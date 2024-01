Durant řídil nevídaný obrat. Embiidovy střelecké manévry míří do dějin

Embiid v souboji dvou posledních MVP sezony předčil Nikolu Jokiče, který sice zapsal 25 bodů a 19 doskoků, ale zápas rozhodlo 41 bodů a 10 asistencí Embiida. Ten tak už v osmnáctém utkání za sebou dal minimálně 30 bodů, což je šestá nejdelší série v historii. Od roku 2000 se pouze Jamesi Hardenovi povedla delší, když v sezoně 2018/19 měl takových zápasů 32 v řadě. Další čtyři dlouhé série drží Wilt Chamberlain ze šedesátých let včetně rekordu v podobě 65 zápasů.

„Náš souboj s Jokičem řeší hlavně fanoušci na Twitteru. Nás oba to nezajímá. My chceme jen hrát basketbal a vyhrávat zápasy. Nikola je MVP finále, a dokud mu to nevezmu, tak on má navrch,“ řekl Embiid. „Nehraji proti Embiidovi. Hraji proti Philadelphii,“ reagoval Jokič.

Phoenix prohrával se Sacramentem ještě osm minut před koncem zápasu o 20 bodů, ale nadechl se k velkému obratu. Šňůrou 26:6 srovnal a v koncovce tým podržel Durant. Nejprve proměnil dva trestné hody ve vedení, které sice smazal De’Aaron Fox, vzápětí ale Duranta fauloval a zkušený střelec dalšími dvěma trestnými hody zařídil vítězství pro Suns.

Durant celkem dal v zápase 27 bodů, z toho 15 v poslední čtvrtině. Grayson Allen mu pomohl 29 body, když trefil 9 trojek, čímž vyrovnal klubový rekord. Za Sacramento měl Fox 33 bodů.

Důležité utkání v boji o přední příčky na Západě vyhráli Los Angeles Clippers, kteří doma porazili Oklahoma City Thunder 128:117 a na čtvrtém místě ztrácejí jedinou výhru právě na Oklahoma City a Denver. Paul George k tomu přispěl 38 body, z toho 18 bodů dal v poslední čtvrtině.