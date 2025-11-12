Utah zasypal Indianu, Philadelphia ovládla strhující závěr. Oklahoma City dál vítězí

  8:35
Basketbalisté Oklahoma City Thunder porazili 126:102 Golden State Warriors a ve dvanáctém utkání sezony NBA zaznamenali jedenácté vítězství. Lídry obhájců titulu byli Shai Gilgeous-Alexander s 28 body a 11 asistencemi a Chet Holmgren s 23 body a 11 doskoky.
Chet Holmgren (7) a Shai Gilgeous-Alexander (2) z Oklahoma City Thunder během...

Chet Holmgren (7) a Shai Gilgeous-Alexander (2) z Oklahoma City Thunder během utkání s Golden State Warriors. | foto: Alonzo Adams/Imagn ImagesReuters

Jusuf Nurkič z Utah Jazz zkouší blokovat Isaiaha Jacksona z Indiana Pacers.
Lauri Markkanen z Utah Jazz fzakončuje v zápase s Indiana Pacers.
Nikola Jokič z Denver Nuggets zakončuje přes Domantase Sabonise ze Sacramento...
Jamal Murray z Denver Nuggets se blíží k bránícímu Dennis Schröderovi ze...
Gilgeous-Alexander v poslední čtvrtině už pouze sledoval, jak Thunder bezpečně míří za dalším triumfem. Hosty vedl Jonathan Kuminga s 13 body, Jimmy Butler zůstal na 12 a Stephen Curry pouze na 11 bodech. Domácí celek střílel s úspěšností přes 50 procent.

Velký večer má za sebou Utah, který doma přehrál Indianu jasně 152:128. Zasloužili se o to především Lauri Markkanen s 35 body, který trefil 13 z 19 střel včetně pěti trojek, a Ace Bailey, jenž coby nováček nasbíral kariérní maxima 20 bodů a čtyři trojky. Dvacet bodů nastřílel rovněž Svjatoslav Mychajljuk.

Pacers, loňští finalisté, prohráli podesáté z úvodních 11 utkání a vyrovnali nejhorší start do sezony klubu z roku 1988. Světlými body byli navrátilci po zraněních Pascal Siakam s 27 body nebo Andrew Nembhard s 25 body. Indiana dovolila soupeři střelbu přes 55 procent.

Dramatické střetnutí Philadelphie proti Bostonu rozhodl Kelly Oubre Jr. košem po útočném doskoku 8,7 sekundy před koncem. Domácí Sixers díky tomu proti tradičnímu soupeři uspěli 102:100, přičemž hosté měli možnost reagovat, ale trojka Anferneeho Simonse či dopich Neemiase Quety se neujaly.

Překvapivým hrdinou střetnutí byl s 22 body náhradník Justin Edwards, který trefil osm z devíti střel včetně pěti trojek. Bez Joela Embiida mu v týmu sekundoval Tyrese Maxey, za Boston byl vidět hlavně Jaylen Brown s 24 body. Celtics posedmé pohráli, i když ještě šest minut před koncem vedli o osm bodů.

Bez větších potíží a s průběžným vedením až o 28 bodů si New York poradil s Memphisem, při výhře 133:120 se opíral především o Jalena Brunsona s 32 body a 10 asistencemi. Knicks mají bilanci 7-3, přičemž všech sedm vítězství zapsali doma. K vyrovnání nejlepšího domácího startu klubu z roku 2012 jim chybí tři výhry.

K Brunsonovi se přidali Mikal Bridges s 22 body nebo Karl-Anthony Towns s 21 body nebo 13 doskoky. Za hosty byl s double doublem za 16 bodů a 10 asistencí vidět Ja Morant, nejlepšími střelci byli s 19 body Santi Aldama a Jaren Jackson Jr.

Výsledky basketbalové NBA:

New York - Memphis 133:120
Brooklyn - Toronto 109:119
Philadelphia - Boston 102:100
Oklahoma City - Golden State 126:102
Utah - Indiana 152:128
Sacramento - Denver 108:122

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry

Premium
Biatlonistka Julia Simonová u soudu.

Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět....

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

A ten dres, prosím? Souček v knize vzpomíná, jak ho Messi okouzlil i zklamal

Lionel Messti z Barcelony pálí na bránu Slavie v utkání Ligy mistrů. Zblokovat...

Přečtěte si ukázku z nové autobiografie Tomáše Součka, kapitána fotbalové reprezentace, kterou sepsal s Davidem Čermákem a Janem Paličkou, redaktory MF DNES a Seznam Zpráv. Tentokrát o setkání s...

12. listopadu 2025  8:15

Tenisový Turnaj mistrů 2025: program, výsledky, kde sledovat

Carlos Alcaraz zahrává míček na Turnaji mistrů.

