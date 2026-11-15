Adetokunbo navázal na pátečních 37 bodů proti Clevelandu. Miami pomohl také Klay Thompson, který se po zranění kotníku vrátil do sestavy a zaznamenal 26 bodů včetně šesti trojek. Bam Adebayo přidal 20 bodů. Nejlepším střelcem Detroitu byl Cade Cunningham s 33 body.
Heat si připsali 14 bloků, čímž zaostali o jediný za klubovým rekordem. Alespoň jeden blok zaznamenalo devět hráčů Miami, což představuje nové klubové maximum.
Floridský celek vyhrál sedm z posledních devíti utkání a po čtyřech porážkách na úvod sezony se dostal do kladné bilance.
Cleveland nastoupil proti Dallasu bez všech pěti obvyklých členů základní sestavy, přesto zvítězil o deset bodů.
Hlavní zásluhu na tom měl Proctor (24 bodů, 11 asistencí, 10 doskoků), který si vytvořil osobní maxima v bodech a asistencích a stal se prvním hráčem Cavaliers s triple doublem od dubna 2024. Mario Hezonja přidal 22 bodů a nováček Meleek Thomas dalších 20.
Domácí si ve čtvrté čtvrtině vypracovali až dvaadvacetibodový náskok. Dallas sice dokázal snížit na rozdíl deseti bodů, ale obrat nedokončil. Kyrie Irving při návratu na palubovku svého bývalého klubu nastřílel 34 bodů, z toho 20 ve třetí čtvrtině. Cooper Flagg přidal 18 bodů a osm doskoků.
Chicago uspělo v Minnesotě navzdory početným absencím a komplikacím při cestování, kvůli kterým dorazilo až v den zápasu. Norman Powell vedl Bulls s 23 body, Matas Buzelis přidal 18 bodů a devět doskoků.
Timberwolves ukončili pětizápasovou vítěznou sérii především kvůli nepřesné střelbě z dálky. Minuli prvních 13 trojkových pokusů a celkově proměnili pouze devět z 38. Nejlepším střelcem domácích byl Ayo Dosunmu s 24 body.
Denver zvítězil na hřišti New Orleans 116:108 a připravil mu šestou porážku za sebou. Nikola Jokič zaznamenal 26 bodů, deset asistencí a osm doskoků, Jamal Murray přidal 23 bodů. Pelicans se několikrát přiblížili na rozdíl jediného koše, ale Nuggets v poslední čtvrtině odskočili až na 15 bodů. Domácím nepomohlo ani 24 bodů Ziona Williamsona.
Memphis porazil Brooklyn 129:110 a vyhrál potřetí z posledních čtyř utkání. Cedric Coward zaznamenal 23 bodů a 12 doskoků, Taylor Hendricks si 22 body vytvořil osobní maximum.
Grizzlies položili základ vítězství už v prvním poločase, během kterého proměnili 13 trojek a vedli 71:54. Brooklyn táhl Julius Randle s 22 body, Nets ale utrpěli třetí porážku z posledních čtyř zápasů.
Výsledky NBA:
New Orleans - Denver 108:116