Krejčí zapsal dvacet bodů, Atlanta ale divoký duel nezvládla. Brunson táhl Knicks

Autor: ,
  7:23aktualizováno  8:08
Vít Krejčí nastřílel v NBA proti Chicagu 20 bodů včetně šesti trojek, těsné porážce Atlanty 150:152 ale v bodově nejplodnějším utkání dosavadního průběhu sezony nezabránil. Nejlepším střelcem nočního basketbalového programu se stal rozehrávač Jalen Brunson, jenž 47 body pomohl New York Knicks k výhře 132:125 proti Miami.
Vít Krejčí střílí v utkání s Chicagem.

Vít Krejčí střílí v utkání s Chicagem. | foto: Colin HubbardAP

Vít Krejčí v akci během utkání s Chicagem.
Dennis Schröder střílí trojku v utkání s Houstonem.
Jalen Brunson se snaží prosadit v utkání s Miami.
DeMar DeRozan si kryje míč v utkání s Houstonem.
9 fotografií

Krejčí zaznamenal nejvíc bodů od 23. listopadu, kdy dal proti New Orleans ještě o jednu trojku více. Dvacetibodovou hranici pokořil počtvrté v ročníku.

Stačilo mu na to 18 minut, přičemž už po jedenácti měl na kontě pět trojek z pěti pokusů. Nakonec jich trefil šest z deseti a přidal dvě šestky.

Sestřih utkání Atlanta - Chicago:

Bulls vedli po většinu poslední čtvrtiny, Hawks se nicméně 5,9 sekundy před koncem dostali po trojce Jalena Johnsona na dostřel. Matas Buzelis poté proměnil jednu šestku a Trae Young složitou střelu těsně před sirénou už netrefil.

Johnson nakonec zaznamenal 36 bodů, 11 doskoků a devět asistencí, Young ve druhém střetnutí po návratu po zranění nasbíral 35 bodů a devět nahrávek. Na druhé straně se 28 body blýskl Matas Buzelis.

Atlanta bez nemocného Kristapse Porzingise prohrála třetí klání za sebou a sedmé z posledních devíti. S bilancí 15-15 se propadla na devátou příčku Východní konference a na šesté místo, které jako poslední zaručuje přímou účast v play-off, ztrácí dvě výhry.

Ayo Dosunmu z Chicaga se snaží prosadit přes Víta Krejčího.

New York první čtvrtinu prohrál, ale jinak po většinu utkání v Madison Square Garden vedl. Brunsonovi, který si 47 body vylepšil sezonní maximum, sekundoval s 24 body Mikal Bridges. Miami na druhé straně vedl Kel’el Ware s 28 body a 19 doskoky.

Minnesota doma zdolala Milwaukee 103:100 navzdory tomu, že střílela s úspěšností jen 43 procent. Táhli ji Anthony Edwards s 24 body a Donte DiVincenzo s 18.

Pivot Rudy Gobert doskočil 18 míčů a stal se 45. pátým hráčem v historii NBA s 10 000 doskoky. Bucks bez zraněného Janise Adetokunba prohráli potřetí v řadě.

Dennis Schröder střílí trojku v utkání s Houstonem.

Sacramento porazilo Houston 125:124 po prodloužení, tři sekundy před koncem rozhodl trojkou Dennis Schröder. Vítěze vedl DeMar DeRozan s 27 body, Schröder jich přidal 24. Rockets nestačilo 28 bodů Alperena Sengüna nebo 24 Duranta.

San Antonio k výhře 124:113 ve Washingtonu dovedl 27 body D’Aaron Fox, Victor Wembaynama za 21 minut nastřádal 14 bodů a 12 doskoků. Brooklyn porazil Toronto 96:81 díky vydařené čtvrté části (29:16). Lídrem Nets byl s 24 body, 11 doskoky a pěti asistencemi Michael Porter Jr.

Výsledky NBA

Atlanta - Chicago 150:152
New York - Miami 132:125
Brooklyn - Toronto 96:81
Washington - San Antonio 113:124
Minnesota - Milwaukee 103:100
Sacramento - Houston 125:124

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Historický úspěch českého lyžování! Zabystřan jako první vyhrál závod SP mužů

Jan Zabystřan se raduje v cíli super-G ve Val Gardeně.

Neuvěřitelným výsledkem skončil závod super-G v italském středisku Val Gardena. Český lyžař Jan Zabystřan startoval s číslem 29, tratí projel nejrychleji ze všech a připsal si první triumf ve...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Youtuber plival krev, vzdoroval do šestého kola. Boxer Joshua ho porazil knokautem

Jake Paul (vlevo) a Anthony Joshua během svého boxerského zápasu.

Bývalý mistr světa v těžké váze Anthony Joshua podle očekávání vyhrál zápas s youtuberem Jakem Paulem. Šestatřicetiletý boxer o osm let mladšího soupeře v Miami knokautoval v šestém kole.

