Krejčí dal polovinu trojek Atlanty, Gilgeous-Alexander posunul životní čísla

Detroit v Atlantě vyhrál po pěti letech a sedmi porážkách v řadě a potvrdil nárůst formy, protože od Vánoc má bilanci deseti výher a čtyř porážek. V Atlantě těžil především z obrany, která nutila domácí k těžkým střelám.

Ačkoli Hawks měli o 19 pokusů více než Detroit, trefovali se s úspěšností jen 38 procent. Opory týmu se trápily zejména při střelbě za tři body, odkud dali jen 16 procent pokusů a celkem se trefili pouze šestkrát.

Atlanta vs. Detroit:

Hned tři z těchto trojek dal Krejčí, jenž se v první čtvrtině prosadil dvakrát z rohu hřiště a ve třetí čtvrtině trojkou z protiútoku snižoval už osmnáctibodový náskok soupeře. Poté třemi nájezdy a přihrávkami připravil snadné koše pro spoluhráče. Ale jinak se zápas Hawks příliš nepovedl.

Hlavní hvězda týmu Trae Young skončil jen se 13 body a srbský střelec Bogdan Bogdanovič dokonce minul všech devět svých střel. Detroit měl mimo jiné deset bloků.

Pokažený zápas prožil i Cleveland. V Houstonu nezvládl především koncovku. Po většinu zápasu dotahoval náskok domácích, který na začátku čtvrté čtvrtiny narostl na 13 bodů.

Pak Cavaliers zabrali a šňůrou 19:0 získali vedení na svou stranu. Houston odpověděl dvěma trojkami Freda VanVleeta, přesto do posledních dvou minut šel v těsném vedení Cleveland. Jenže pak selhal: čtyři střely mimo koš a ztráta daly Houstonu šanci.

Poslední tři minuty napínavého klání mezi Houstonem a Clevelandem:

Rockets pět sekund před koncem získali dvoubodové vedení trestnými hody Alperena Sengüna. Vzápětí však byl faulován při trojce Darius Garland a sudí to navíc posoudili jako úmyslný faul. Cleveland tak měl tři trestné hody a ještě míč. Garland ale proměnil jen jeden a Donovan Mitchell neproměnil trojkový pokus.

Houston tak získal nejtěsnější vítězství. Van Vleet se pod něj podepsal 26 body, stejně dal na druhé straně Garland.

Hvězdou večera byl Gilgeous-Alexander a výrazně si vylepšil osobní rekord v NBA. Dosud bylo jeho maximem 45 bodů, na které v této sezoně dosáhl dvakrát. Ve středu dal 54 bodů a táhl Thunder za vítězstvím nad Utahem. Proměnil 17 z 35 pokusů a 17 trestných hodů.

„Jen jsem se snažil být co nejagresivnější na koš. Ani jsem nesledoval, kolik mám bodů. Netušil jsem, že jsem přes padesátku. Spíš mám pocit, že to mohlo být ještě lepší. Ale to je dobrá zpráva, že je pořád prostor pro zlepšení,“ řekl Gilgeous-Alexander.

Utah se s favoritem překvapivě držel, ještě pět minut před koncem byl vyrovnaný stav, než Jalen Williams trojkou odstartoval závěrečný nápor domácích a šňůru 17:8.

Oslabený Dallas podlehl Minnesotě těsně 114:115 a připsal si už jedenáctou porážku z 15 zápasů, které odehrál od chvíle, co se zranila hlavní hvězda týmu Luka Dončič. Timberwolves podržel Jaden McDaniels a se 27 body odehrál nejlepší zápas kariéry. V posledních šesti minutách dal dvě trojky, smeč a duel zakončil trestným hodem na čtyřbodový rozdíl tři sekundy před koncem. Dallasu tak nepomohla ani trojka Kyrieho Irvinga v poslední vteřině.