Krejčí přispěl k výhře všestranným výkonem, Brunson rozstřílel Washington

Atlanta si připsala třetí výhru za sebou a naplno využila absence Jimmyho Butlera, který vynechal už čtvrté utkání Miami v řadě kvůli „návratu do kondice“. Hawks vedl s 28 body a 11 doskoky především Jalen Johnson, 26 bodů přidal De’Andre Hunter a 11 bodů nebo 15 asistencí zaznamenal Trae Young. Na druhé straně se na 28 bodů dostal Tyler Herro a 17 bodů či 10 doskočených míčů nastřádal Bam Adebayo.

Nejlepší střelecký výkon dne předvedl rozehrávač New Yorku Jalen Brunson, který Knicks dovedl k triumfu 136:132 po prodloužení ve Washingtonu 55 body.

Proměnil 18 z 31 střel z pole, z toho tři trojky, dále 16 ze 17 šestek a navíc devětkrát asistoval. S 30 body a 14 doskoky mu pomohl Karl-Anthony Towns.

Jalen Brunson slaví úspěšný tříbodový pokus.

Brunson zaznamenal osobní rekord v této sezoně, aspoň 55 bodů už ale v dresu Knicks v minulosti zvládl. Víc takových zápasů zaznamenal jako první hráč New Yorku od Bernarda Kinga, legendy 80. let. „Čtu hru a až pak hledám způsob, jak se prosadit. Dnes to bylo přes body,“ prohlásil Brunson.

Dvaačtřicet bodů si schoval na druhý poločas, z nich pak devět na nastavenou pětiminutovku, kterou Knicks vyhráli 17:13. Za domácí měl na kontě 31 bodů včetně pěti trojek Julian Champagnie, jenž také doskočil 10 míčů. Dalších 22 bodů a sedm asistencí nasbíral Malcolm Brogdon.

Dallas v Portlandu prohrával až o 21 bodů a ani jednou nevedl, přičemž se potvrdilo, že bez zraněného Luky Dončiče to bude mít velmi těžké. Při porážce 122:126 mu kromě hvězdného Slovince chyběli také Dereck Lively nebo za šarvátku potrestaní Naji Marshall a PJ Washington.

Přesto se Mavericks drželi. Obzvláště ve čtvrté části, kde stáhli několikrát na pět a pak na konečné čtyři body rozdílu. Prapor držel se 46 body Kyrie Irving, jenž trefil 16 z 26 střel a všech devět šestek, jenže nikdo další nevstřelil víc než 17 bodů. Domácí Blazers spoléhali na čtyři dvacetibodové střelce, nejvíc, 23, zaznamenal Shaedon Sharpe.

Debut prozatímního trenéra Sacramenta Douga Christieho, jenž vede tým po odvolání Mikea Browna, pokazili Lakers, kteří i bez LeBrona Jamese uspěli 132:122. Zářili Anthony Davis s 36 body, 15 doskoky a osmi asistencemi nebo Austin Reaves s 26 body a také osobním rekordem 16 finálními přihrávkami.

Kings vedl s 29 body či 12 asistencemi De’Aaron Fox a s 25 body DeMar DeRozan. Tým střílel 17 šestek, zatímco Lakers si došli pro 33 pokusů, z nichž 26 bylo úspěšných. Poraženým tak nepomohlo ani 13 útočných doskoků ku pouze čtyřem domácím nebo i skvělých 38 finálních přihrávek (ku 33).

Devátou výhru z posledních 12 zápasů získala Philadelphia, jež uspěla 114:111 na hřišti Utahu. Dovedli ji k ní, oba shodně s 32 body, Tyrese Maxey a Joel Embiid. Denver zdolal Detroit 134:121, přičemž Nikola Jokič zakončil duel s 37 body, devíti doskoky a osmi asistencemi. Jamal Murray nastřádal 34 bodů.