Závěr tenisové sezony je tu. Poslední velké souboje v letošním roce hostí italský Turín. Turnaj mistrů pro osm nejlepších hráčů v singlu a osm nejlepších deblových dvojic začíná v neděli 9. listopadu...

12. listopadu 2025  7:39

Fárali šedesát minut, chválil trenér mladíky. Kometa ale v závěru nestíhala

Hokejisté Komety Brno v utkání osmifinále Ligy mistrů proti švédskému...

Ani play off nedonutilo hokejisty mistrovské Komety přehodnotit filozofii pro zápasy Ligy mistrů. Na led švédských úřadujících šampionů z Luleå vyrukovali ve třech formacích, které tvořili...

12. listopadu 2025  7:33

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu nad Torontem (5:3). Na v pořadí sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr...

12. listopadu 2025  5:20,  aktualizováno  7:13

Ke koši teď létá na Gotlandu. A to má kouzlo! Nétková o cestách lodí i smečích

Nela Nétková na reprezentačním srazu.

Klidně se může zase cítit jako teenagerka, která s basketbalem začínala v téměř pětadvacetitisícovém Šumperku. Městečko Visby na půvabném švédském ostrově Gotland je velikostně téměř naprosto...

12. listopadu 2025  5:56

Krejčí vytáhl trumf. Ne náhodou, míní Welsch. Co vedlo k rekordnímu večeru?

Premium
Vít Krejčí sleduje jeden ze svých tříbodových pokusů.

Popadněte tužku a klidně si na papír načrtněte dosavadní průběh kariéry Víta Krejčího v zámořské NBA. Schválně, taky vám vyšla sinusoida? Chvíli nahoře, pak zase dolů. Ovšem nikdy ne natrvalo. Po...

12. listopadu 2025

Na dosah semifinále i udržení trůnu. Alcaraz na Turnaji mistrů znovu vyhrál

Carlos Alcaraz se raduje z vítězství na Turnaji mistrů.

Světová jednička Carlos Alcaraz ze Španělska porazil na tenisovém Turnaji mistrů 6:7, 7:5, 6:3 Američana Taylora Fritze a druhou výhrou se v Turíně výrazně přiblížil semifinále. Šestinásobný...

11. listopadu 2025  17:41,  aktualizováno  23:57

Dončič je pryč, trpělivost taky. Strůjce šokující výměny byl z Dallasu vyhozen

Protest fanoušků Dallas Mavericks.

Devět měsíců po šokující výměně Luky Dončiče se klub Dallas Mavericks z NBA zbavil generálního manažera Nica Harrisona, který byl za ni zodpovědný. Majitel klubu Patrick Dumont tak vyslyšel přání...

11. listopadu 2025  19:34,  aktualizováno  23:42

Brnu ani stovka nestačila, z Bilbaa si veze jednoznačnou porážku

Brněnští basketbalisté Adam Kejval (13), Ross Williams (33) a Jacob Groves (20)

Brněnští basketbalisté podlehli v 5. kole FIBA Europe Cupu na hřišti úřadujícího vítěze soutěže Bilbaa 100:115. Po čtvrté porážce tak čeští vicemistři přišli také o teoretickou šanci na postup ze...

11. listopadu 2025  22:23

Kometa v play off Ligy mistrů dobře začala, pak kraloval švédský mistr

Útočník Šimon Stránský spěchá ke spoluhráčům po vstřeleném gólu.

Hokejisté Komety Brno podlehli v úvodním duelu osmifinále play off Ligy mistrů na ledě Luley 1:6. Český šampion se sice ujal brzy vedení díky brance Davida Moravce, ale na začátku druhé třetiny...

11. listopadu 2025  18:45,  aktualizováno  21:45

Karvinští házenkáři vyhráli v Lovosicích a dotáhli se na čelo extraligy

Karvinský brankář Vojtěch Košťálek se snaží chytit střelu lovosického Jaroslava...

Karvinští házenkáři vyhráli v předehrávaném šlágru 10. kola extraligy v Lovosicích 34:30. Úřadující mistři tak o skóre předstihli dosud vedoucí Plzeň, jež má ale k dobru středeční duel proti Dukle.

11. listopadu 2025  21:24

Litoměřičtí hokejisté si na domácím ledě poradili se Vsetínem

Hokejisté Stadionu Litoměřice.

Litoměřice v předehrávce 21. kola první hokejové ligy porazily na domácím ledě Vsetín 2:1. Stadion se dočkal vítězství po sérii tří proher a vrátil se na druhé místo tabulky. Na třetí Kolín má náskok...

11. listopadu 2025  21:16

