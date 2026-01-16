Krejčí v základu, Atlanta ale neuspěla. Veterán Thompson předvedl sezonní výkon

  8:41
Basketbalisté Atlanty s Vítem Krejčím prohráli v NBA v hale Portlandu 101:117 a klesli v tabulce Východní konference na desátou příčku. Český reprezentační rozehrávač počtvrté za sebou nastoupil v základní sestavě Hawks a za 20 minut zaznamenal 8 bodů, doskok, asistenci a blok.

Jalen Johnson posílá přihrávku na Víta krejčího. | foto: AP

Atlanta nezvládla poslední čtvrtinu, do které šla se ztrátou jednoho bodu. Portland hned úvodní pasáž poslední dvanáctiminutovky vyhrál 15:2 a náskok už nepustil. Hawks měli problém pod košem, kde se nechali na body přehrát 36:52 a na doskoku přeskákat 40:54. Nejlepším střelcem týmu byl sice pivot Onyeka Okongwu s 26 body, ale většinu z nich dal z trojek.

Krejčí se nájezdem postaral o první body Atlanty v zápase. Poté trojkou ve třetí čtvrtině držel Atlantu ve vedení 70:64 a poslední body přidal pět minut před koncem, kdy další trojkou upravil na 98:105.

Ani 39 bodů Luky Dončiče nestačilo Los Angeles Lakers k odvrácení porážky 117:135 s Charlotte. Slovinskému lídrovi sekundoval s 29 body LeBron James, ale Hornets měli celkem tři střelce s výkony přes 25 bodů – Milese Bridgese, Brandona Millera a zejména LaMela Balla, který zaznamenal 30 bodů a 11 asistencí.

Naopak 39 bodů Anferneeho Simonse přineslo vítězství Bostonu 119:114 nad Miami. Simmons předvedl nejlepší střelecký výkon za poslední dva roky. Do zápasu přitom šel jako náhradník. V poslední čtvrtině dal 18 bodů a pomohl týmu otočit výsledek z desetibodové ztráty. V závěru pohlídal výhru trestnými hody. V klíčové chvíli mu pomohl také Jaylen Brown, autor 27 bodů.

Dallas i ve výrazném oslabení bez Anthonyho Davise, Coopera Flagga a dalších opor zvítězil 144:122 nad Utahem. Výrazně k tomu přispěl veterán Klay Thompson, který z pozice náhradníka nastřílel 26 bodů. Celkem sedm hráčů Dallasu dosáhlo na dvouciferný počet bodů.

Oklahoma City si upevnila vedení v soutěži výhrou 111:91 nad Houstonem. Shai Gilgeous-Alexander sice tentokrát v útoku tolik nezářil, ale tři minuty před koncem zaznamenal dvacátý bod a prodloužil sérii zápasů s alespoň 20 body na 111. Už mu chybí jen 15 takových utkání k vyrovnání absolutního rekordu Wilta Chamberlaina z let 1961 až 1963.

Golden State porazili New York 126:113 zejména díky úspěšné střelbě z dálky. Trefili 20 trojek s úspěšností 44 procent. Jimmy Butler zaznamenal 32 bodů, Stephen Curry 27 a Moses Moody přidal 21, všechny z tříbodových košů.

Výsledky NBA

Orlando - Memphis 118:111
Detroit - Phoenix 108:105
Miami - Boston 114:119
Houston - Oklahoma City 91:111
San Antonio - Milwaukee 119:101
Dallas - Utah 144:122
Golden State - New York 126:113
Portland - Atlanta 117:101 (za hosty Krejčí 8 bodů, 1 asistence a 1 doskok)
LA Lakers - Charlotte 117:135

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

Plány Atleta roku Štefely po konci kariéry? Šipky nebo práce v pneuservisu

Výškař Jan Štefela, vítěz ankety Atlet roku

Výškař Jan Štefela má za sebou úspěšnou sezonu. Stříbro z halového mistrovství Evropy a bronz z mistrovství světa mu vynesly také prestižní ocenění Atlet roku. Přesto čtyřiadvacetiletý reprezentant...

