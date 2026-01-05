Oklahoma City přitom vedlo ve druhé čtvrtině už o 18 bodů, ale o náskok přišlo. I díky osmi trojkám náhradníka Suns Jordana Goodwina, který si 26 body vylepšil osobní rekord. V poslední čtvrtině se přidal Dillon Brooks 14 ze svých 22 bodů a Phoenix šel v koncovce do čtyřbodového vedení. Hosté sice ještě zabojovali a vyrovnali, ale poslední slovo měl Booker. Míč nikomu nepůjčil a i přes dva obránce trefil přesně.
V dresu Oklahoma City se příliš nedařilo Shai Gilgeousi-Alexanderovi, který na 25 bodů potřeboval 22 střel. Největší rozdíl byl mezi oběma týmy na doskoku, když Phoenix nasbíral o 20 doskoků více než soupeř.
Devin Booker trefuje výhru proti Oklahoma City:
Los Angeles Lakers zvítězili 120:114 nad Memphisem. Nejlepší střelec sezony Luka Dončič k tomu přispěl 36 body, devíti doskoky a osmi asistencemi. LeBron James a Jake LaRavia přidali po 26 bodech. Dončič zápas rozhodl dvě minuty před koncem dvěma trojkami po sobě na 112:103.
Denver bez zraněného Nikoly Jokiče podlehl 115:127 na hřišti Brooklynu. Proti svému bývalému týmu zazářil Michael Porter Jr., který domácím pomohl 27 body a 11 doskoky. Nuggets táhl Jamal Murray s 27 body a osobním rekordem 16 asistencemi. Tim Hardaway Jr. přidal 26 bodů a Aaron Gordon 20 bodů. Bez Jokiče měl Denver problém na doskoku, kde prohrál 33:44.
Detroit vybojoval vítězství 114:110 nad Clevelandem a má v čele Východní konference náskok tří výher na druhý New York. Cade Cunningham k úspěchu přispěl 27 body a Daniss Jenkins 25 body. Dvacet z nich dal ve druhé čtvrtině, kterou Pistons ovládli 47:28 a napravili úvodní čtvrtinu, kterou naopak o devět bodů prohráli. V závěru Jenkins uhájil trestnými hody těsné vedení.
Momenty ze zápasu LA Lakers – Memphis:
Janis Adetokunbo dovedl Milwaukee k výhře 115:98 nad Sacramentem, když nasbíral 37 bodů a 11 doskoků. Podvanácté v sezoně měl více bodů, než kolik odehrál minut. Kevin Porter Jr. přidal 25 bodů.
Už dvanáctou porážku v řadě utrpěli loňští finalisté z Indiany, kteří prohráli v Orlandu 127:135. Vítěze táhli s 31 body Desmond Bane, s 28 body Paolo Banchero a s 27 body Anthony Black. Pacers nepomohlo ani 34 bodů Pascala Siakama a mají nejdelší sérii proher od sezony 1988/89. Trenér Indiany Rick Carlisle tak stále čeká na jubilejní tisící výhru v kariéře.
Minnesota přehrála Washington 141:115 i díky 35 bodům Anthonyho Edwardse. Norman Powell řídil 34 body výhru Miami 125:106 nad New Orleans, devíti trojkami si vytvořil osobní rekord.
NBA – výsledky
Miami Heat - New Orleans Pelicans 125:106