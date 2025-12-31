Detroit se proti Lakers spoléhal na rychlé protiútoky, ze kterých vytěžil celkem 31 bodů. Velmi dobře zahrála Pistons také lavička, která náhradníky soupeře jasně přehrála (67:34). Hlavním tahounem Detroitu byl ale tradičně Cade Cunningham, který zaznamenal 27 bodů a 11 asistencí.
Lakers opět táhl s 30 body a 11 asistencemi nejlepší střelec sezony Luka Dončič. LeBron James v den 41. narozenin přidal 17 bodů. Stal se dvanáctým hráčem v historii, který nastoupil v NBA ve věku 41 let.
Podívejte se na výkon Cadea Cunninghama:
Bostonský White se postaral o zápis do historie. Ač měří jen 193 centimetrů, připsal si proti Utahu celkem sedm bloků. K tomu přidal 27 bodů, 7 doskoků a 6 asistencí a stal se vůbec prvním hráčem v lize, který zaznamenal v jediném utkání alespoň 25 bodů, 6 doskoků, 6 asistencí a 6 bloků.
Jaylen Brown přispěl k výhře 23 body a 10 asistencemi, poprvé po devíti zápasech ale nedosáhl na třicetibodovou hranici a nevylepšil klubový rekord, o který se dělí s Larrym Birdem. Utahu nepomohlo ani 37 bodů Keyonteho George.
Sestřih utkání Boston Celtics vs. Utah Jazz:
Philadelphia udolala Memphis na jeho hřišti 139:136 po prodloužení. V utkání předvedl nejlepší střelecký výkon večera Ja Morant, ale ani jeho 40 bodů Grizzlies nestačilo. Sixers se mohli opřít o Joela Embiida a Tyrese Maxeyho, kteří oba nastříleli 34 bodů.
Hosté mohli vyhrát už v normální hrací době, ale v posledních dvou minutách neskórovali a neudrželi sedmibodové vedení. Morant dvěma posledními koši srovnal a v prodloužení přidal další tři povedené akce, ale na druhé straně řádil Maxey, který jeden koš dal a na tři další nahrál. Vítěznou trojku pak dvě sekundy před koncem vstřelil nováček VJ Edgecombe.
Sacramento i kvůli zdravotním potížím opor patří k nejhorším týmům soutěže a potvrdilo to i proti zkušeným Clippers porážkou o 41 bodů. Tým z Los Angeles opět táhl Kawhi Leonard s 33 body, zazářil ale i švýcarský nováček Yanic Konan Niederhäuser, který si 16 body vytvořil osobní maximum. Dosud dal maximálně šest bodů.
Výsledky basketbalové NBA:
Memphis - Philadelphia 136:139 po prodl.