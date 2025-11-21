Krejčí se vrátil na lavičku, i tak odehrál půl hodiny. Atlanta nestačila na San Antonio

Basketbalisté Atlanty v NBA prohráli na hřišti San Antonia 126:135. Český reprezentant Vít Krejčí odehrál za Hawks z lavičky 30 minut a připsal si pět bodů, asistenci a zisk, když se dostal jen ke třem střelám. Atlanta po druhé porážce za sebou klesla na osmé místo Východní konference.
David Jones Garcia zakončuje přes blokujícího Víta Krejčího. | foto: AP

Do základní sestavy Atlanty se vrátily hvězdy Zaccharie Risacher a Kristaps Porzingis, což poslalo Krejčího zpět na lavičku náhradníků. Risacherovi se však příliš nedařilo, trefil jen jednu z deseti střel a odehrál jen 20 minut. Trenér Quin Snyder raději dával přednost obraně Krejčího.

V útoku ale Krejčí tentokrát příliš míčů nedostal. V závěru první čtvrtiny trojkou zvyšoval na 31:26, Ve druhé čtvrtině další trojku minul a dvě minuty před koncem se hezky uvolnil při vyhazování z autu pod koš, kde zakončil rovnou ze vzduchu.

To už si ale Spurs hlídali dvouciferné vedení. Hlavní postavou Atlanty byl Nickeil Alexander-Walker, který si 38 body vytvořil nové osobní maximum.

Spurs, které táhl De’Aaron Fox s 26 body, rozhodli ve druhé čtvrtině, kterou vyhráli o 20 bodů a sami v ní nastříleli 46 bodů.

Hvězdou večera byl Tyrese Maxey, který osobním rekordem 54 bodů dovedl Philadelphii k vítězství 123:114 po prodloužení v Milwaukee. V tabulce střelců se Maxey posunul na druhé místo o bod za Luku Dončiče z Los Angeles Lakers. Byl to už šestý padesátibodový výkon této sezony NBA.

Oba týmy postrádaly své hvězdy, Philadelphii chyběl Joel Embiid, Milwaukee zase Janis Adetokunbo. Místo něj tak Bucks bodově táhl Ryan Rollins, který dal 32 bodů, ale minul potenciální vítěznou střelu na konci normální hrací doby. V prodloužení pak Sixers už dominovali i díky trestným hodům Maxeyho.

Memphis doma deklasoval Sacramento 137:96 po velmi dobrém týmovém výkonu. Grizzlies si dokonce 42 asistencemi vytvořili nový klubový rekord. A to jim chyběl hlavní rozehrávač Ja Morant. Skvěle ho však zastoupil Vince Williams, který si 15 asistencemi vytvořil osobní rekord. Španěl Santi Aldama si 29 body vyrovnal své maximum.

Pro Sacramento to byla už třináctá porážka v sezoně a osmá v řadě, což je pro ně nejdelší série porážek od sezony 2020/21. Zároveň Kings vyrovnali svůj nejhorší start do sezony v klubové historii.

Výsledky NBA

Orlando - LA Clippers 129:101
Memphis - Sacramento 137:96
Milwaukee - Philadelphia 114:123 po prodl.
San Antonio - Atlanta 135:126 (za hosty Krejčí 5 bodů, 1 asistence)

