Hlavní oporou Spurs byl francouzský pivot Victor Wembanyama, který zaznamenal 27 bodů, 17 doskoků, pět asistencí a tři bloky.
Wembanyama chtěl napravit dojem z minulého utkání, kdy loktem nešťastně udeřil soupeře a byl vyloučen. Tentokrát už v první čtvrtině nastřílel 18 bodů. Přispěl tak k tomu, že Spurs už po šesti minutách vedli o 15 bodů. „Byl jsem odpočatější než ostatní a cítil jsme se dobře. A také jsme byl natěšený, což v této fázi play off není nic neobvyklého, ale tentokrát jsem měl v břiše motýly a moc jsem chtěl týmu pomoci,“ řekl Wembanyama.
Sestřih utkání San Antonio – Minnesota:
Minnesota dokázala rychle reagovat a postupně ztrátu smazala. Ve třetí čtvrtině i na chvilku vedla, ale vůbec jí nevyšly poslední čtyři minuty třetí čtvrtiny, kdy Spurs šňůrou 21:6 znovu odskočili. Timberwolves se sice snažili opět přiblížit a snížili na 11 bodů, jenže v posledních osmi minutách už dali jen tři koše ze hry a Spurs na palubovce dominovali.
„Přestali jsme dělat to, co fungovalo. Obrana se nám rozpadla. V závěru třetí čtvrtiny jsme málo bojovali o míč. Dostali jsme hodně košů jen proto, že soupeř chtěl míč více než my. Pak jsme přestali i dohrávat akce v útoku a prostě jsme hráli, kdo co chtěl. To je moje vina, měl jsem nás víc srovnat,“ prohlásil trenér Minnesoty Chris Finch.
Kouč San Antonia Mitch Johnson ocenil přínos Wembanyamy, který už v první půli měl na kontě double double. „Vystihuje ho jedno slovo a to dospělost. Za posledních 48 hodin se toho stalo hodně, ale tento mladý muž přišel a hrál jako opravdu dospělý a zkušený. Není to jen o tom, že byl produktivní, ale jak ten zápas zvládl od začátku až do konce,“ řekl Johnson.
Kromě Wembanyamy Spurs táhli také náhradník Keldon Johnson s 21 body, De’Aaron Fox s 18 a Steohin Castle se 17 body. Za Minnesotu měl Anthony Edwards 20 bodů a Julius Randle 17 bodů a 10 doskoků.
2. kolo play off NBA
Západní konference - 5. zápas: