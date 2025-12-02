Atlanta v NBA držela krok s lídrem konference, Krejčí se trefil jednou

Autor: ,
  7:56
Basketbalisté Atlanty prohráli o bod 98:99 v hale lídra Východní konference NBA Detroitu. Český reprezentant Vít Krejčí strávil na hřišti téměř 17 minut, nasbíral tři body, dva doskoky, asistenci a po jednom zisku, ztrátě a faulu. Tým Hawks při absenci zraněného Trae Younga táhl Jalen Johnson, který zaznamenal 29 bodů, 13 doskoků a sedm asistencí.
Fotogalerie3

Vít Krejčí zakončuje přes Cadea Cunninghama. | foto: AP

Krejčí proměnil pouze jednu ze čtyř střel, a to ve druhé čtvrtině, kdy po přihrávce Keatona Wallace trojkou otáčel skóre na 34:32. Ve vyrovnaném souboji ani jeden ze soupeřů nevedl o víc než o sedm bodů a rozhodl ho hvězdný Cade Cunningham košem na 99:95 sedmnáct sekund před koncem.

Atlanta ještě měla šanci zareagovat, jenže úspěšná trojka Nickeila Alexandera-Walkera přišla až 1,8 sekundy před sirénou. Po dvou neproměněných šestkách Danisse Jenkinse na druhé straně ještě desetinu vteřiny před koncem mohli Hawks nahodit, Johnson ovšem z výskoku a v časové tísni situaci nevyřešil.

NBA

Detroit - Atlanta 99:98 (za hosty Krejčí 3 body, 2 doskoky, 1 asistence)
Indiana - Cleveland 119:135
Washington - Milwaukee 129:126
Brooklyn - Charlotte 116:103
Miami - LA Clippers 140:123
Orlando - Chicago 125:120
Denver - Dallas 121:131
Utah - Houston 133:125
LA Lakers - Phoenix 108:125

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Mistrovství světa v házené žen 2025: program, výsledky, kde sledovat

Česká házenkářka Charlotte Cholevová v utkání proti Švédsku,

Mistrovství světa v házené žen v roce 2025 hostí Německo a Nizozemsko. Mezi nejlepší týmy postoupila i česká reprezentace. Hraje se od 26. listopadu, vítěz bude známý 14. prosince. Program turnaje,...

2. prosince 2025  8:43

Palát se zapsal mezi střelce, českým brankářům se v NHL nedařilo

Ondřej Palát (uprostřed) slaví se spoluhráči branku.

V pondělních zápasech hokejové NHL se gólem připomněl útočník New Jersey Ondřej Palát a obránce Radko Gudas jednou asistoval za Anaheim. Méně úspěšní už byli čeští gólmani. Po čtyřech výhrách...

2. prosince 2025  7:15,  aktualizováno  8:19

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

2. prosince 2025  8:17

Biatlon SP v Östersundu: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Markéta Davidová během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v biatlonu odstartoval ve švédském Östersundu. Adrenalinové závody potrvají od soboty 29. listopadu a vyvrcholí v neděli 7. prosince. Program, českou nominaci i informace o tom, kde...

2. prosince 2025  8:15

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

2. prosince 2025

Atlanta v NBA držela krok s lídrem konference, Krejčí se trefil jednou

Vít Krejčí zakončuje přes Cadea Cunninghama.

Basketbalisté Atlanty prohráli o bod 98:99 v hale lídra Východní konference NBA Detroitu. Český reprezentant Vít Krejčí strávil na hřišti téměř 17 minut, nasbíral tři body, dva doskoky, asistenci a...

2. prosince 2025  7:56

Do čtyř let nová Stínadla! Teplice: Budeme rychlejší než Sparta nebo Ostrava

Teplický stadion na Stínadlech.

Romantický výhled z teplického stadionu na Bouřňák přes nízkou tribunku? Brzy minulost, Stínadla se uzavřou. Fotbaloví skláři jsou pod novým majitelem Milanem Kratinou zatím tichou vodou, která ale...

2. prosince 2025  7:25

Puky pomáhají psát hokejové příběhy. Mladí hokejisté si rozdělí 11,5 milionu korun

Advertorial
Budoucí hvězdy českého hokeje! Třetí ročník Puky pomáhají ukázal, jak důležitá...

Velké hokejové příběhy začínají v malých klubech. S cílem rozvíjet tyto budoucí talenty uspořádal Kaufland už třetí ročník projektu Puky pomáhají. Kampaň zná své vítěze, o nichž rozhodli fanoušci a...

2. prosince 2025

Fanoušci vás tu nechtějí. Duo z Edmontonu čelí tlaku i výsměchu, je historicky nejhorší

Premium
Brankáři Edmontonu Stuart Skinner (vlevo) a Calvin Pickard.

Poutají pozornost, ale ovace nesklízejí. A když už ano, úplně jinak, než by si přáli. Calvinu Pickardovi stačilo vykrýt jedno lehké nahození z úhlu a hala v Edmontonu aplaudovala. Za stavu 0:4, s...

2. prosince 2025

Nepostradatelný Satoranský řádil. Takové srdce jsem ještě neviděl, smekl kouč

Tomáš Satoranský slaví se spoluhráči Tomášem Kyzlinkem (77) a Ondřejem Sehnalem...

Od našeho zpravodaje v Estonsku Osmnáct bodů sám vstřelil, šestnáctkrát po jeho přihrávce skórovali spoluhráči. Tomáš Satoranský opět prokázal, že je pro basketbalovou reprezentaci nepostradatelný. Hlavně díky jeho přispění Češi v...

1. prosince 2025  22:58

Pronájem bytu 1+1, 52 m2, Dobrá Voda, ul. Mírová
Pronájem bytu 1+1, 52 m2, Dobrá Voda, ul. Mírová

Mírová, Dobrá Voda u Českých Budějovic, okres České Budějovice
12 000 Kč/měsíc

Více z nabídky 106 822 nemovitostí

Házenkářky slaví postup. Na MS rozdrtily Kubu, narazí i na olympijské vítězky

Veronika Malá se raduje v utkání proti Kubě.

České házenkářky na mistrovství světa v závěrečném utkání základní skupiny G rozdrtily Kubu 44:21 a po prvním vítězství na turnaji prošly do další fáze. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše...

1. prosince 2025  19:39,  aktualizováno  22:14

Estonské povstání odraženo. Češi v bojích o MS podruhé slaví, Satoranský má rekord

Tomáš Satoranský a Tomáš Kyzlink v utkání kvalifikace o postup na mistrovství...

Od našeho zpravodaje v Estonsku Ani pětibodové manko tři minuty před koncem, ani ohlušující kulisa více než sedmi tisícovek diváků nepoložila české basketbalisty ve druhém utkání kvalifikace o postup na MS 2027. V Tallinnu udolali...

1. prosince 2025  21:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.