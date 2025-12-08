Lídr nepotřeboval tahouna, LeBron proti Philadelphii převzal kontrolu a rozhodl

  8:04
Basketbalisté Oklahoma City porazili v NBA Utah 131:101, přestože postrádali nejlepšího hráče minulé sezony Shaie Gilgeouse-Alexandera. Zastoupili ho Jalen Williams a Chet Holmgren, kteří nastříleli po 25 bodech, a Thunder si tak připsali už patnáctou výhru v řadě, čímž vyrovnali klubový rekord. Celkem Oklahoma vyhrála 23 z 24 zápasů, což je druhý nejlepší start do sezony v historii NBA.
LeBron James slaví úspěšnou akci. | foto: AP

Gilgeous-Alexander přišel o první zápas v sezoně kvůli bolavému lokti. Thunder vedle něj postrádali i další opory Isaiaha Hartensteina, Luguentze Dorta či Alexe Carusa. Přesto na Utah, kterému také chyběl klíčový hráč Lauri Markkanen, vletěli obhájci titulu ve velkém stylu a rychle vedli 25:7 a 43:16. Celkem si vypracovali vedení až o 42 bodů a druhý poločas mohli hrát především náhradníci.

To Los Angeles Lakers se proti Philadelphii mohli opřít o své hvězdy a LeBron James s Lukou Dončičem vystříleli výhru 112:108. Dončič zapsal triple double za 31 bodů, 15 doskoků a 11 asistencí, James přidal 29 bodů. Sixers sice minutu a půl před koncem srovnali na 105:105, ale pak dal James trojku a přidal další koš po individuální akci. Dončič výhru potvrdil trestnými hody a oslavil tak narození dcery. Za Sixers dal Tyrese Maxey 28 bodů.

Golden State se ze tří zraněných hvězd vrátit do sestavy Jimmy Butler a 19 body pomohl přehrát svůj bývalý tým Chicago Bulls 123:91. Warriors i bez Stephena Curryho nastříleli v zápase 22 trojek s úspěšností 47 procent a ani jednou neprohrávali. Pro Chicago je to už sedmá porážka v řadě, což se Bulls stalo naposledy v sezoně 2019/20.

Boston zvítězil 121:113 nad Torontem a připsal si už pátou výhru za sebou. Jaylen Brown k tomu pomohl 30 body, Derrick White přidal 27 bodů.

New York si poradil s Orlandem 106:100 a potvrdil, že doma v Madison Square Garden je velmi silný. Vyhrál zde už třináctý ze 14 zápasů v sezoně. Jalen Brunson k tomu přispěl 30 body. Orlando už v první čtvrtině přišlo o svou oporu Franze Wagnera, který byl při pokusu o smeč faulován a při dopadu si poranil nohu.

Denver vyhrál 115:106 nad Charlotte. Jamal Murray nastřílel 34 bodů, Nikolovi Jokičovi těsně utekl další triple double, když zapsal 28 bodů, 9 doskoků a 11 asistencí.

Výsledky NBA

Charlotte - Denver 106:115
Memphis - Portland 119:96
New York - Orlando 106:100
Toronto - Boston 113:121
Chicago - Golden State 91:123
Philadelphia - LA Lakers 108:112
Utah - Oklahoma City 101:131

