Vláda stařešinů v Los Angeles se bortí. Harden se vrací na východ

  10:30aktualizováno  10:51
Hvězdný James Harden bude hrát v NBA za Cleveland. Šestatřicetiletý americký basketbalista odchází z Los Angeles Clippers, kde působil od roku 2023, výměnou za Dariuse Garlanda. Boston získal ostřílenou posilu na post pivota, výměnou za křídelníka Anferneeho Simonse přichází z Chicaga Nikola Vučevič.
Ani Walter Clayton Jr. (první zleva) a Lauri Markkanen z Utahu nezabránili...

Ani Walter Clayton Jr. (první zleva) a Lauri Markkanen z Utahu nezabránili Jamesi Hardenovi z Los Angeles Clippers v zakončení. | foto: AP

Nikola Vučevič z Chicago Bulls v akci.
Nikola Vučevič z Chicago Bulls v akci.
Basketbalisté Chicago Bulls slaví vítěznou trojku Nikoly Vučeviče (9) v hale...
Švédský basketbalista Viktor Gaddefors zakončuje na černohorský koš. Sleduje ho...
Olympijský vítěz a mistr světa Harden bude hrát zámořskou ligu za šestý klub. Kariéru začal v Oklahoma City, které si jej vybralo jako trojku draftu v roce 2009, téměř devět sezon byl lídrem Houstonu a kratší angažmá prožil před Clippers ještě v Brooklynu a Philadelphii.

Patří k nejlepším střelcům soutěže, s 28 805 body mu náleží deváté místo v historické statistice. V letech 2018, kdy získal ocenění MVP pro nejužitečnějšího hráče ligy, až 2020 byl jako hráč Houstonu třikrát za sebou králem střelců. V roce 2012 získal i cenu pro nejlepšího náhradníka a na kontě má jedenáct účastí v Utkání hvězd.

Kalifornský paradox: nejstarší parta v nejmodernější aréně. Vzepře se predikcím?

Aktuálně hraje v NBA 17. sezonu, drží si v ní průměr 25,4 bodu a 8,1 asistence na zápas a byl druhým nejlepším střelcem týmu po Kawhim Leonardovi (27,6). Celkem má v základní části na kontě 1195 startů s průměry 24,1 bodu a 7,3 asistence, o něco nižší čísla (22,5 bodu a 6,5 asistence) zaznamenal ve 173 utkáních play off.

Clippers, kteří do sezony vstupovali s nejstarším kádrem v historii ligy, začali veteránský kádr rozpouštět už v prosinci, kdy byl z kádru vyřazen čtyřicetiletý Chris Paul. Kontroverzní tah nicméně vyšel, kalifornský celek byl před rozchodem s Hardenem týmem s nejlepší formou v soutěži.

LeBron James (23) z Los Angeles Lakers se snaží zastavit Jamese Hardena (1) z Los Angeles Clippers.

Mezi superhvězdou a vedení Clippers nicméně došlo v posledních týdnech k rozkolu. Harden žádal po sezoně nový dvouletý kontrakt, manažeři se však nechtějí vázat za hranu léta 2027.

O deset let mladší Garland mění dres v NBA poprvé. Pátý hráč draftu z roku 2019 v této sezoně dosahuje průměrů 18 bodů a 6,9 asistence na zápas. Spolu s dvojnásobným účastníkem Utkání hvězd získali Clippers i volbu v draftu.

Celtics získali Vučeviče

Boston Celtics před play off přivádějí posilu na post pivota, výměnou za Anferneeho Simonse přichází Nikola Vučevič. Pětatřicetiletý Černohorec hraje v NBA od roku 2011, kdy si jej vybrala Philadelphia jako šestnáctku draftu. Součástí transferu s Chicagem je podle ESPN i volba ve druhém kole draftu, kterou získali Bulls.

Dvojnásobný účastník Utkání hvězd Vučevič v této sezoně načal druhou tisícovku zápasů v nejlepší lize světa. Vedle Chicaga, ve kterém nastupoval od poloviny sezony 2020/21, a Philadelphie, kde strávil jediný rok, prožil největší část kariéry v Orlandu. V NBA si drží dlouhodobé průměry 17,2 bodu a 10,4 doskoku na zápas.

Nikola Vučevič z Chicago Bulls v akci.

Zatímco jeho dosavadní klub se pohybuje na hraně postupu do play off, předloňští šampioni z Bostonu jsou aktuálně druhým nejlepším týmem Východní konference. Vučevič v kádru Celtics doplní téměř o dekádu mladší pivoty Luku Garzu a Neemase Quetu.

