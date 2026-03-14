Krejčí přispěl k výhře Portlandu, Edwards táhl 42 body Minnesotu proti Golden State

  10:29
Vít Krejčí přispěl dvěma body, třemi doskoky a pěti asistencemi k vítězství basketbalistů Portlandu 124:114 v pátečním domácím utkání NBA s Utahem. Trail Blazers se v tabulce Západní konference přiblížili k devátému Golden State, které doma nestačilo na Minnesotu (117:127) a utrpělo čtvrtou porážku v řadě.
Portlandský Vít Krejčí střílí na koš Utahu. | foto: AP

Krejčí za 15 minut hry zaznamenal svůj jediný koš ve čtvrté části, kdy zvýšil na 99:91. Střelecky táhli mužstvo jiní, po 25 bodech zaznamenal Jrue Holiday a Scoot Henderson, Donovan Clingan přidal 21. Oslabený tým Jazz, který má do play off daleko, táhl Brice Sensabaugh s 31 body.

Trail Blazers drží poslední postupovou příčku do play off, ale s bezpečným náskokem devíti výher na Memphis. S bilancí 32-35 se opět přiblížili k trápícím se Warriors (32-36), ale nyní Portland čeká náročná série pěti utkání v halách soupeřů.

Lídrem Minnesoty na palubovce Golden State byl Anthony Edwards, který byl se 42 body také nejlepším střelcem pátečního programu. Domácím hrajícím dlouhodobě bez Stephena Curryho či Jimmyho Butlera nestačilo 25 bodů a 10 doskoků Brandina Podziemského.

Houstonu zajistil těsné vítězství 107:105 nad New Orleans Kevin Durant, který 7,6 sekundy před koncem dostal domácí Rockets do vedení a ještě přidal dvě šestky. Celkem zaznamenal 32 bodů, na druhé straně byl o tři body úspěšnější Dejounte Murray. Houston se s bilancí 41-25 vyrovnal Los Angeles Lakers, se kterými se přetahuje o třetí místo v Západní konferenci.

Pozici lídra Východní konference si upevnil Detroit domácí výhrou 126:110 nad Memphisem. Za Pistons zaznamenali Jalen Duren 30 bodů a 13 doskoků a Cade Cunningham 17 bodů, 15 asistencí a 8 doskočených míčů.

Třetí v tabulce je New York, který zvítězil 101:92 v hale nejslabšího týmu ligy Indiany. Střeleckým lídrem Knicks byl Jalen Brunson s 29 body, Mitchell Robinson se zaskvěl 22 doskoky. Čtvrtý tým Východní konference Cleveland dominoval v Dallasu a zvítězil 138:105. Toronto doma porazilo 122:115 Phoenix díky 36 bodům Brandona Ingrama. Soupeř měl přitom dokonce dva střelce s třicetibodovým výkonem Jalena Greena (34) a Devina Bookera (31).

Výsledky NBA

Portland - Utah 124:114 (za domácí Krejčí 2 body, 3 doskoky a 5 asistencí),
Detroit - Memphis 126:110,
Indiana - New York 92:101,
Toronto - Phoenix 122:115,
Houston - New Orleans 107:105,
Dallas - Cleveland 105:138,
Golden State - Minnesota 117:127,
LA Clippers - Chicago 119:108.

Krejčí přispěl k výhře Portlandu, Edwards táhl 42 body Minnesotu proti Golden State

Portlandský Vít Krejčí střílí na koš Utahu.

Vít Krejčí přispěl dvěma body, třemi doskoky a pěti asistencemi k vítězství basketbalistů Portlandu 124:114 v pátečním domácím utkání NBA s Utahem. Trail Blazers se v tabulce Západní konference...

14. března 2026  10:29