16. ledna 2026

Hertl vyrovnal v 60. minutě, Pastrňák jistil výhru. Špaček prožil debut v NHL

Tomáš Hertl slaví vyrovnávací branku 7 sekund před koncem.

Ve čtvrtečních zápasech hokejové NHL byli Češi hodně vidět. Pavel Zacha (0+1) s Davidem Pastrňákem (1+0) byli u pátého úspěchu Bostonu v řadě. Vítězství 4:2 nad Seattlem navíc předcházelo slavnostní...

16. ledna 2026  7:05,  aktualizováno  8:51

Zacha v Bostonu září štěstím a vyhlíží olympijské hry: Chtěl bych na Sáblíkovou

Pavel Zacha se raduje z gólu do sítě St. Louis.

Čtyři roky v Bostonu považuje za super start nové kariéry, kterým zapomíná na předešlé trápení v New Jersey. Před pár dny v NHL zvládl svůj první hattrick, Bruins pořád živí naději na play off. A za...

16. ledna 2026  8:30

Horváth & syn v Mostě: Nemám maturitu z trénování vlastních dětí, ale těším se

Mostecký trenér Pavel Horváth a jeho syn Patrik.

Dycky Most? Dycky Horváth! Bývalý český fotbalový reprezentant Pavel Horváth si jako trenér přivedl ze Slavie do Baníku svého čerstvě plnoletého pokračovatele rodu Patrika. Na spojenectví otec & syn...

16. ledna 2026  6:39

Menšík vyhrál dva zápasy za den a je ve finále. O titul zabojuje také Macháč

Jakub Menšík si jde pro bekhend v semifinále turnaje v Aucklandu.

Hned dva čeští tenisté mají před nedělním startem Australian Open parádní formu! Jakub Menšík postoupil do finále v Aucklandu, když v pátek zvládl odložené čtvrtfinále i semifinále, a Tomáš Macháč se...

16. ledna 2026  6:06

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

vydáno 16. ledna 2026

Hlavní trumf z formy. Dostálovi před OH nahrává renomé z Prahy. Na jak dlouho?

Premium
Lukáš Dostál v bráně Anaheim Ducks

Při zlatém tažení v Praze nezískal jen titul mistra světa. K jeho jménu připadla i aura hrdiny, který spasí národní tým i v těch nejsložitějších chvílích. Zasloužená, ale do budoucna i lehce nevděčná...

16. ledna 2026

NBA rozjásala Berlín. Před Kloppem či Nowitzkým se radovali bratři Wagnerovi

Moritz Wagner z Orlando Magic během utkání NBA v Berlíně.

Basketbalisté Orlanda porazili Memphis v utkání NBA hraném v Berlíně a z vítězství 118:111 se k nadšení diváků radovala i bratrská dvojice Franz a Moritz Wagnerovi s dalším německým reprezentantem...

15. ledna 2026  23:36

Reshtenko se blýskl krátkým programem, Valesiová a Bidař skončili na ME devátí

Český krasobruslař Georgii Reshtenko během krátkého programu na ME.

Český krasobruslař Georgii Reshtenko je na mistrovství Evropy osmý po krátkém programu. Zlepšil si osobní rekord na 78,62 bodu a útočí na dosud nejlepší výsledek na vrcholné kontinentální akci,...

15. ledna 2026  19:17,  aktualizováno  23:15

Sparťané se čílí: Musíme se nad sebou zamyslet! Od Komety schytali další lekci

Hráči Komety se radují z vedení na Spartě.

Na Spartě si zase připomněli poslední semifinále play off. Jen tentokrát už v předehrávce 42. extraligového kola. V roli školitele opět dříči z hokejové Komety. Obětaví, neústupní a efektivní. Za...

15. ledna 2026  23:09

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026: program, výsledky, Češi

Český házenkář Dominik Solák se tlačí do zakončení v utkání proti Švýcarsku.

Mistrovství Evropy v házené mužů 2026 odstartuje 15. ledna a potrvá až do 1. února. Koná se v Dánsku, Norsku a Švédsku. O úspěch se bude snažit i česká reprezentace. Program a výsledky zápasů, herní...

15. ledna 2026  22:13

