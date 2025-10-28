Připravujeme podrobnosti...
Výsledky NBA
Detroit - Cleveland 95:116
Jsou sporty, které aspoň jednou v životě musel vidět snad každý. Ale co ty, které nejsou v Česku tolik na očích? Poznáte bez potíží všechny? Otestujte svůj přehled ve velkém kvízu.
Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...
Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...
Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.
Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...
Hokejisté Bostonu propadli na ledě Ottawy. Kanadský celek potěšil své fanoušky triumfem 7:2, pod který se bilancí 2+1 podepsali hlavně útočníci Tim Stützle a Drake Batherson. Na druhé straně David...
Stejně jako ještě v minulé sezoně na palubovku berlínské Uber Areny vybíhali basketbalisté Realu Madrid, Barcelony či Fenerbahce, nastoupí v úterý před německé publikum český Nymburk. Alba,...
Psal se 5. říjen 2024, když se Frank Ilett, fanoušek Manchesteru United, ostříhal naposledy. A pak se zařekl: „Příště půjdu pod nůžky, až můj klub vyhraje pět zápasů v řadě!“ Ten den však stále...
Dlouho se nevědělo, kde přesně odpočívá. Hluboko pod zemí s ním zůstával po desítky let ukrytý i jeho pozoruhodný příběh. Zneuctěný, zapomenutý, jako by se snad nic z toho, co v životě dokázal, nikdy...
Český tým amerického fotbalu překonal dosavadní historické maximum v podobě osmého místa na mistrovství Evropy, když na městském stadionu ve Znojmě v zápase o konečnou pátou příčku porazil Dánsko...
Nizozemský plážový volejbalista Steven van de Velde nedostal od australské vlády víza pro vstup do země a nebude se moci zúčastnit listopadového mistrovství světa. Důvodem je kriminální minulost nyní...
Legendární filipínský boxer Manny Pacquiao byl zvolen viceprezidentem Mezinárodní boxerské asociace IBA. Organizace, která byla mimo jiné kvůli nedostatkům v řízení vyloučena z olympijského hnutí.
Už za necelé tři týdny vstoupí do své poslední sezony v kariéře. Po 25 letech se rozloučí se sportem, v němž si vydobyla pozici jedné z nejlepších závodnic historie. „Upřímně mi to není moc příjemné....
Bučelo se na něj ostošest. Pískalo, pořvávalo. Landovi Norrisovi ale z neznámých důvodů nasupení fanoušci nemohli být víc ukradení. A divíte se mu? Měl za sebou suverénní představení ve Velké ceně...
Ikona klubu. Kapitán. Vítěz extraligy z roku 2015. Bývalý útočník Litvínova Michal Trávníček znamená pro fanoušky mnoho. Teď se klubu snaží znovu pomoci, protože se trápí sportovně i finančně. V...
McDonald’s Cup, největší školní sportovní turnaj v Česku i na Slovensku, má za sebou výjimečný zápas. V neděli na stadionu Přátelství na pražském Strahově se odehrálo historicky první mezinárodní...
Osmý podzim trenéra Jindřicha Trpišovského ve Slavii, nejméně bodů po úvodních třinácti kolech. Slávističtí fotbalisté svou hrou fanouškům nerozdávají radost, zato rozhazují po hrstech body.