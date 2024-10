Krejčímu sedm bodů zhořklo: zranil se a Atlanta padla. Banchero zničil Indianu

Krejčí stihl méně než polovinu času než v předchozím duelu s Oklahomou, zaznamenal ale svůj nejvyšší bodový příděl v sezoně. Pravý stehenní sval si český basketbalista poranil v první půli druhé čtvrtiny. Poté odešel do šatny a Hawks oznámili na sociálních sítích, že do utkání proti Wizards už nenastoupí. Další detaily zranění klub neupřesnil.

Atlantě nebylo nic platné ani vedení až o 13 bodů, Wizards i tak získali první vítězství v sezoně. V závěru trefil Dyson Daniels trojku na 119:120 a když Corey Kispert následně zaznamenal jeden trestný hod, měl Trae Young šanci duel zvrátit. Těžkou trojku ale neproměnil.

Vít Krejčí z Atlanta Hawks (uprostřed) brání pronikajícího Carltona Carringtona z Washington Wizards. Trae Young z Atlanta Hawks zkouší v poslední sekundě zápasu s Washington Wizards střelu za tři body.

Skvělý výkon předvedl Banchero, který proměnil 16 z 26 střel včetně tří trojek a 15 z 22 šestek. „Jsem neskutečně unavený, ale zápas stál za to. Bylo to jako hrát přátelské utkání, kdy jsem měl pocit, že jde každá střela do koše,“ řekl Banchero.

Jednička draftu z roku 2022 se stala teprve druhým hráčem v historii po LeBronu Jamesovi, který ještě před 22. narozeninami nasbíral v utkání aspoň 50 bodů, 10 doskoků a pět asistencí. Magic si připsali třetí výhru z úvodních čtyř utkání.

Paolo Banchero z Orlando Magic zakončuje během zápasu s Indiana Pacers,

Poprvé v nové sezoně prohráli Lakers, na Phoenix nestačili 105:109. Poraženým nepomohl ani další skvělý výkon Anthonyho Davise, jenž nastřádal 29 bodů a 15 doskoků. Dalších 23 bodů přidal Austin Reaves, James tentokrát proměnil pouze tři pokusy ze 14 a zůstal na 11 bodech. Suns se opírali o Devina Bookera s 33 body, Kevin Durant jich nastřílel 30. Klíčem k úspěchu byla poslední část, kterou Phoenix ovládl 33:22.

První triumf v sezoně si připsal Denver, který i díky 40 bodům a deseti doskokům Nikoly Jokiče zvítězil 127:125 po prodloužení v Torontu. Bez porážky je nadále Boston, jenž přehrál Milwaukee 119:108. Jaylen Brown se blýskl 30 body.

San Antonio nestačilo při porážce 101:106 s Houstonem ani 14 bodů a 20 doskoků Victora Wembanyamy. Vítěze vedl s 36 body včetně sedmi trojek Jalen Green.

Výsledky basketbalové NBA: Orlando - Indiana 119:115

Atlanta - Washington 119:121 (za domácí Krejčí 7 bodů)

Boston - Milwaukee 119:108

Miami - Detroit 106:98

New York - Cleveland 104:110

Toronto - Denver 125:127 po prodl.

Memphis - Chicago 123:126

San Antonio - Houston 101:106

Dallas - Utah 110:102

Phoenix - LA Lakers 109:105

Sacramento - Portland 111:98

Východní konference

ATLANTICKÁ DIVIZE 1. Boston 4 4 0 100 2. New York 3 1 2 33,3 3. Brooklyn 3 1 2 33,3 4. Philadelphia 3 1 2 33,3 5. Toronto 4 1 2 25,0

CENTRÁLNÍ DIVIZE 1. Cleveland 4 4 0 100 2. Chicago 4 2 2 50,0 3. Milwaukee 4 1 3 25,0 4. Indiana 4 1 3 25,0 5. Detroit 4 0 4 0,00

JIHOVÝCHODNÍ DIVIZE 1. Orlando 4 3 1 75,0 2. Miami 3 2 1 66,7 3. Atlanta 4 2 2 50,0 4. Charlotte 3 1 2 33,3 5. Washington 3 1 2 33,3

Západní konference

JIHOZÁPADNÍ DIVIZE 1. Dallas 3 2 1 66,7 2. New Orleans 3 2 1 66,7 3. Houston 4 2 2 50,0 4. Memphis 4 2 2 50,0 5. San Antonio 3 1 2 33,3

PACIFICKÁ DIVIZE 1. LA Lakers 4 3 1 75,0 2. Phoenix 4 3 1 75,0 3. Golden State 3 2 1 66,7 4. LA Clippers 3 2 1 66,7 5. Sacramento 3 1 2 33,3