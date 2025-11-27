Po 13 výhrách porážka, Detroit neposunul v NBA klubový rekord. Oklahoma dál vítězí

Basketbalisté Detroitu prohráli v NBA na palubovce Bostonu 114:117, a přišli tak o šanci na klubový rekord v počtu výher za sebou. Jejich série skončila na 13 vítězstvích, čímž vyrovnali své maximum ze sezon 1989/90 a 2003/04. Svou vítěznou sérii naopak natáhli Oklahoma City Thunder, kteří doma porazili Minnesotu 113:105 a mají desátou výhru za sebou a osmnáctou z dosavadních 19 zápasů. Jde o nejlepší start do sezony od roku 2015, kdy Golden State vyhráli úvodních 24 zápasů.
Cade Cunningham (vlevo) z Detroitu se snaží obejít Baylora Scheiermana z Bostonu.

Oklahoma City během vítězné série vyhrála všechny zápasy minimálně o 13 bodů, ovšem Minnesota jí byla větší překážkou a ještě minutu před koncem ztrácela jediný bod. Pak ale Chet Holmgren dal klíčovou trojku a Shai Gilgeous-Alexander výhru potvrdil z trestných hodů. Celkem dal 40 bodů a potvrdil roli druhého nejlepšího střelce soutěže za Lukou Dončičem z LA Lakers.

Úřadující šampioni soutěže si tak připsali třetí výhru do tabulky NBA Cupu, do kterého se dnešní zápasy započítávaly. Thunder by tak neměl uniknout postup do dalších bojů, o přímý postup se však utká s Phoenixem, který ve středu zvítězil 112:100 nad Sacramentem a má v tabulce rovněž tři výhry. A jen vítěz vzájemného duelu bude mít přímý postup, poražený bude muset čekat, zda mu to bude stačit na postup s divokou kartou.

Zatím jedinými jistými postupujícími v NBA Cupu jsou Lakers a Toronto, které dnes zvítězilo 97:95 nad Indianou díky koši Brandona Ingrama z poslední sekundy zápasu. Pro Raptors to byla devátá výhra v řadě.

Detroit vyrovnal rekord, vyhrál potřinácté v řadě. Jokič vystřihl další triple double

Dokonce rekordní čtrnáctou výhru za sebou mohl získat Detroit, ale v Bostonu v koncovce neuspěl. Čtyři sekundy před koncem mohl z trestných hodů srovnat nejlepší střelec týmu Cade Cunningham, jenž první dva proměnil, ale třetí mu vyskočil z obroučky a Boston už si výhru pohlídal. Cunningham přitom v zápase dal 42 bodů a byl nejlepším střelcem večera. Pro Pistons to byla teprve třetí porážka v sezoně.

Houston zvítězil 104:100 na hřišti Golden State, ale ani to mu nestačilo k postupu v NBA Cupu, jelikož předtím dvakrát prohrál. Hráč Rockets Reed Sheppard si 31 body zařídil nové osobní maximum v soutěži a nahradil absentujícího Kevina Duranta. Za Warriors se zápasem protrápil ke 14 bodům Stephen Curry, závěr strávil už v šatně, kam odkulhal s bolavou nohou.

San Antonio zvládá vyhrávat i bez své zraněné hvězdy Victora Wembanyamy a v klíčovém souboji o šanci na postup v NBA Cupu zdolalo Portland 115:102. Hlavní zásluhu na tom měl De’Aaron Fox, který si 37 body vytvořil sezonní maximum.

Výsledky basketbalové NBA

Charlotte - New York 101:129
Toronto - Indiana 97:95
Miami - Milwaukee 106:103
Oklahoma City - Minnesota 113:105
New Orleans - Memphis 128:133 po prodl.
Golden State - Houston 100:104
Portland - San Antonio 102:115
Sacramento - Phoenix 100:112
Boston - Detroit 117:114

