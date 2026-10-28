Portland do souboje dvou neporažených týmů nevstoupil dobře a v první čtvrtině nabral až jedenáctibodovou ztrátu.
Poté sice dokázali Trail Blazers skóre otočit, ale Lakers si ve třetím dějství vzali vedení o jedenáct bodů zpět.
Hosté se ale dokázali znovu vrátit do zápasu a do čtvrté čtvrtiny vstupovali s mankem tří bodů. Skóre poté otočili, a když je v závěru Damian Lillard poslal trojkou do šestibodového vedení, dovedli utkání k vítězství.
Šestadvacetiletý Krejčí za Portland odehrál necelých sedm minut a zaznamenal čtyři body. Nejlepším střelcem duelu byl domácí Luka Dončič, který nastřílel 41 bodů a přidal devět asistencí.
Boston si poradil 125:124 po prodloužení s Brooklynem, když o výhře rozhodl střelou s klaksonem Jayson Tatum. Celtics mohli vyhrát už v normální hrací době, ale dvě desetiny sekundy před koncem vyrovnal trojkou Mikel Brown Jr. a poslal zápas do prodloužení.
V něm Brooklyn vedl 124:123, ale když Brown Jr. neproměnil 2,3 sekundy před koncem nájezd na koš, dostal šanci Tatum a střelou s klaksonem připravil Nets o první výhru v sezoně. Tatum celkem nasbíral 40 bodů.
Prvního vítězství se po třech porážkách naopak dočkali obhájci titulu z New Yorku, kteří zdolali dosud neporažený Detroit 111:97. Knicks rozhodli zápas ve třetí čtvrtině, kterou ovládli 37:13, a vybudovali si náskok 25 bodů.
San Antonio zvítězilo 130:103 nad Sacramentem. Spurs nastříleli už v prvním poločase 80 bodů a trefili 17 trojek. Victor Wembanyama se na výhře podílel 29 body a deseti doskoky. Sacramento v novém ročníku prohrálo i počtvrté.
Výsledky NBA
LA Lakers - Portland 129:136 (za hosty Krejčí 4 body)