Krejčí opět dvojciferný, Atlanta ale padla. Hvězdný parťák mezitím jedná o výměně

Krejčí proměnil dvě z pěti trojek a celkem tři z šesti střel i obě šestky. Přidal také tři zisky, ale i čtyři fauly.
Hostům opět chyběl Trae Young, který laboruje se svalovým zraněním a podle zámořských médií jedná s klubem o možné výměně. Oporami Atlanty tak byli Onyeka Okongwu se 17 body a 12 doskoky, Jalen Johnson nasbíral 13 bodů či 14 doskoků.
Toronto mělo úspěšnost střelby 52 procent a po celý zápas vedlo. Před dvěma dny si poradilo se stejným soupeřem podobným rozdílem (134:117). Znovu tak Raptors splnili roli favorita, z pozice čtvrtého celku Východní konference uspěli proti desátému.
Výsledky NBA
Detroit - New York 121:90