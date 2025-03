Hned měl jasno, co za domácím výbuchem 2:4 s Plzní stálo. „Je těžké vyhrávat zápasy, kde uděláme tak velké chyby. To je očividný a hlavní důvod kolapsu. Pro soupeře bylo až moc lehké góly dát,“...

Basketbalisté Atlanty v NBA po dvou porážkách zabrali a porazili 145:124 Milwaukee. Český rozehrávač Vít Krejčí za hostující Hawks, kteří si vítězstvím zajistili minimálně místo v předkole play off,...

Dnes uplyne 45 let ode dne, kdy opustil tento svět. Přesto jeho životní pouť zůstává jedním z nejvíce fascinujících příběhů, jaké kdy sport napsal. „Jakmile se postavil na nějakém mítinku na start,...

Vypadalo to na bezgólový poločas, když si český reprezentant Ladislav Krejčí nešťastně srazil do vlastní sítě prudký centr Lamina Yamala. Barcelona porazila Gironu v 29. kole španělské ligy 4:1 a...

Filip Salač nedokončil motocyklovou Velkou cenu Ameriky v třídě Moto2. Český jezdec odstartoval do závodu v dešti na pneumatikách do sucha a v sedmém kole z posledního místa odstoupil. Pro vítězství...

Chtěli jsme hrát jako v Evropě, vykládal Koubek. Durosinmi bude ještě lepší

Možná se až divil, jak jednoduché to v útoku jeho svěřenci měli. Na co plzeňští fotbalisté na pražské Letné sáhli, to jim vyšlo. A Spartu nakonec ve zběsilém šlágru 27. kola porazili 4:2. „Zběsilý...