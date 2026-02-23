Krejčí bez bodu, zranění hvězdy, Portland i tak uspěl. Lakers nestačili na Boston

Basketbalisté Portlandu v NBA zvítězili na hřišti Phoenixu 92:77. Český reprezentant Vít Krejčí sice Trail Blazers nepřispěl bodově, ale dobrou obranou a dvěma bloky pomohl udržet Suns na jejich bodovém minimu této sezony. Portland však už v první minutě přišel o svou hvězdu Deniho Avdiju, který si obnovil zranění zad a ze zápasu odstoupil.
Český basketbalista Vít Krejčí se snaží vymanit ze sevření tří hráčů Phoenixu.

Český basketbalista Vít Krejčí se snaží vymanit ze sevření tří hráčů Phoenixu.

Bodově táhli Portland pivot Donovan Clingan, který k 23 bodům přidal i 13 doskoků, a Jerami Grant s rovněž 23 body. Hosté sice ztratili 21 míčů, ale Phoenix hrající bez zraněných opor Dillona Brookse a Devina Bookera toho nedokázal využít k rychlým protiútokům, na které prohrál 6:17.

Krejčí se za 17 minut dostal k pěti střelám, z toho ke čtyřem za tři body, ale tentokráte nemířil přesně. Kromě dvou bloků zapsal také tři doskoky a asistenci.

Podobně jako Phoenix propadli doma také Los Angeles Lakers, kteří prohráli s Bostonem 89:111 a připsali si druhý nejhorší ofenzivní výkon této sezony. Naopak Celtics táhli Jaylen Brown s 32 body a Payton Pritchard s 30 body.

Lakers nepomohlo ani to, že nejlepší střelec historie LeBron James dal 20 bodů a pokořil hranici 43 tisíc nastřílených bodů. Luka Dončič přidal 25 bodů.

Golden State Warriors i bez svých hvězd Stephena Curryho, Draymonda Greena, Jimmyho Butlera a Kristapse Porzingise zvítězili nad Denverem 128:117.

Nikola Jokič se chystá na střelu v utkání proti Golden State.

Před poslední čtvrtinou přitom prohrávali o šest bodů, ale poslední dvanáctiminutovku vyhráli 33:16. Velkou zásluhu na tom měl Brandin Podziemski, který dal v poslední čtvrtině 15 bodů a táhl šňůru 15:0, která rozhodla o výhře Warriors.

Denver sice mohl spoléhat na další velký výkon Nikoly Jokiče, který k 35 bodům přidal 20 doskoků a 12 asistencí, ale nedostalo se mu větší podpory od spoluhráčů.

To Warriors měli hned šest hráčů s více než 15 body a trefili 21 trojek. Nejvíce dal Moses Moody s 23 body a Al Horford s 22 body. Podziemski k 18 bodům přidal 15 doskoků a 9 asistencí.

Lídr soutěže Oklahoma City zvítězil 121:113 nad Clevelandem i bez klíčového hráče Shaie Gilgeouse-Alexndera. Druhého nejlepšího střelce soutěže nahradili Thunder týmovým výkonem v čele s 22 body Isaiaha Joea. Cason Wallace přidal 20 bodů a osobní rekord 10 asistencí. Cleveland prohrál po sérii sedmi výher.

Donovan Mitchell se snaží prosadit v utkání proti Oklahomě.

Velké drama se odehrálo na palubovce Los Angeles Clippers, kteří i díky 37 bodům Kawhiho Leonarda sahali po výhře nad Orlandem, ale nakonec v koncovce prohráli 109:111. Hosty dotáhl za vítězstvím Desmond Bane s 36 body, vítězný koš dal 40 vteřin před koncem Paolo Banchero po Baneově přihrávce.

Nejlepším střelcem večera byl Tyrese Maxey, který 39 body nasměroval Philadelphii k výhře 135:108 nad Minnesotou.

LaMelo Ball trefil deset trojek a 37 body dovedl Charlotte k výhře 129:112 nad Washingtonem.

New York zvítězil 105:99 nad trápícím se Chicagem. Pro Bulls to byla už devátá porážka za sebou, což je pro klub nejhorší série od sezony 2018/19.

Výsledky NBA

Phoenix - Portland 77:92
Washington - Charlotte 112:129
Oklahoma City - Cleveland 121:113
Atlanta - Brooklyn 115:104
Golden State - Denver 128:117
Indiana - Dallas 130:134
Milwaukee - Toronto 94:122
LA Lakers - Boston 89:111
Minnesota - Philadelphia 108:135
Chicago - New York 99:105
LA Clippers - Orlando 109:111

Krejčí bez bodu, zranění hvězdy, Portland i tak uspěl. Lakers nestačili na Boston

