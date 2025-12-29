Clippers vyšla sázka na třicátníky, Leonard vytasil vytasil životní maximum

Clippers vyhráli počtvrté za sebou. Proti druhému nejlepšímu týmu ligy nastoupili v základní sestavě se čtyřmi hráči staršími 34 let. To se v NBA stalo naposledy před deseti lety.
Leonard si o deset bodů vylepšil dosavadní maximum z ledna 2019. Celkem proměnil 17 z 26 střel, z toho pět za tři body. Přidal i 16 proměněných trestných hodů, 11 doskoků, 2 asistence, 5 zisků a 3 bloky. Odehrál jednoznačně nejlepší zápas kariéry a přispěl k druhé porážce Pistons za sebou.
Skvělý výkon předvedl také Scottie Barnes při výhře Toronta nad Golden State 141:127 po prodloužení. Hostující Warriors táhl s 39 body Stephen Curry, ale Barnes se pod výhru Raptors podepsal 23 body, osobním rekordem v podobě 25 doskoků a 10 asistencemi. Posedmé v kariéře zaznamenal v zápase ve třech statistických ukazatelích dvouciferné hodnoty a jako první hráč v historii Raptors předvedl triple double s alespoň 20 body i doskoky. Immanuel Quickley mu pomohl 27 a Brandon Ingram 26 body.
Také Bostonu nestačilo 37 bodů nejlepšího střelce zápasu Jaylena Browna k odvrácení porážky 108:114 s týmově hrajícím Portlandem. Za Trail Blazers dalo pět hráčů 18 a více bodů. Ve velmi vyrovnané poslední čtvrtině zvládl domácí tým koncovku poté, co klíčový koš s faulem na čtyřbodové vedení dal 22 sekund před koncem Donovan Clingan, autor 18 bodů a 18 doskoků.
Los Angeles Lakers táhl za výhrou 125:101 nad Sacramentem tradičně Luka Dončič. Slovinská hvězda 34 body potvrdila roli nejlepšího střelce soutěže. LeBron James přidal 24 bodů, ale pět minut před koncem ze zápasu odstoupil s bolestmi zad po kolizi s DeMarem DeRozanem.
Lídr soutěže Oklahoma City po dvou porážkách zabral a zvítězil 129:104 nad Philadelphií. Nejlepším střelcem v dresu Thunder byl tentokrát Chet Holmgren s 29 body. Nejužitečnější hráč minulé sezony Shai Gilgeous-Alexander dal o dva méně.
Washington porazil Memphis 116:112 a poprvé v sezoně vyhrál dva zápasy po sobě. Nad Grizzlies vyhrál podruhé během devíti dnů, stále ale zůstává druhým nejhorším týmem soutěže po Indianě.
Výsledky NBA
Washington - Memphis 116:112