Booker trojkou v poslední sekundě zařídil výhru nad lídrem NBA, Dončič zase v ráži

Autor: ,
  9:03aktualizováno  9:40
Phoenix Suns zvítězili v NBA doma nad lídrem soutěže Oklahoma City Thunder 108:105, zápas rozhodl trojkou v poslední sekundě Devin Booker. Pro obhájce titulu v zámořské basketbalové lize to byla teprve šestá porážka v sezoně. Suns vyšla odveta za měsíc starou prohru 89:138, která byla nejvyšší v historii Phoenixu.
Oklahoma City přitom vedlo ve druhé čtvrtině už o 18 bodů, ale o náskok přišlo. I díky osmi trojkám náhradníka Suns Jordana Goodwina, který si 26 body vylepšil osobní rekord. V poslední čtvrtině se přidal Dillon Brooks 14 ze svých 22 bodů a Phoenix šel v koncovce do čtyřbodového vedení. Hosté sice ještě zabojovali a vyrovnali, ale poslední slovo měl Booker. Míč nikomu nepůjčil a i přes dva obránce trefil přesně.

V dresu Oklahoma City se příliš nedařilo Shai Gilgeousi-Alexanderovi, který na 25 bodů potřeboval 22 střel. Největší rozdíl byl mezi oběma týmy na doskoku, když Phoenix nasbíral o 20 doskoků více než soupeř.

Devin Booker trefuje výhru proti Oklahoma City:

Los Angeles Lakers zvítězili 120:114 nad Memphisem. Nejlepší střelec sezony Luka Dončič k tomu přispěl 36 body, devíti doskoky a osmi asistencemi. LeBron James a Jake LaRavia přidali po 26 bodech. Dončič zápas rozhodl dvě minuty před koncem dvěma trojkami po sobě na 112:103.

Denver bez zraněného Nikoly Jokiče podlehl 115:127 na hřišti Brooklynu. Proti svému bývalému týmu zazářil Michael Porter Jr., který domácím pomohl 27 body a 11 doskoky. Nuggets táhl Jamal Murray s 27 body a osobním rekordem 16 asistencemi. Tim Hardaway Jr. přidal 26 bodů a Aaron Gordon 20 bodů. Bez Jokiče měl Denver problém na doskoku, kde prohrál 33:44.

Detroit vybojoval vítězství 114:110 nad Clevelandem a má v čele Východní konference náskok tří výher na druhý New York. Cade Cunningham k úspěchu přispěl 27 body a Daniss Jenkins 25 body. Dvacet z nich dal ve druhé čtvrtině, kterou Pistons ovládli 47:28 a napravili úvodní čtvrtinu, kterou naopak o devět bodů prohráli. V závěru Jenkins uhájil trestnými hody těsné vedení.

Momenty ze zápasu LA Lakers – Memphis:

Janis Adetokunbo dovedl Milwaukee k výhře 115:98 nad Sacramentem, když nasbíral 37 bodů a 11 doskoků. Podvanácté v sezoně měl více bodů, než kolik odehrál minut. Kevin Porter Jr. přidal 25 bodů.

Už dvanáctou porážku v řadě utrpěli loňští finalisté z Indiany, kteří prohráli v Orlandu 127:135. Vítěze táhli s 31 body Desmond Bane, s 28 body Paolo Banchero a s 27 body Anthony Black. Pacers nepomohlo ani 34 bodů Pascala Siakama a mají nejdelší sérii proher od sezony 1988/89. Trenér Indiany Rick Carlisle tak stále čeká na jubilejní tisící výhru v kariéře.

Minnesota přehrála Washington 141:115 i díky 35 bodům Anthonyho Edwardse. Norman Powell řídil 34 body výhru Miami 125:106 nad New Orleans, devíti trojkami si vytvořil osobní rekord.

NBA – výsledky

Miami Heat - New Orleans Pelicans 125:106
Washington Wizards - Minnesota Timberwolves 115:141
Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 110:114
Orlando Magic - Indiana Pacers 135:127
Brooklyn Nets - Denver Nuggets 127:115
Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder 108:105
Sacramento Kings - Milwaukee Bucks 98:115
Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies 120:114









