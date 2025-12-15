Atlantu nakopla Krejčího poločasová smršť, Lakers podržel LeBron

Český basketbalista Vít Krejčí v NBA nastřílel 19 bodů a pomohl Atlantě k nedělnímu vítězství 120:117 nad Philadelphií. Rodák ze Strakonic byl vidět hlavně v první půli, kdy dal 16 bodů. Celkem za 26 minut stihl čtyři trojky, přidal čtyři doskoky a po jedné asistenci a zisku. Hawks jsou v tabulce Východní konference osmí těsně právě za Philadelphií, kterou porazili už posedmé za sebou.

Vít Krejčí z Atlanty během utkání proti New Orleans | foto: Reuters

Krejčí zazářil už v první čtvrtině, kdy nejprve proměnil tři trestné hody a pak za stavu 27:23 dal osm bodů v řadě během minuty a výrazně tak přispěl k vytvoření dvouciferného náskoku. Ve druhé čtvrtině přidal pět bodů a na konci třetí čtvrtiny trefil důležitou trojku na 89:83.

V poslední části už hlavně bránil a střelbu nechával ostatním. Klíčovou postavou byl Dyson Daniels, který dvěma koši v předposlední minutě odrazil nápor Sixers a v poslední minutě už se Hawks povedlo ubránit těsné vítězství. Jalen Johnson k tomu přispěl 12 body, 10 doskoky a 12 asistencemi a připsal si tak čtvrtý triple double za sebou a osmý celkově, což je rekord klubu. Philadelphii při absenci Tyrese Maxeye táhl 35 body Paul George.

Los Angeles Lakers zvítězili nad Phoenixem 116:114, přestože v poslední čtvrtině ztratili dvacetibodové vedení. Ale v závěru je podržel LeBron James, který tři sekundy před koncem proměnil oba trestné hody a následně zablokoval potenciální vítěznou střelu soupeře.

James celkem v zápase nastřílel 26 bodů. Luka Dončič přidal 29 bodů, i když trefil jen 7 z 25 střel. Deandre Ayton měl 20 bodů a 13 doskoků. Za Phoenix dal 27 bodů Devin Booker. Lakers vedli ještě osm minut před koncem 99:79 a tři minuty před koncem o 14 bodů, pak ale Suns šňůrou 17:2 skóre otočili na 113:114, než James rozhodl z trestných hodů.

Minnesota zvítězila 117:103 nad Sacramentem, přestože postrádala Anthonyho Edwardse a v průběhu zápasu přišla i o Rudyho Goberta. Julius Randle k výhře přispěl 24 body a 10 doskoky.

Ani 48 bodů Stephena Curryho nestačilo Golden State k odvrácení porážky 131:136 s Portlandem. Trail Blazers totiž táhla dvojice Jerami Grant a Shaedon Sharpe, kteří dali každý po 35 bodech. Dani Avdija přidal 26 bodů. Pro Portland to přitom byla teprve druhá výhra z posledních osmi zápasů. Curry v zápase trefil 12 trojek a jen o jednu zaostal za svým rekordem.

Výsledky NBA

Indiana - Washington 89:108
Cleveland - Charlotte 111:119 po prodl.
Atlanta - Philadelphia 120:117 (domácí Krejčí 19 bodů, 1 asistence a 4 doskoky)
Brooklyn - Milwaukee 127:82
Minnesota - Sacramento 117:103
Chicago - New Orleans 104:114
Portland - Golden State 136:131
LA Lakers - Phoenix 116:114

