Oklahoma City ve šlágru porazila Minnesotu, Embiid vylepši další rekord

Thunder připravili Minnesotě teprve třetí domácí porážku v sezoně. Timberwolves jsou ve vlastní hale druhým nejlepším celkem soutěže po Bostonu. Tentokrát ale propadli v poslední čtvrtině, ve které přišli o jedenáctibodový náskok.

Oba celky velmi dobře bránily, Oklahoma měla střelbu dokonce pod 40 procent, ale v poslední čtvrtině si hosté pomohli právě obranou a soupeři povolili pouze tři koše ze hry a celkem jen 14 bodů, zatímco sami dali dvojnásobek. Klíčovou trojku na vedení 96:94 trefil minutu před koncem Gilgeous-Alexander.

„Dnes jsme si to odbojovali. Měli jsme problém se dostat do obrany soupeře, stříleli jsme velmi špatně, ale přesto jsme našli způsob, jak vyhrát. A to obranou,“ řekl trenér Thunder Mark Daigneault.

Shai Gilgeous-Alexander Oklahoma City Thunder zakončuje během zápasu s Minnesota Timberwolves.

Obrana naopak příliš nefungovala hráčům Milwaukee. Bucks dovolili nejhoršímu týmu soutěže nastřílet 135 bodů, přesto nakonec zvítězili. Jejich dva stěžejní hráči Lillard a Janis Adetokunbo dali dohromady 76 bodů.

Ještě tři minuty před koncem se Detroit držel na dostřel jediného koše, pak ale dal Lillard devět bodů a zápas rozhodl. Adetokunbo zaznamenal v poslední čtvrtině 13 ze svých 31 bodů. Detroit těžil zejména z výkonu lavičky, která přispěla 85 body, z toho 33 dal Alec Burke, autor sedmi trojek z celkových 21, které Pistons nastříleli.

Cleveland přehrál Atlantu 116:95 a po sedmém vítězství za sebou se dostal na čtvrté místo Východní konference. Cavaliers předvedli týmový výkon, sedm jeho hráčů mělo dvouciferný počet bodů. V dresu Atlanty opět chyběl český reprezentant Vít Krejčí.

Joel Embiid z Philadelphia 76ers si dělá prostor v zápase s Charlotte Hornets.

Cleveland se mohl přiblížit třetí Philadelphii, ale ta zvítězila na palubovce Charlotte 97:89. Joel Embiid k tomu přispěl 33 body a 10 doskoky. Znovu tím vylepšil klubový rekord, poté co přes třicet bodů dal už podvacáté za sebou.

Krok s Clevelandem drží i pátý New York, který vyhrál 126:100 nad Torontem i díky 38 bodům Jalena Brunsona.

Basketbalová NBA: Atlanta - Cleveland 95:116

Charlotte - Philadelphia 89:97

Chicago - Memphis 125:96

Detroit - Milwaukee 135:141

Houston - Utah 127:126 po prodl.

Minnesota - Oklahoma City 97:102

New York - Toronto 126:100

Washington - San Antonio 127:131

Východní konference

Tabulka Atlantická divize Tým Z V P % 1. Boston 42 32 10 76,2 2. Philadelphia 41 28 13 68,3 3. New York 43 26 17 60,5 4. Brooklyn 41 17 24 41,5 5. Toronto 43 16 27 37,2

Tabulka Centrální divize Tým Z V P % 1. Milwaukee 42 29 13 69,0 2. Cleveland 40 25 15 62,5 3. Indiana 42 24 18 57,1 4. Chicago 44 21 23 47,7 5. Detroit 42 4 38 9,5

Západní konference

Tabulka Jihozápadní divize Tým Z V P % 1. New Orleans 43 25 18 58,1 2. Dallas 42 24 18 57,1 3. Houston 41 20 21 48,8 4. Memphis 42 15 27 35,7 5. San Antonio 42 8 34 19,0

Tabulka Severozápadní divize Tým Z V P % 1. Minnesota 42 30 12 71,4 2. Oklahoma City 42 29 13 69,0 3. Denver 43 29 14 67,4 4. Utah 44 22 22 50,0 5. Portland 41 12 29 29,3