Utah zasypal Indianu, Philadelphia ovládla strhující závěr. Oklahoma City dál vítězí

Gilgeous-Alexander v poslední čtvrtině už pouze sledoval, jak Thunder bezpečně míří za dalším triumfem. Hosty vedl Jonathan Kuminga s 13 body, Jimmy Butler zůstal na 12 a Stephen Curry pouze na 11 bodech. Domácí celek střílel s úspěšností přes 50 procent.
Velký večer má za sebou Utah, který doma přehrál Indianu jasně 152:128. Zasloužili se o to především Lauri Markkanen s 35 body, který trefil 13 z 19 střel včetně pěti trojek, a Ace Bailey, jenž coby nováček nasbíral kariérní maxima 20 bodů a čtyři trojky. Dvacet bodů nastřílel rovněž Svjatoslav Mychajljuk.
Pacers, loňští finalisté, prohráli podesáté z úvodních 11 utkání a vyrovnali nejhorší start do sezony klubu z roku 1988. Světlými body byli navrátilci po zraněních Pascal Siakam s 27 body nebo Andrew Nembhard s 25 body. Indiana dovolila soupeři střelbu přes 55 procent.
Dramatické střetnutí Philadelphie proti Bostonu rozhodl Kelly Oubre Jr. košem po útočném doskoku 8,7 sekundy před koncem. Domácí Sixers díky tomu proti tradičnímu soupeři uspěli 102:100, přičemž hosté měli možnost reagovat, ale trojka Anferneeho Simonse či dopich Neemiase Quety se neujaly.
Překvapivým hrdinou střetnutí byl s 22 body náhradník Justin Edwards, který trefil osm z devíti střel včetně pěti trojek. Bez Joela Embiida mu v týmu sekundoval Tyrese Maxey, za Boston byl vidět hlavně Jaylen Brown s 24 body. Celtics posedmé pohráli, i když ještě šest minut před koncem vedli o osm bodů.
Bez větších potíží a s průběžným vedením až o 28 bodů si New York poradil s Memphisem, při výhře 133:120 se opíral především o Jalena Brunsona s 32 body a 10 asistencemi. Knicks mají bilanci 7-3, přičemž všech sedm vítězství zapsali doma. K vyrovnání nejlepšího domácího startu klubu z roku 2012 jim chybí tři výhry.
K Brunsonovi se přidali Mikal Bridges s 22 body nebo Karl-Anthony Towns s 21 body nebo 13 doskoky. Za hosty byl s double doublem za 16 bodů a 10 asistencí vidět Ja Morant, nejlepšími střelci byli s 19 body Santi Aldama a Jaren Jackson Jr.
Výsledky basketbalové NBA:
New York - Memphis 133:120