Finská smršť v NBA, Markkanen střeleckým maximem skolil Suns. Reaves nepřibrzdil

Aktualizujeme   7:42
Seznam hráčů, kteří v basketbalové NBA nastříleli za zápas 50 bodů, se opět o jedno jméno rozrostl. Skupinu rozšířil Fin Lauri Markkanen, který tuto hranici překonal při výhře Utahu nad Phoenixem 138:134 v prodloužení o jeden bod. Střelecky se opět dařilo i Austinu Reavesovi, jehož 41 bodů však tentokrát Los Angeles Lakers k triumfu nepomohlo.
Lauri Markkanen po zápase, ve kterém nastřílel přes padesát bodů.

Lauri Markkanen po zápase, ve kterém nastřílel přes padesát bodů. | foto: AP

Jrue Holiday se snaží dostat ke koši přes Austina Reavese.
Jamal Murray gestikuluje ke střídačce po proměněném koši.
Lauri Markkanen bráněný Graysonem Allenem.
Tyrese Maxey se snaží zakončit nájezd, brání ho Wendell Carter Jr.
Výsledky NBA

Detroit - Cleveland 95:116
Philadelphia - Orlando 136:124
Chicago - Atlanta 128:123
Houston - Brooklyn 137:109
New Orleans - Boston 90:122
San Antonio - Toronto 121:103
Dallas - Oklahoma City 94:101
Utah - Phoenix 138:134 po prodl.
Minnesota - Denver 114:127
Golden State - Memphis 131:118
LA Lakers - Portland 108:122

