho ránu blokuje. | foto: AP

Clippers v derby vedli až o 26 bodů, v závěru se však Lakers dotáhli na rozdíl pouhých čtyř. Důležité body na konci zaznamenal Ivica Zubac, jenž v utkání nasbíral 18 bodů a 19 doskoků. James Harden pomohl k výhře 18 body a 10 asistencemi.

Lakers prohráli na doskoku 34:49. Nebylo jim nic platné, že Luka Dončič nastřádal 32 bodů, 11 doskoků a osm asistencí. LeBron James mu sekundoval s 23 body, nikdo další se nedostal přes 12. Zatímco Lakers mají bilanci 26-17 a drží se v první šestici Západní konference, Clippers si výhrou polepšili na 20-24 a jsou desátí.

Philadelphii kromě Embiida táhl autor 36 bodů Tyrese Maxey, jenž šest bodů nasbíral v klíčové fázi prodloužení. Maxey mohl duel rozhodnout už tři sekundy před koncem čtvrté čtvrtiny, jenže ho zablokoval Kevin Durant. Blok přišel až poté, co se míč odrazil od desky ke koši a Sixers měl být přiznán technický koš. Sudí však navzdory protestům domácích přestupek neodpískali a rozhodlo až prodloužení.

Chyba sudích v závěru utkání:

Durant zaznamenal 36 bodů. Rockets zahodili 12 trestných hodů z 24 a nechali se přehrát zpod koše 44 ku 66. Nepomohlo jim ani 18 trojek.

Stephen Curry nastřílel 38 bodů včetně osmi trojek z 15 pokusů, Golden State ale podlehl v Dallasu 115:123. Nejlepším střelcem vítězů byl s 30 body Naji Marshall. S 21 body a 11 doskoky byl v dresu Mavericks vidět i devatenáctiletý Cooper Flagg, první hráč loňského draftu. Stejně bodů nastřílel Max Christie.

Curry se stal prvním hráčem v historii ligy, který vyslal na koš přes 10 000 trojkových pokusů (10 007). Proměnil jich 4222, rovněž nejvíce.

Denveru se vrátil do hry Jonas Valančiunas a pomohl k vítězství 107:97 ve Washingtonu. V duelu zářil Peyton Watson, jenž nastřádal 35 bodů a osm doskoků. S 24 body mu sekundoval Jamal Murray. Wizards spoléhali na Kyshawna George s 20 body a 12 doskoky.

Navzdory 30 bodům Juliuse Randlea podlehla Minnesota doma Chicagu 115:120. Kolektivnímu výkonu Bulls vévodil Coby White s 22 body. San Antonio zvítězilo 126:109 v Utahu, když poslední čtvrtinu ovládlo 29:17. De’Aaron Fox nastřílel 31 bodů, Victor Wembanyama přidal 26 bodů a 14 doskoků.

Výsledky NBA

Orlando - Charlotte 97:124
Philadelphia - Houston 128:122 po prodl.
Washington - Denver 97:107
Dallas - Golden State 123:115
Minnesota - Chicago 115:120
Utah - San Antonio 109:126
LA Clippers - LA Lakers 112:104
Portland - Miami 127:110

