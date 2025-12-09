New Orleans táhl triple doublem nováček, Edwards se v NBA blýskl 40 body

Autor: ,
  8:09aktualizováno  9:01
Basketbalisté Phoenixu zvítězili v NBA 108:105 nad Minnesotou, které nepomohlo 40 bodů Anthonyho Edwardse. Timberwolves neuspěli po sérii pěti vítězství. K výhře nevedl ani další skvělý individuální výkon, který předvedl v dresu New Orleans nováček Derik Queen. Dvacetiletý pivot si připsal první triple double v soutěži za 33 bodů, 10 doskoků i asistencí, ale jeho tým podlehl San Antoniu 132:135.

Pivot Derik Queen se raduje z úspěšného zakončení. | foto: AP

Triple double zaznamenal také Russell Westbrook, který nasbíral 24 bodů, 14 asistencí a 12 doskoků, ani Sacramento nicméně neuspělo a v Indianě prohrálo 105:116.

Minnesota po úspěšných trestných hodech Collina Gillespieho šest sekund před koncem snížila na rozdíl tří bodů. Vyrovnat zkusil Jaden McDaniels, ale trojkový pokus 3,7 sekundy před závěrečnou sirénou minul a v zápase zůstal na čtyřech bodech.

Edwards proměnil 15 z 21 střel a přidal i devět doskoků. Po třetí čtvrtině byl stav vyrovnaný, Wolves ale ve čtvrté části chyběl Rudy Gobert, který byl vyloučen za úmyslný faul. Do té doby zaznamenal 15 bodů a osm doskoků. Julius Randle nastřílel 21 bodů.

Vítězný Phoenix měl šest dvouciferných střelců v čele s autorem 22 bodů Markem Williamsem.

Třináctý hráč letošního draftu Queen se stal pátým nováčkem v historii s třicetibodovým triple doublem po Austinu Reavesovi, Luku Dončičovi, Blakeu Griffinovi a Stephenu Currymu. V dresu Pelicans se dále zaskvěl 32 body střelec Trey Murphy. V poslední sekundě mohl vyrovnat Saddiq Bey, ale koš netrefil.

Spurs si během utkání vytvořili náskok až 25 bodů a jen za první poločas nasbírali 77 bodů - nejvíce v sezoně. Oba celky hrály bez největších hvězd Ziona Williamsona a Victora Wembanyamy. Na výhře hostům se nejvýrazněji podíleli Harrison Barnes s 24 body nebo mladíci Dylan Harper s 22 či Stephon Castle s 18 body.

Westbrook, který je s 207 triple doubly lídrem historického pořadí NBA, trefil proti Indianě 10 z 16 střel z pole. Kings na půdě finalisty minulého ročníku nezachytili začátek, první čtvrtinu prohráli 23:35 a postupně nabrali manko až 19 bodů. Domácí spoléhali především na Andrewa Nembharda, který nasbíral 28 bodů a 12 asistencí. Bennedict Mathurin přidal 25 bodů a Pascal Siakam dal o dva body méně.

Pacers si po druhé výhře za sebou polepšili na šest vítězství a 18 porážek poté, co do sezony vstoupili i vinou zranění hvězdného Tyrese Haliburtona z červnového finále bilancí 2-16. Stejně je na tom i Sacramento v Západní konferenci.

Výsledky NBA

Indiana - Sacramento 116:105
Minnesota - Phoenix 105:108
New Orleans - San Antonio 132:135

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Sabah Baku vs. NymburkBasketbal - 5. kolo - 9. 12. 2025:Sabah Baku vs. Nymburk //www.idnes.cz/sport
9. 12. 17:00
  • 3.44
  • 16.70
  • 1.37
ZVVZ USK Praha vs. GalatasarayBasketbal - 1. kolo - 10. 12. 2025:ZVVZ USK Praha vs. Galatasaray //www.idnes.cz/sport
10. 12. 19:00
  • 1.60
  • 15.50
  • 2.61
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Tragická nehoda amatérského vzpěrače. Muže zabil pád těžké činky

Fatální nehoda v posilovně. Těžká činka v Brazílii stála muže život

Amatérský vzpěrač Ronald Montenegro zemřel v pětapadesáti letech při nešťastné nehodě během tréninku v posilovně v brazilském města Olinda. Bezpečnostní kamera zachytila chvíli, kdy mu při cviku na...

Biatlon SP v Östersundu: výsledky, jak se dařilo českému týmu?

Lucie Charvátová s českým týmem slaví šesté místo ve stíhacím závodě v...

Světový pohár v biatlonu má za sebou první zastávku. Adrenalinové závody ve švédském Östersundu se konaly od soboty 29. listopadu do neděle 7. prosince. Jak napínavé souboje dopadly a jak si vedli...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

New Orleans táhl triple doublem nováček, Edwards se v NBA blýskl 40 body

Pivot Derik Queen se raduje z úspěšného zakončení.

Basketbalisté Phoenixu zvítězili v NBA 108:105 nad Minnesotou, které nepomohlo 40 bodů Anthonyho Edwardse. Timberwolves neuspěli po sérii pěti vítězství. K výhře nevedl ani další skvělý individuální...

