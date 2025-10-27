Reaves si zahrál na hvězdu, 50 body přijal Dončičovu výzvu. V NBA zářil i nováček

Autor: ,
  7:39
Basketbalisté Los Angeles Lakers sice v utkání NBA v Sacramentu postrádali dvě největší hvězdy LeBrona Jamese a Luku Dončiče, přesto vyhráli 127:120. Zasloužil se o to především Austin Reaves, který dal 51 bodů a vylepšil si osobní maximum

Austin Reaves se snaží projít do koše přes Dennise Schrödera. | foto: AP

Sedmadvacetiletý Reaves nasbíral také 11 doskoků a devět asistencí, čímž mu o jednu přihrávku unikl triple double. „Byl fantastický. Předvedl vyspělý výkon,“ chválil hráče trenér JJ Redick.

Křídelník Lakers se stal teprve čtvrtým hráčem za posledních 40 let, který k nejméně 50 bodům přidal také aspoň 11 doskoků a devět asistencí. Před ním to zvládli dvakrát Russell Westbrook, Dončič či James Harden. V dresu Lakers taková čísla nastřádal naposledy legendární Elgin Baylor v roce 1963.

„Když jsme si s Lukou dnes ráno psali, poslal mi zprávu, že chce, abych nastřílel 60. Jen jsem se smál,“ uvedl Reaves. Kromě něj vedli Lakers Deandre Ayton s 22 body a 15 doskoky nebo Rui Hačimura s 18 body. Za domácí celek zaznamenal při druhé porážce 32 bodů střelec Zach LaVine.

První výhru v sezoně oslavil Dallas, který doma zdolal Toronto 139:129. Zazářila především jednička posledního draftu Cooper Flagg, který k vítězství Mavericks pomohl 22 body. Klíčovou byla šňůra 13:0 ve třetí části, kterou Flagg otevřel košem a uzavřel smečí přes Alexandera Mamukelašviliho.

Druhý triumf ze tří utkání si připsalo Charlotte, které zvítězilo ve Washingtonu 139:113. Velký podíl na tom měl LaMelo Ball, který s 38 body, 13 doskoky a stejným počtem asistencí zaznamenal jedenáctý triple double v kariéře. Hornets navíc nastříleli za druhý poločas 88 bodů a vyhráli ho 88:51. Wizards vedl s 24 body C.J. McCollum.

Triple double měl na dosah také Janis Adetokunbo z Milwaukee, ale nakonec mu k němu chyběla jediná asistence. Proti Clevelandu si připsal 40 bodů, 14 doskoků a 9 přihrávek a Bucks prohráli 113:118.

Na první výhru v nové sezoně stále čeká předloňský šampion z Bostonu, který padl i potřetí, tentokrát 113:119 v Detroitu. Nepomohlo mu ani 41 bodů Jaylena Browna, Pistons táhli Cade Cunningham s 25 nebo Jalen Duren s 24 body a 18 doskoky.

Na 40 bodů dosáhl také Cam Thomas z Brooklynu, jeho celek se nicméně musel sklonit 107:118 před San Antoniem. V dresu vítězů předvedl další dominantní výkon s 31 body, 14 doskočenými míči či šesti bloky Victor Wembanyama.

NBA

Minnesota - Indiana 114:110
Dallas - Toronto 139:129
LA Clippers - Portland 114:107
Sacramento - LA Lakers 120:127
San Antonio - Brooklyn 118:107
Detroit - Boston 119:113
Cleveland - Milwaukee 118:113
Miami - New York 115:107
Washington - Charlotte 113:139

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte sporty podle fotky? Otestujte si, zda máte přehled

Jsou sporty, které aspoň jednou v životě musel vidět snad každý. Ale co ty, které nejsou v Česku tolik na očích? Poznáte bez potíží všechny? Otestujte svůj přehled ve velkém kvízu.

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka

Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Vaněček slavil na ledě Winnipegu, Hronek s Faksou v NHL asistovali

Hokejový brankář Vítek Vaněček si s Utahem připsal cennou výhru na ledě Winnipegu. K výsledku 3:2 pro tým Mammoth, který bral v NHL dva body už posedmé za sebou, přispěl 28 zákroky. Dokonce poosmé v...

