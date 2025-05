Zatímco v prvním duelu Minnesota nastřílela jen 88 bodů, tentokrát byla od začátku velmi aktivní a už první čtvrtinu vyhrála o 14 bodů. Především dovolila Golden State jen 15 bodů. Méně dali Warriors v play off za první čtvrtinu naposledy ve finále 2016 proti Clevelandu.

„Rozebírali jsme si první zápas a viděli jsme, že to nebylo jen o naší malé úspěšnosti ve střelbě. Bylo to o malém tlaku v obraně a intenzitě. Ta nám chyběla. Věděli jsme, co musíme dnes přinést na hřiště,“ řekla hlavní hvězda Minnesoty Anthony Edwards.

Ten se už v první polovině zranil, když mu protihráč Trayce Jackson-Davis neúmyslně stoupl na kotník. Edwards na chvíli z utkání odstoupil, ale ve druhé půli se do hry vrátil a přidal dalších 13 bodů. Celkem nasbíral 20 bodů stejně jako náhradník Nickeil Alexander-Walker. Za Warriors byl nejlepším střelcem Jonathan Kuminga s 18 body, Jimmy Butler přidal 17 bodů.

Warriors se ještě ve třetí čtvrtině pokusili zápas zvrátit a snížili na rozdíl sedmi bodů. „Měli jsme tam dobrou šňůru, ale pak se nám naše hra zas rozpadla. Hned po timeoutu jsme ztratili míč a několikrát nám rozebrali obranu a dali trojku. Ale i tak jsme se dnes hodně naučili a věřím, že nám dnešní zápas do série hodně pomůže,“ řekl trenér Warriors Steve Kerr.