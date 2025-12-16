Nováček předvedl v NBA historickou show, souboj pivotů rozhodl podivný faul

Autor: ,
  7:40
Vycházející hvězda NBA Cooper Flagg jako první osmnáctiletý hráč v historii zámořské basketbalové ligy nastřílel v zápase 42 bodů. Ani jeho nový osobní rekord ale Dallasu nepomohl a podlehl Utahu 133:140 po prodloužení. Bitvu hvězdných pivotů těsně vyhrál Nikola Jokič, který pomohl Denveru k vítězství v prodloužení 128:125 nad Houstonem s Alperenem Sengünem. Oba pivoti předvedli triple double.

Cooper Flagg v zápase proti Utahu. | foto: Reuters

Jednička letošního draftu Flagg už je hlavním lídrem Dallasu. Neustále byl aktivní, vybojoval 20 trestných hodů a zaměstnával obranu Utahu. K 42 bodům přidal i sedm doskoků a šest asistencí. Při absenci několika opor v čele s Anthonym Davisem však byl příliš osamocen, zatímco Jazz se mohli bodově opřít o tři hráče. Keyonte George dal 37 bodů, Lauri Markkanen přidal 33 bodů a 16 doskoků a Kyle Filipowski nastřílel 25 bodů.

V prodloužení pak už hráči Dallasu neměli dost sil a dali jen čtyři body, z toho jediný koš ze hry. Utah si připsal desátou výhru v sezoně a v tabulce Západní konference se dostal před Dallas na desáté místo.

Velké drama se odehrálo v Denveru, kde byli fanoušci zvědaví na souboj dvou hráčů, kteří jsou považováni za možná nejlepší pivoty současnosti, a ti je nezklamali. Jokič nasbíral 39 bodů, 15 doskoků a 10 asistencí, Sengün měl 33 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí. U klíčových okamžiků zápasu ale byli jiní hráči.

Houston měl na dosah vítězství, když ho Sengün dvě vteřiny před koncem poslal do nejtěsnějšího vedení. Jenže když pak Denver po time outu rozehrával, Amen Thompson fauloval uvolňujícího se Tima Hardawaye a podle pravidel za takový faul v koncovce ještě před rozehráním míče automaticky následuje jeden trestný hod.

Thompsonův faul:

Jamal Murray ho proměnil a poslal tím zápas do prodloužení. V něm dal opět Murray dva koše a následně trojkou z rohu zvýšil Spencer Jones na rozdíl sedmi bodů, na což Houston už neměl odpověď. Murray nastřílel celkem 35 bodů. Denver vyhrál popáté za sebou a je druhý v Západní konferenci.

Detroit zvítězil 112:105 v Bostonu a čtvrtou výhrou v řadě si upevnil vedení v tabulce Východní konference. Cade Cunnigham k vítězství Pistons přispěl 32 body a 10 asistencemi. Za Boston dal 34 bodů Jaylen Brown.

Výsledky NBA

Boston - Detroit 105:112
Utah - Dallas 140:133 po prodl.
Denver - Houston 128:125 po prodl.
LA Clippers - Memphis 103:121
Miami - Toronto 96:106

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...

Na fotbal se štaflemi. Bohemáci přelstili covid, ve světě nevěřili

„To, co se odehrálo na Bohemce, by nebylo na jiném českém stadionu možné. Ale...

Na covid už budou všichni fandové Bohemians Praha 1905 navždy vzpomínat jako na dobu, kdy se na fotbal chodilo se štaflemi. Unikátní sérii snímků, které pořídil fotograf Roman Vondrouš, ocenili i ve...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Sydney Sweeney překvapila. Na obálce sportovního magazínu pózuje v ringu

Sydney Sweeney po boku skutečné boxerské legendy Christy Martinové, jejíž...

Herečka Sydney Sweeney překvapila fanoušky proměnou z hollywoodské hvězdy v drsnou boxerku. Po uvedení filmu o skutečném osudu bojovnice Christy Martinové se objevila na titulní straně magazínu...

Jednou mu vzala i boty. Antonelli potkal svou přítelkyni z Česka na motokárách

Společně na závodech. Bábíčková s Antonellim v závodním prostředí.

Andrea Kimi Antonelli, teprve devatenáctiletý talent formule 1, sice pochází z Itálie, ovšem velmi blízko má i k České republice. Pilot Mercedesu totiž chodí s Eliškou Bábíčkovou, rodačkou z jižní...

Dostál se radoval na ledě Rangers, Faksa asistoval. Zářil slovenský nováček

Aktualizujeme
Brankář Lukáš Dostál zastavuje střelu Rangers.

Hokejový brankář Lukáš Dostál se ve svém druhém startu po návratu z marodky dočkal výhry, když 26 zákroky podpořil triumf Anaheimu 4:1 na ledě Rangers. Stejným poměrem uspěl i Dallas nad Los Angeles...