26. října 2025  20:37,  aktualizováno  27. 10. 7:45

Reaves si zahrál na hvězdu, 50 body přijal Dončičovu výzvu. V NBA zářil i nováček

Basketbalisté Los Angeles Lakers sice v utkání NBA v Sacramentu postrádali dvě největší hvězdy LeBrona Jamese a Luku Dončiče, přesto vyhráli 127:120. Zasloužil se o to především Austin Reaves, který...

27. října 2025  7:39

Slavia drhne a nudí, letní posily neexistují. Trpišovský hledá cestu z neznámé situace

Na den přesně před půl rokem proměnili duel v Olomouci v pozoruhodnou fotbalovou exhibici. Zábavným a lehkonohým výkonem dotančili k mistrovskému titulu, útočník Kušej při pětigólové demolici nasázel...

27. října 2025  6:20

Trauma už je snad za mnou, nechci se bát. Shiffrinová se vrátila a vyhlíží olympiádu

Premium

Ne, nevyhrála. Nerozšířila svou úchvatnou sbírku o 102. pohárový vavřín. Nebyla ani na pódiu a ze čtvrtého místa na nejrychlejší Rakušanku Julii Scheibovou ztratila 1,42 sekundy. Přesto, když jste se...

27. října 2025

Norris vyhrál v Mexiku a posunul se do čela šampionátu, Piastri skončil až pátý

Velkou cenu Mexika suverénně ovládl Lando Norris z týmu McLaren. Brit vyhrál z prvního místa, na čele pořadí šampionátu formule 1 vystřídal kolegu Oscara Piastriho, vede o jediný bod. O další pozice...

26. října 2025  23:32

Velká cena Mexika formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Další zastávkou mistrovství světa formule 1 je Mexico City, dějiště Velké ceny Mexika. Závodní víkend na okruhu bratří Rodríguezů se koná od 24. do 26. října 2025. Piloti tu čelí náročnému profilu...

26. října 2025  23:10

Štípněte mě! Ani si to nestíhám užít, hlásil Hyský. Vyzdvihl Jedličku i oba střelce

Ještě před třemi týdny jako trenér Karviné prohrál na hřišti posledních Pardubic. Od nedávného nástupu k Viktorii Plzně však Martin Hyský nezná nic jiného než vítězství. „Asi bych potřeboval, aby mě...

26. října 2025  23:04

Čas nabít baterky. Menšík se odhlásil z Paříže, letos už počítá jen s Davis Cupem

Jakub Menšík se odhlásil z tenisového Masters v Paříži, které začne v pondělí. Z prohlášení dvacetiletého hráče na instagramu vyplývá, že zároveň ukončil turnajovou sezonu a v tomto roce počítá už...

26. října 2025  22:27

Pardubice padly v Olomouci. Liberec otočil utkání s Kometou, Kladno prožilo kolaps

Hokejová extraliga má za sebou 18. kolo. Zrodil se v něm nejeden zajímavý výsledek. Mistrovská Kometa padla na ledě Liberce 3:4, ačkoliv třikrát vedla. Podobně na tom je i Kladno, které neudrželo...

26. října 2025  20:07,  aktualizováno  21:22

Boleslav je bez trenéra, loučí se Král i jeho asistent. Musíme reagovat, zní z klubu

Vzhledem k bídným výsledkům to dlouho viselo ve vzduchu. A jen několik desítek minut po prohře 1:2 s vítkovickými hokejisty už se Mladá Boleslav rozhodla neotálet. Na střídačce předposledního týmu...

26. října 2025  20:23,  aktualizováno  20:48

Plzeň - Baník 2:0, další výhru pro Hyského zachránil gólman Jedlička v nastavení

Domácí premiéra trenéra Martina Hyského se povedla jen výsledkově. Plzeňští fotbalisté v 13. kole Chance Ligy porazili ostravský Baník 2:0. První gól dal po dvaceti minutách hlavou útočník Adu, druhý...

26. října 2025  17:38,  aktualizováno  20:33

Je Brno můj oblíbený soupeř? Něco na tom bude, usmívá se po dalším obratu Pytlík

Třikrát doma s brněnskou Kometou prohrávali, třikrát hokejisté Liberce dokázali srovnat a v 57. minutě dali vítězný gól na konečných 4:3. Prvními dvěma brankami načal úřadující mistry útočník Jaromír...

26. října 2025  20:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.