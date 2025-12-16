Nováček předvedl v NBA historickou show, souboj pivotů rozhodl podivný faul

Jednička letošního draftu Flagg už je hlavním lídrem Dallasu. Neustále byl aktivní, vybojoval 20 trestných hodů a zaměstnával obranu Utahu. K 42 bodům přidal i sedm doskoků a šest asistencí. Při absenci několika opor v čele s Anthonym Davisem však byl příliš osamocen, zatímco Jazz se mohli bodově opřít o tři hráče. Keyonte George dal 37 bodů, Lauri Markkanen přidal 33 bodů a 16 doskoků a Kyle Filipowski nastřílel 25 bodů.
V prodloužení pak už hráči Dallasu neměli dost sil a dali jen čtyři body, z toho jediný koš ze hry. Utah si připsal desátou výhru v sezoně a v tabulce Západní konference se dostal před Dallas na desáté místo.
Velké drama se odehrálo v Denveru, kde byli fanoušci zvědaví na souboj dvou hráčů, kteří jsou považováni za možná nejlepší pivoty současnosti, a ti je nezklamali. Jokič nasbíral 39 bodů, 15 doskoků a 10 asistencí, Sengün měl 33 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí. U klíčových okamžiků zápasu ale byli jiní hráči.
Houston měl na dosah vítězství, když ho Sengün dvě vteřiny před koncem poslal do nejtěsnějšího vedení. Jenže když pak Denver po time outu rozehrával, Amen Thompson fauloval uvolňujícího se Tima Hardawaye a podle pravidel za takový faul v koncovce ještě před rozehráním míče automaticky následuje jeden trestný hod.
Thompsonův faul:
Jamal Murray ho proměnil a poslal tím zápas do prodloužení. V něm dal opět Murray dva koše a následně trojkou z rohu zvýšil Spencer Jones na rozdíl sedmi bodů, na což Houston už neměl odpověď. Murray nastřílel celkem 35 bodů. Denver vyhrál popáté za sebou a je druhý v Západní konferenci.
Detroit zvítězil 112:105 v Bostonu a čtvrtou výhrou v řadě si upevnil vedení v tabulce Východní konference. Cade Cunnigham k vítězství Pistons přispěl 32 body a 10 asistencemi. Za Boston dal 34 bodů Jaylen Brown.
Výsledky NBA
Boston - Detroit 105:112