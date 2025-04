Při triumfu Minnesoty sehrál životní zápas v play off Jaden McDaniels, který nastřílel 30 bodů. O jeden méně a k tomu osm doskoků a osm asistencí zaznamenal Anthony Edwards. Rozhodlo se až v úplném závěru, ještě necelých pět minut před koncem byl stav nerozhodný 103:103, pak ale Edwards a Naz Reid trefili trojky a Timberwolves koncovku vyhráli 13:1. „To byla bezpochyby naše nejlepší koncovka v sezoně,“ řekl trenér Chris Finch.

Lídrem Lakers byl s 38 body a 10 doskoky LeBron James. Indisponovaný Luka Dončič zaznamenal 17 bodů, osm asistencí a sedm doskoků, po celou dobu utkání i před ním přitom hvězdný slovinský rozehrávač bojoval s bolestí žaludku.

Boston měl v základní části ze všech týmů nejlepší bilanci na palubovkách soupeřů (33-8), ale v Orlandu to má v této sezoně po pátku 0-3. Celtics sice v poslední čtvrtině stáhli dvanáctibodové manko až na nerozhodný stav 91:91, ale v koncovce obrat nedotáhli. V následující minutě vrátil hrdina zápasu Franz Wagner dvěma koši vedení na stranu Magic a hosté už stihli jenom snížit.

Německý křídelník a mistr světa Wagner byl nejlepším domácím střelcem s 32 body, s 29 mu sekundoval Paolo Banchero. Bostonu nepomohl ani návrat Jaysona Tatuma do sestavy po jednozápasové pauze zaviněné zraněným zápěstím. Lídr týmu se sice blýskl 36 body a devíti doskoky, ale také se dopustil sedmi z celkových 21 ztrát Celtics.

Hráčům Milwaukee skvěle vyšel proti Indianě druhý poločas, který vyhráli 70:44. Na snížení stavu série se podíleli Janis Adetokunbo a Gary Trent shodně 37 body. Hvězdný řecký křídelník si připsal také 12 doskoků a šest asistencí, Trent proměnil devět trojek a vyrovnal klubový rekord v play off.

„Byl jsem v hlavě nastavený tak, že prostě přijdeme a vybojujeme výhru,“ řekl Trent po utkání, v němž vyrovnal trojkové maximum Raye Allena. Navíc dobře bránil lídra soupeře Tyrese Haliburtona, který zakončil duel se 14 body, 10 asistencemi a sedmi doskoky. Výkonem se Trent odvděčil trenérovi Docu Riversovi za zařazení do základní sestavy. „Mělo to dva důvody. Ofenzivní, vzhledem k jeho velké agresivitě, a defenzivní, protože má šikovné ruce. Chtěli jsme tam někoho, kdo bude agresivně napadat Haliburtona. A on to dělal,“ řekl kouč.

Nejlepším střelcem Pacers byl s 28 body Pascal Siakam.