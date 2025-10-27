Sedmadvacetiletý Reaves nasbíral také 11 doskoků a devět asistencí, čímž mu o jednu přihrávku unikl triple double. „Byl fantastický. Předvedl vyspělý výkon,“ chválil hráče trenér JJ Redick.
Křídelník Lakers se stal teprve čtvrtým hráčem za posledních 40 let, který k nejméně 50 bodům přidal také aspoň 11 doskoků a devět asistencí. Před ním to zvládli dvakrát Russell Westbrook, Dončič či James Harden. V dresu Lakers taková čísla nastřádal naposledy legendární Elgin Baylor v roce 1963.
„Když jsme si s Lukou dnes ráno psali, poslal mi zprávu, že chce, abych nastřílel 60. Jen jsem se smál,“ uvedl Reaves. Kromě něj vedli Lakers Deandre Ayton s 22 body a 15 doskoky nebo Rui Hačimura s 18 body. Za domácí celek zaznamenal při druhé porážce 32 bodů střelec Zach LaVine.
První výhru v sezoně oslavil Dallas, který doma zdolal Toronto 139:129. Zazářila především jednička posledního draftu Cooper Flagg, který k vítězství Mavericks pomohl 22 body. Klíčovou byla šňůra 13:0 ve třetí části, kterou Flagg otevřel košem a uzavřel smečí přes Alexandera Mamukelašviliho.
Druhý triumf ze tří utkání si připsalo Charlotte, které zvítězilo ve Washingtonu 139:113. Velký podíl na tom měl LaMelo Ball, který s 38 body, 13 doskoky a stejným počtem asistencí zaznamenal jedenáctý triple double v kariéře. Hornets navíc nastříleli za druhý poločas 88 bodů a vyhráli ho 88:51. Wizards vedl s 24 body C.J. McCollum.
Triple double měl na dosah také Janis Adetokunbo z Milwaukee, ale nakonec mu k němu chyběla jediná asistence. Proti Clevelandu si připsal 40 bodů, 14 doskoků a 9 přihrávek a Bucks prohráli 113:118.
Na první výhru v nové sezoně stále čeká předloňský šampion z Bostonu, který padl i potřetí, tentokrát 113:119 v Detroitu. Nepomohlo mu ani 41 bodů Jaylena Browna, Pistons táhli Cade Cunningham s 25 nebo Jalen Duren s 24 body a 18 doskoky.
Na 40 bodů dosáhl také Cam Thomas z Brooklynu, jeho celek se nicméně musel sklonit 107:118 před San Antoniem. V dresu vítězů předvedl další dominantní výkon s 31 body, 14 doskočenými míči či šesti bloky Victor Wembanyama.