16. prosince 2025  7:22,  aktualizováno  7:49

Nováček předvedl v NBA historickou show, souboj pivotů rozhodl podivný faul

Cooper Flagg v zápase proti Utahu.

Vycházející hvězda NBA Cooper Flagg jako první osmnáctiletý hráč v historii zámořské basketbalové ligy nastřílel v zápase 42 bodů. Ani jeho nový osobní rekord ale Dallasu nepomohl a podlehl Utahu...

16. prosince 2025  7:40

Frustrace, rány do stolu a ruce od krve. Myslel jsem na spoustu věcí, kál se šipkař

Šipkař Cameron Menzies sbírá věci po vyřazení v prvním kole na mistrovství...

V těch emocích byste asi jen těžko našli výraznější rozdíl. Na jedné straně radost z postupu do druhého kola šipkařského mistrovství světa, na té druhé výrazně projevená frustrace poraženého Camerona...

16. prosince 2025  7:07

Nymburské čeká klíčová bitva Ligy mistrů. Padne na ně krize, nebo oslaví postup?

Vojtěch Hruban z Nymburku prchá před Jeremiahem Hillem.

Nymburští basketbalisté zabojují v úterý na palubovce francouzského Élan Chalon o postup v Lize mistrů. V závěrečném 6. kole základní skupiny B potřebují zvítězit, nebo spoléhat, že jejich rival...

16. prosince 2025

Ruská biatlonová ofenziva. Chtějí na olympiádu, přetáhli k sobě i Fourcada?

Premium
Čtyřnásobný olympijský šampion v biatlonu Alexandr Tichonov (vpravo) a Děda Mráz

S jídlem roste chuť. Rusko mocně povzbudil poslední úspěch u Mezinárodní sportovní arbitráže CAS, která nařídila umožnit start na olympiádě v Itálii neutrálním ruským lyžařům. I přesto, že...

16. prosince 2025

Osmigólová přestřelka vítěze nepřinesla. United s Bournemouthem jen remizovali

Antoine Semenyo slaví se spoluhráči z Bournemouthu gól proti Manchesteru United.

Divokou osmigólovou přestřelku nabídla dohrávka 16. kola anglické fotbalové ligy mezi Manchesterem United a Bournemouthem. Utkání skončilo remízou 4:4, za domácí si gól a asistenci připsal Fernandes,...

15. prosince 2025  20:50,  aktualizováno  23:13

Opavský fotbalový klub znovu mění majitele, patří k nim i Latka

Stoper Jaromír Srubek se s opavskými spoluhráči raduje z gólu.

Opavský fotbalový klub po necelém roce opět mění majitele. Slovenská firma A.I.K. podnikatele Andreje Krajíčka, která ho loni získala od města, se dohodla na převodu akcí se dvěma společnostmi. Po...

15. prosince 2025  22:37

Další Američan na odchodu. Brno však slibuje, že náhrada je na cestě

Jacob Groves z Brna střílí trestný hod.

Po nejlepším ligovém střelci Rossu Williamsovi skončil v Brně předčasně další americký basketbalista Jacob Groves. Čtyřiadvacetiletý křídelní hráč se z rodinných důvodů vrátil do USA. Úřadující čeští...

15. prosince 2025  21:31

Bilič už Čechy dvakrát odmítl, píší v Chorvatsku. Mluvil o večeři s Nedvědem

Chorvatský kouč fotbalistů West Hamu Slaven Bilič.

Ani chorvatský expert Slaven Bilič se trenérem české fotbalové reprezentace nejspíš nestane. „Nebudu hrubý a určitě bych neodmítl večeři s osobností, jakou je Pavel Nedvěd. Pane bože, vždyť on vyhrál...

15. prosince 2025  20:13

Nechtěla být za exota. Krasobruslařku Bonalyovou proslavil odvážný skok

Premium
Francouzská krasobruslařka Surya Bonalyová.

Nebylo v tom nic rasistického, když se příznivci krasobruslení při prvních jízdách francouzské bruslařky Suryi Bonalyové trochu vrtěli. Reagovali jen na nezvyklou situaci – až do 90. let totiž nebylo...

15. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Luxusní péřovka a kukla. Neymar v New Yorku zaujal extravagantním oděvem

Extravagantní růžovo-bílý kabát Louis Vuitton nešel přehlédnout.

Brazilská fotbalová hvězda Neymar se během dovolené v New Yorku pokusila zůstat inkognito. Na rušném Times Square si však i v lyžařské kukle vysloužil pozornost – hlavně díky extravagantnímu...

15. prosince 2025  19:49

Mých deset let ve Slavii. Z charity se stal miliardový byznys, říká Tvrdík

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie.

Už celou jednu dekádu šéfuje fotbalové Slavii. Jaroslav Tvrdík přišel k sešívaným v září 2015, kdy na zápasy v Edenu chodilo pár tisícovek diváků a sledovali Škodu, Pitáka či jakéhosi mladého...

15. prosince 2025  19:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.