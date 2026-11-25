Tatum nastřílel 28 bodů už v prvním poločase, po němž Boston vedl 80:49. Washington sice v závěrečné čtvrtině snížil na rozdíl pěti bodů, Celtics ale závěr zvládli. Paul George přidal 28 bodů a Neemias Queta 21. Domácím nepomohlo ani 33 bodů a 13 doskoků Anthonyho Davise. Trae Young zaznamenal 17 bodů a 12 asistencí.
Detroit při absenci Cunninghama, kterého trápí zraněné koleno, táhl Isaiah Joe s 21 body. Daniss Jenkins přidal 15 bodů a Ron Holland 13. Pistons získali rozhodující náskok ve druhé čtvrtině, kterou vyhráli 32:14. Orlando zaznamenalo nejnižší bodový zisk v sezoně a nevyužilo možnost zajistit si postup do vyřazovací fáze poháru. Desmond Bane dal 21 bodů a Franz Wagner 20.
Dallas v Denveru ukončil Nuggets sérii tří vítězství. Devatenáctiletý Flagg k 24 bodům a 12 asistencím přidal šest doskoků. Jedenáctým double doublem, při němž nastřílel alespoň 20 bodů, vyrovnal Dwighta Howarda na druhém místě historického pořadí hráčů mladších 20 let. Rekord drží LeBron James s 18 takovými výkony.
Za Denver nastřílel Jamal Murray 20 bodů, Nikola Jokič zaznamenal 18 bodů, 11 doskoků a pět asistencí. Dallas zůstal po třech zápasech v Poháru NBA neporažený a postup do vyřazovací fáze mu může zajistit porážka Phoenixu s Houstonem.
Výsledky basketbalové NBA
Orlando - Detroit 86:104