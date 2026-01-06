Krejčí opět dvojciferný, Atlanta ale padla. Hvězdný parťák mezitím jedná o výměně

Autor: ,
  8:07
Basketbalisté Atlanty s Vítem Krejčím po dvou dnech opět prohráli v Torontu, tentokrát 100:118. Český reprezentant odehrál přes 27 minut, což bylo nejvíce z náhradníků na obou stranách, a zaznamenal deset bodů, dvě asistence a dva doskoky. Hawks si připsali už devátou porážku z posledních jedenácti zápasů NBA, v Kanadě jejich úspěšnost při střelbě dosáhla jen 39 procent.

Vít Krejčí a Kristaps Porzingis se snaží zastavit nájezd Brandona Ingrama. | foto: AP

Krejčí proměnil dvě z pěti trojek a celkem tři z šesti střel i obě šestky. Přidal také tři zisky, ale i čtyři fauly.

Hostům opět chyběl Trae Young, který laboruje se svalovým zraněním a podle zámořských médií jedná s klubem o možné výměně. Oporami Atlanty tak byli Onyeka Okongwu se 17 body a 12 doskoky, Jalen Johnson nasbíral 13 bodů či 14 doskoků.

Toronto mělo úspěšnost střelby 52 procent a po celý zápas vedlo. Před dvěma dny si poradilo se stejným soupeřem podobným rozdílem (134:117). Znovu tak Raptors splnili roli favorita, z pozice čtvrtého celku Východní konference uspěli proti desátému.



Výsledky NBA

Detroit - New York 121:90
Boston - Chicago 115:101
Toronto - Atlanta 118:100 (za hosty Krejčí 10 bodů, 2 asistence, 2 doskoky)
Houston - Phoenix 100:97
Oklahoma City - Charlotte 97:124
Philadelphia - Denver 124:125 po prodl.
LA Clippers - Golden State 103:102
Portland - Utah 137:117

Výsledky

6. ledna 2026  7:07,  aktualizováno  8:18

