Vítězná jízda kmetů pokračuje, Leonard opět vynikl. Detroit srazil mdlé LA Lakers

Autor: ,
  9:25
Basketbalisté Detroitu si jasnou výhrou nad Los Angeles Lakers 128:106 upevnili vedení v tabulce Východní konference NBA. Pistons po dvou předchozích porážkách zabrali a dominantním výkonem v poslední čtvrtině nedali domácím šanci. Už pátou výhru v řadě slaví Los Angeles Clippers, kteří doma přehráli Sacramento 131:90. Uspěl také Boston, který i díky mimořádnému výkonu Derricka Whitea v obraně porazil 129:119 domácí Utah.
Russell Westbrook a Demar Derozan z Sacramento Kings se snaží zastavit Kawhiho...

Russell Westbrook a Demar Derozan z Sacramento Kings se snaží zastavit Kawhiho Leonarda z Los Angeles Clippers. | foto: Wally SkalijAP

Yanic Konan Niederhäuser z Los Angeles Clippers smečuje.
VJ Edgecombe a Joel Embiid z Philadelphia 76ers slaví během prodloužení zápasu...
Jaren Jackson Jr. z Memphis Grizzlies blokuje pokus VJ Edgecombeho z...
Keyonte George z Utah Jazz střílí v zápase s Boston Celtics.
6 fotografií

Detroit se proti Lakers spoléhal na rychlé protiútoky, ze kterých vytěžil celkem 31 bodů. Velmi dobře zahrála Pistons také lavička, která náhradníky soupeře jasně přehrála (67:34). Hlavním tahounem Detroitu byl ale tradičně Cade Cunningham, který zaznamenal 27 bodů a 11 asistencí.

Lakers opět táhl s 30 body a 11 asistencemi nejlepší střelec sezony Luka Dončič. LeBron James v den 41. narozenin přidal 17 bodů. Stal se dvanáctým hráčem v historii, který nastoupil v NBA ve věku 41 let.

Podívejte se na výkon Cadea Cunninghama:

Bostonský White se postaral o zápis do historie. Ač měří jen 193 centimetrů, připsal si proti Utahu celkem sedm bloků. K tomu přidal 27 bodů, 7 doskoků a 6 asistencí a stal se vůbec prvním hráčem v lize, který zaznamenal v jediném utkání alespoň 25 bodů, 6 doskoků, 6 asistencí a 6 bloků.

Jaylen Brown přispěl k výhře 23 body a 10 asistencemi, poprvé po devíti zápasech ale nedosáhl na třicetibodovou hranici a nevylepšil klubový rekord, o který se dělí s Larrym Birdem. Utahu nepomohlo ani 37 bodů Keyonteho George.

Sestřih utkání Boston Celtics vs. Utah Jazz:

Philadelphia udolala Memphis na jeho hřišti 139:136 po prodloužení. V utkání předvedl nejlepší střelecký výkon večera Ja Morant, ale ani jeho 40 bodů Grizzlies nestačilo. Sixers se mohli opřít o Joela Embiida a Tyrese Maxeyho, kteří oba nastříleli 34 bodů.

Hosté mohli vyhrát už v normální hrací době, ale v posledních dvou minutách neskórovali a neudrželi sedmibodové vedení. Morant dvěma posledními koši srovnal a v prodloužení přidal další tři povedené akce, ale na druhé straně řádil Maxey, který jeden koš dal a na tři další nahrál. Vítěznou trojku pak dvě sekundy před koncem vstřelil nováček VJ Edgecombe.

VJ Edgecombe a Joel Embiid z Philadelphia 76ers slaví během prodloužení zápasu s Memphis Grizzlies.

Jaren Jackson Jr. z Memphis Grizzlies blokuje pokus VJ Edgecombeho z Philadelphia 76ers.

Sacramento i kvůli zdravotním potížím opor patří k nejhorším týmům soutěže a potvrdilo to i proti zkušeným Clippers porážkou o 41 bodů. Tým z Los Angeles opět táhl Kawhi Leonard s 33 body, zazářil ale i švýcarský nováček Yanic Konan Niederhäuser, který si 16 body vytvořil osobní maximum. Dosud dal maximálně šest bodů.

Výsledky basketbalové NBA:

Memphis - Philadelphia 136:139 po prodl.
Utah - Boston 119:129
LA Lakers - Detroit 106:128
LA Clippers - Sacramento 131:90

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Vémolovi hrozí za drogovou činnost osmnáct let, státní zástupce navrhl vazbu

Razie u domu Karlose Vémoly.

Den před Vánocemi zasahovala policie v domě MMA zápasníka Karlose Vémoly. Před vilou v Měchenicích nedaleko Prahy stálo několik policejních vozů včetně dodávky Celní správy. Při zásahu si policie...

Tragická zpráva z biatlonu. Zemřel vítěz glóbu Bakken, ještě v neděli závodil

Norský biatlonista Sivert Bakken.

