New Orleans táhl triple doublem nováček, Edwards se v NBA blýskl 40 body

Triple double zaznamenal také Russell Westbrook, který nasbíral 24 bodů, 14 asistencí a 12 doskoků, ani Sacramento nicméně neuspělo a v Indianě prohrálo 105:116.
Minnesota po úspěšných trestných hodech Collina Gillespieho šest sekund před koncem snížila na rozdíl tří bodů. Vyrovnat zkusil Jaden McDaniels, ale trojkový pokus 3,7 sekundy před závěrečnou sirénou minul a v zápase zůstal na čtyřech bodech.
Edwards proměnil 15 z 21 střel a přidal i devět doskoků. Po třetí čtvrtině byl stav vyrovnaný, Wolves ale ve čtvrté části chyběl Rudy Gobert, který byl vyloučen za úmyslný faul. Do té doby zaznamenal 15 bodů a osm doskoků. Julius Randle nastřílel 21 bodů.
Vítězný Phoenix měl šest dvouciferných střelců v čele s autorem 22 bodů Markem Williamsem.
Třináctý hráč letošního draftu Queen se stal pátým nováčkem v historii s třicetibodovým triple doublem po Austinu Reavesovi, Luku Dončičovi, Blakeu Griffinovi a Stephenu Currymu. V dresu Pelicans se dále zaskvěl 32 body střelec Trey Murphy. V poslední sekundě mohl vyrovnat Saddiq Bey, ale koš netrefil.
Spurs si během utkání vytvořili náskok až 25 bodů a jen za první poločas nasbírali 77 bodů - nejvíce v sezoně. Oba celky hrály bez největších hvězd Ziona Williamsona a Victora Wembanyamy. Na výhře hostům se nejvýrazněji podíleli Harrison Barnes s 24 body nebo mladíci Dylan Harper s 22 či Stephon Castle s 18 body.
Westbrook, který je s 207 triple doubly lídrem historického pořadí NBA, trefil proti Indianě 10 z 16 střel z pole. Kings na půdě finalisty minulého ročníku nezachytili začátek, první čtvrtinu prohráli 23:35 a postupně nabrali manko až 19 bodů. Domácí spoléhali především na Andrewa Nembharda, který nasbíral 28 bodů a 12 asistencí. Bennedict Mathurin přidal 25 bodů a Pascal Siakam dal o dva body méně.
Pacers si po druhé výhře za sebou polepšili na šest vítězství a 18 porážek poté, co do sezony vstoupili i vinou zranění hvězdného Tyrese Haliburtona z červnového finále bilancí 2-16. Stejně je na tom i Sacramento v Západní konferenci.
Výsledky NBA
Indiana - Sacramento 116:105