9. prosince 2025  8:09,  aktualizováno  9:01

Švýcarské hokejové hry 2025: program, výsledky, tabulky, kde sledovat

Čeští hokejisté oslavují gól obránce Mariana Adámka (vlevo na ledě).

Hokejovou reprezentaci čeká poslední zkouška před únorovou zimní olympiádou. Švýcarské hry startují ve čtvrtek zápasem českého týmu proti Finsku. Program turnaje, výsledky, soupisky i kde zápasy...

9. prosince 2025  8:51

Klukům jsem hned zakázal pivo, překvapil Trousil. Příchod Bílka? Bude to velké plus

Pardubický útočník Abdullahi Tanko s míčem v utkání proti Hradci Králové

O ligovou příslušnost se bude bojovat až na jaře, prohlásil kouč pardubických fotbalistů Jan Trousil. Proto si po listopadovém domácím debaklu s Libercem (0:4) spolu s členy vedení klubu vytyčil...

9. prosince 2025  8:50

Tradice v zářivých kulisách, NHL na vlastní oči. Jak se pro diváka za 28 let změnila?

Kyle Capobianco (vlevo) doklepává kotouč do branky Dallasu.

Od našeho zpravodaje v USA Hokejový génius Wayne Gretzky typickým způsobem přihrál puk ze své „kanceláře“ za soupeřovou brankou a jeho parťák Mike Keane pohotově překonal Eddieho Belfoura. Madison Square Garden bouřila a já se...

9. prosince 2025  8:27

Vejmelka s Utahem podlehl Los Angeles, Calgary překvapilo sedmi góly

Karel Vejmelka se snaží přikrýt kotouč.

Hokejisté Utahu s českým reprezentantem Karlem Vejmelkou v bráně na domácím ledě nestačili 2:4 na Los Angeles. Gólově bohatá partie byla mezi Calgary a Buffalem. Domácí Flames s Adamem Klapkou uspěli...

9. prosince 2025  7:18,  aktualizováno  8:23

Kalamita Lovců. Někdo snad píchá do voodoo panenky! nechápe trenér

Lovosický trenér Ján Lajčák.

Rána za ranou stíhá házenkáře Lovosic, spojka za spojkou odpadají. A slovenský trenér extraligového týmu Ján Lajčák si zoufá: „Možná má někdo voodoo panenku a píchá mě pořád v kuse. Nerozumím tomu,...

9. prosince 2025  7:50

Bulimie, ztráta menstruace, selhání ledvin. Cyklistka chtěla vítězit, málem se zabila

Veronica Ewersová na startu Amstel Gold Race.

Američance Veronice Ewersové bylo 24 let, když se zamilovala do cyklistiky. Hledala ve svém životě náplň, smysl, komunitu. Jízda na kole jí to všechno dala. A co víc – brzy se ukázalo, že jí extrémně...

9. prosince 2025  7:30

Trpišovského zaskočil dotaz na Afriku: Trápí mě jiná mistrovství... A dobrou chuť!

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během tiskové konference před duelem...

Od našeho zpravodaje v Anglii Chlapík v tmavé péřovce a legrační čepičce si v tiskovém středisku sedl rovnou do první řady a naložil si na talířek plno dobrot ze švédského stolu. Na polstrovaném sedátku se uvelebil jako ve VIP...

9. prosince 2025  6:44

Sundej lyže, volá Londýn! Černý vzpomíná na Tottenham, hvězdy a Porsche pro kouče

Premium
Bývalý český brankář Radek Černý v barvách Tottenhamu.

Se Slavií tehdy odmakal zimní soustředění v Jizerských horách. Slezl z běžek, zabalil tašku a z chaty Maruška frčel se spoluhráči autobusem rovnou na Xaverov, kde odchytal přátelský zápas. Pak...

9. prosince 2025

Wolverhampton a Krejčí dál čekají na výhru, United se probrali až po přestávce

Bruno Fernandes (vlevo) se raduje z gólu do sítě Wolverhamptonu.

Zdánlivě nekonečná tryzna pokračuje. Ani patnácté kolo nepřineslo Wolverhamptonu první vítězství v sezoně. Beznadějně poslední tým anglické Premier League s Ladislavem Krejčím v sestavě tentokrát...

8. prosince 2025  22:58,  aktualizováno  23:12

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

MS ve florbale žen 2025 v Brně a Ostravě: program, výsledky, kde sledovat

České florbalistky nestačily na Švýcarsko.

Velký florbalový svátek zamířil do Česka. V Brně a Ostravě se od 6. do 14. prosince koná mistrovství světa žen. Domácí reprezentace, která před dvěma lety v Singapuru slavila bronz, znovu touží po...

8. prosince 2025  22:29

Mistrovství světa v házené žen 2025: program, výsledky, kde sledovat

Česká házenkářka Charlotte Cholevová v utkání proti Švédsku,

Mistrovství světa v házené žen v roce 2025 hostí Německo a Nizozemsko. Mezi nejlepší týmy postoupila i česká reprezentace. Hraje se od 26. listopadu, vítěz bude známý 14. prosince. Program turnaje,...

8. prosince 2025  22:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.