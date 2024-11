Pippen zase řádil v Chicagu. Junior 30 body zazářil tam, kde je táta modlou

Ball proti Milwaukee vyslal 38 střel, proměnil jich 17 včetně šesti trojek ze 17 pokusů. Dal i deset šestek.

Tvořil ale také pro spoluhráče, asistencí měl deset a navrch pět doskoků. Na padesátibodovou metu se dostal jako druhý v historii Hornets po Kembovi Walkerovi.

Bucks předvedli rozhodující šňůru ve třetí části: proměnili čtyři trojky v řadě a utekli na 96:83. Vedení navýšili až na 20 bodů, zářili především Janis Adetokunbo s 32 body a 11 doskoky či Damian Lillard s 31 body. Bucks jsou ve Východní konferenci pátí, Charlotte jedenáctá.

V hale United Center, v níž u stropu visí dres jeho otce z dob nejslavnější éry Bulls, zazářil Pippen junior, ale v dresu soupeře. Čtyřiadvacetiletý rozehrávač trefil 13 z 16 střel a vylepšil si osobní rekord na 30 bodů.

„Je to splněný sen. Je šílené nasbírat 30 plus 10 (asistencí) v hale, kde hrával můj otec. Pro mě a mou rodinu to znamená vše. Dnes jsem o tom, že tady hrajeme, s tátou mluvil, řekl mi jen, ať jdu a zazářím. Tak jsem se to snažil splnit,“ řekl Pippen, jenž hraje v NBA třetí sezonu a druhou v Memphisu.

Při absenci Ja Moranta dal Pippen asistencemi možnost vyniknout Jaylenu Wellsovi, jenž nasbíral 26 bodů, nebo Jarenu Jacksonovi, který jich nastřádal 23. Na straně domácích, kteří ani jednou nevedli, se dařilo nejvíce Zachu LaVinovi s 29 body.

Po třídenní absenci se vrátil do sestavy San Antonia Victor Wembanyama a pomohl Spurs k výhře 104:94 nad Golden State 25 body, devíti přihrávkami nebo sedmi doskoky. San Antonio poprvé od roku 2021 uspělo potřetí v řadě.

Na straně Warriors se 20 body prosadil Andrew Wiggins, Stephen Curry zůstal na 14 bodech a sedmi doskocích. Duel se vyznačoval nízkou úspěšností střelby: Spurs měli 45 a Warriors 38 procent, výrazný statistický rozdíl byl nicméně pouze v bodech z protiútoku, a to 13:2 pro domácí.

Denver uspěl na hřišti Lakers 127:102, lídr Nikola Jokič měl 34 bodů či 13 doskoků a Michael Porter tuto bilanci 24-11. Orlando si po těsné výhře právě nad Lakers poradilo doma s Detroitem 111:100 i díky 30 bodům Franze Wagnera. Utah doma přehrál New York 121:106, s 34 body a devíti doskoky zářil především Fin Lauri Markkanen.