V neděli bojoval v hromadném závodě Světového poháru v Le Grand-Bornand, teď biatlonový svět smutní nad jeho ztrátou. Ve věku 27 let zemřel Sivert Guttorm Bakken. Vítěze malého křišťálového glóbu ze...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Kincl zničil Pukače, Dvořák padl. Obr Fleury obhájil titul a přijal novou výzvu

Patrik Kincl na Oktagonu 81 porazil Roba Pukače na body.

Nabitá O2 arena, jedenáct zápasů včetně dvou titulových a osm českých bojovníků. Turnaj Oktagon 81 nabídl velkolepou podívanou i hodně krve. Will Fleury obhájil titul v těžké váze, Žalgas Žumagulov...

Od prvního přáteláku věděli, že je Mbodji trefa. Z Jihlavy vystřelil do Ligy mistrů

Slávisté slaví druhý gól Youssoupy Mbodjia do branky Bödo/Glimt v zápase Ligy...

Jeho story ze všeho nejvíce připomíná krásnou sportovní pohádku. Ještě před rokem fotbalistu Youssouphu Mbodjiho nikdo v České republice neznal. Nebylo divu, v té době dvacetiletý krajní obránce ze...

31. prosince 2025  10:21

Vítězná jízda kmetů pokračuje, Leonard opět vynikl. Detroit srazil mdlé LA Lakers

Russell Westbrook a Demar Derozan z Sacramento Kings se snaží zastavit Kawhiho...

Basketbalisté Detroitu si jasnou výhrou nad Los Angeles Lakers 128:106 upevnili vedení v tabulce Východní konference NBA. Pistons po dvou předchozích porážkách zabrali a dominantním výkonem v...

31. prosince 2025  9:25

KVÍZ: MS v hokeji do 20 let je v plném proudu. Co o šampionátech víte?

Adam Benák na střídačce slaví gól se svými spoluhráči.

Tradičně na přelomu roku probíhá hokejové mistrovství světa hráčů do 20 let, na kterém se Čechům v posledních letech velmi daří. Co všechno o historii juniorských šampionátů víte? Otestujte si...

vydáno 31. prosince 2025

Kämpf byl u dvou gólů Vancouveru, Vladař s Rittichem slavili výhry

David Kämpf z Vancouver Canucks přijímá gratulace po trefě v duelu proti...

Hubenou bilanci jediného gólů si v úterním programu hokejové NHL centr Vancouveru David Kämpf rozšířil hned dvěma zápisy (1+1). Hvězdou duelu byl ale nakonec jiný Čech, hostující gólman Dan Vladař. K...

31. prosince 2025  7:22,  aktualizováno  8:31

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

31. prosince 2025  8:14

Manžel paní Nežádoucí. Pohodu na Labi nahradilo drama, teď se Shumate hledá

J. T. Shumate z Nymburka se připravuje na zápas.

Rok přeplněný radostnými i dramatickými událostmi prožil americký basketbalista J. T. Shumate. V březnu mu manželka Mariah přivedla na svět dvě rozkošné dcerky, v květnu slavil s Nymburkem další...

31. prosince 2025  6:01

Mr. Computer mi už neříkají. Novák o vášni pro kybernetiku či umělé inteligenci

Premium
Běžec na lyžích Michal Novák během Tour de Ski

Neprožívá lehkou sezonu. „Hned při prvním Světovém poháru v Ruce jsem se cítil zvláštně. Bolel mě chrup, nakonec se z toho vyklubal zánět na dásni,“ povídá běžec na lyžích Michal Novák. K tomu se...

31. prosince 2025

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

28. prosince 2025  20:36,  aktualizováno  30. 12. 23:44

Krejčí trefil bod pro Wolverhampton, Arsenal zničil Aston Villu čtyřmi góly

Ladislav Krejčí slaví svůj gól na hřišti Manchesteru United.

Nadupaný program anglické Premier League pokračoval v úterý večer šesti duely. Vedoucí Arsenal ve šlágru 19. kola zpražil třetí Aston Villu, která v soutěži držela osmizápasovou vítěznou sérii. Po...

30. prosince 2025  23:13,  aktualizováno  23:42

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta, kde sledovat

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

30. prosince 2025  18:21,  aktualizováno  23:34

Spartu v semifinále Spengler Cupu zastavil výběr z amerických univerzit, zářil Fink

Aiden Fink (U.S. Collegiate Selects) překonává sparťanského gólmana Jakuba...

Na finále nedosáhli. Sparťanští hokejisté na Spengler Cupu prohráli s výběrem z amerických univerzit U.S. Collegiate Selects 3:5 a o celkové prvenství vánočního turnaje ve Švýcarsku si nezahrají.

30. prosince 2025,  aktualizováno  23:10

Barcelona si v Eurolize pokazila závěr roku, Satoranskému s Veselým se nedařilo

Jan Veselý z Barcelony se snaží v euroligovém duelu zablokovat Brice Desserta z...

Basketbalistům Barcelony ani českým reprezentantům v dresu katalánského klubu nevyšel poslední zápas roku a v 19. kole Euroligy doma podlehli 74:90 Monaku. Rozehrávač Tomáš Satoranský za 24 minut hry...

30. prosince 2025  23:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.