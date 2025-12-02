Krejčí proměnil pouze jednu ze čtyř střel, a to ve druhé čtvrtině, kdy po přihrávce Keatona Wallace trojkou otáčel skóre na 34:32. Ve vyrovnaném souboji ani jeden ze soupeřů nevedl o víc než o sedm bodů a rozhodl ho hvězdný Cade Cunningham košem na 99:95 sedmnáct sekund před koncem.
Atlanta ještě měla šanci zareagovat, jenže úspěšná trojka Nickeila Alexandera-Walkera přišla až 1,8 sekundy před sirénou. Po dvou neproměněných šestkách Danisse Jenkinse na druhé straně ještě desetinu vteřiny před koncem mohli Hawks nahodit, Johnson ovšem z výskoku a v časové tísni situaci nevyřešil.
NBA
Detroit - Atlanta 99:98 (za hosty Krejčí 3 body, 2 doskoky, 1 asistence)