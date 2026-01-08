Krejčí pomohl k výhře a loučil se s hvězdou. Young míří do Washingtonu

Největší hvězda Atlanty Trae Young opět sledoval utkání jen z lavičky. Příště nebude už ani na ní, jelikož se Hawks domluvili s Washingtonem na jeho výměně. Z hlavního města USA poputuje za čtyřnásobného účastníka utkání hvězd dvojice CJ McCollum a Corey Kispert.
Hawks postrádali i hlavního pivota Onyeku Okongwua kvůli nemoci. Hlavní tváří zápasu se tak stal francouzský křídelník Zaccharie Risacher, jenž trefil sedm trojek a dal 25 bodů.
Právě místo něj často střídá Krejčí a ve středu tak dostal prostor jen na 19 minut. I když nebyl tolik vidět, s českým reprezentantem na hřišti vyhrála Atlanta o 17 bodů, což je i celkový rozdíl ve skóre. Krejčí se do statistik zapsal dunkem ve třetí čtvrtině poté, co získal míč a byl rychlejší než obránci. Proměnil pak i poslední střelu svého týmu a to za tři body.
Oklahoma City se doma nečekaně trápila s Utahem a většinu poslední čtvrtiny prohrávala až o osm bodů. Tři sekundy před koncem Lauri Markkanen znovu poslal Jazz do vedení, ale Thunder zachránil Gilgeous-Alexander, který i těsně bráněný proměnil těžkou střelu ze vzdálenosti trestného hodu a poslal zápas do prodloužení.
V něm Gilgeous-Alexander přidal dalších devět bodů, dovedl Thunder k vítězství a navíc prodloužil svou sérii zápasů s alespoň 20 body na 109, což je druhá nejdelší v historii NBA.
Hrdinou byl také Immanuel Quickley, který trojkou v poslední sekundě rozhodl o výhře Toronta 97:96 nad Charlotte v divoké koncovce. Hornets nejprve poslal do vedení 1,6 vteřiny před koncem nájezdem LaMelo Ball. Jenže pak Toronto zahrálo akci pro Quickleyho, který si naběhl na trojku a z otočky zamířil přesně. Zápas zakončil s 21 body.
Vítěznou trojku trefil i Paolo Banchero a zařídil Orlandu výhru 104:103 nad Brooklynem v prodloužení. Magic vedli až o 18 bodů, jenže Brooklyn se vrátil a v prodloužení sahal po vítězství poté, co všech 10 jeho bodů v přidané pětiminutovce dal nováček Egor Demin včetně trojky na vedení pět sekund před koncem. Poslední akci ale měl Banchero a trojkou o desku vystřelil výhru.
Denver i bez zraněného Nikoly Jokiče uspěl v Bostonu 114:110. Peyton Watson k tomu přispěl 30 body a Jamal Murray přidal 22 bodů a osobní rekord 17 asistencí. Za Celtics měl 33 bodů Jaylen Brown. Detroit zvítězil 108:93 nad Chicagem i díky novému osobnímu maximu Isaiaha Stewarda 31 bodů. Také Stephen Curry 31 body dovedl Golden State k výhře 120:113 nad Milwaukee, za které nasbíral Janis Adetokunbo 34 bodů a 10 doskoků.
Los Angeles Lakers při absenci tří hráčů základní sestavy v čele s LeBronem James nestačil proti San Antoniu ani triple double Luky Dončiče. Měl sice 38 bodů, 10 doskoků i asistencí, ale Lakers prohráli 91:107.
Výsledky NBA
Detroit - Chicago 108:93