Krásné gesto na závěr MS. Zraněnou českou kapitánku nesla na pódium sokyně

Zraněná kapitánka českého týmu Michaela Kubečková si jde na podium pro medaili...

Před finále světového šampionátu ve florbalu se ocitla v roli zraněné kapitánky. A tak místo toho, aby svým spoluhráčkám pomohla na palubovce, musela útočnice Michaela Kubečková souboj proti...

Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta

Momentka ze zápasu Sparta Praha – Slovan Liberec.

Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...

Nečas, Pastrňák a Hertl byli mezi střelci, Crosby překonal Lemieuxe

Aktualizujeme
Martin Nečas slaví se střídačkou Colorada gól proti Minnesotě.

V nedělních zápasech hokejové NHL byli Češi hodně vidět. Martin Nečas gólem nastartoval Colorado k další výhře, David Pastrňák naopak jen mírnil debakl Bostonu. Centr Vegas Tomáš Hertl pak k...

21. prosince 2025  22:29,  aktualizováno  22. 12. 8:22

Krejčí zapsal dvacet bodů, Atlanta ale divoký duel nezvládla. Brunson táhl Knicks

Vít Krejčí střílí v utkání s Chicagem.

Vít Krejčí nastřílel v NBA proti Chicagu 20 bodů včetně šesti trojek, těsné porážce Atlanty 150:152 ale v bodově nejplodnějším utkání dosavadního průběhu sezony nezabránil. Nejlepším střelcem nočního...

22. prosince 2025  7:23,  aktualizováno  8:08

Sigmu doběhl vlastní styl, posílit chce i v zimě. Uhájí Janotka pozici trenéra?

Olomoucká Sigma oslavuje gól do sítě Lincolnu Red Imps při utkání Konferenční...

Pět porážek v řadě. Fotbalová Sigma určitě nemůže jít do zimní přestávky spokojená, kritika je na místě, a to i vzhledem k drahým nákupům, které noví vlastníci v létě provedli. Přivedených třináct...

22. prosince 2025  7:49

Nevymýšlel jsem skopičiny a šlo to. Krčmář o dobrých zprávách i útočném módu

Michal Krčmář na trati závodu s hromadným startem v v Annecy

Odjezd ze Světového poháru v Le Grand-Bornand byl po hromadném závodě mužů pro reprezentanty hektický. Rychle sbalit věci a naskákat do mikrobusu, který je dovezl do hotelu v Ženevě, odkud v pondělí...

22. prosince 2025

Druhá vlna olympijských nadějí. Maděrová, Zabystřan, Zdráhalová a jejich cesta

Premium
Zuzana Maděrová dojíždí v cíli paralelního slalomu v Davosu

Už se zdálo, že proťala fotobuňku finálového duelu první, ale cílová fotografie byla jiného názoru. Centimetry rozhodly o tom, že snowboardistka Zuzana Maděrová skončila v paralelním slalomu...

22. prosince 2025

Šulc zářil i v poháru, dvěma góly Lyonu zajistil výhru s outsiderem

Pavel Šulc se raduje z branky ve francouzském poháru.

Záložník Pavel Šulc zpečetil dvěma góly vítězství fotbalistů Lyonu 3:0 ve Francouzském poháru nad týmem Saint-Cyr Collonges z regionální soutěže. Český reprezentant přišel na hřiště po poločasové...

21. prosince 2025  23:26

Zmrtvýchvstání nekončí. Hráči Ústí si proti Opavě vybojovali vánoční volno

Ústecký Nicholas Johnson v utkání proti Opavě

Ústecké basketbalové zmrtvýchvstání pokračovalo i v posledním zápase před Štědrým dnem. Od příchodu Novozélanďana Isaaca Davidsona ještě Sluneta neprohrála a vítěznou sérii natáhla v nedělní dohrávce...

21. prosince 2025  20:05,  aktualizováno  22:22

Nejhorší půlrok, co jsem v házená zažila, říká olomoucká koučka. Chybí jí týmovost

Trenéra olomouckých házenkářek Lucie Fabíková.

Výtečný začátek, jenže co se stalo pak? Na to se ptají se házenkářky Olomouce asi dodneška. V prvním kole československé MOL ligy si Hanačky vyšláply na českého hegemona z Mostu. Nečekané vítězství,...

21. prosince 2025  21:06

Kolín porazil i lídra, Slavia se ale stále drží na čele prvoligové tabulky

Hokejisté Slavie Jake Gricius (vlevo), brankář Jaroslav Pavelka a Marek Berka...

Pražská Slavia v první hokejové lize prohrála 1:2 po samostatných nájezdech s Kolínem, ale dál má v čele tabulky čtyřbodový náskok. Druhá Jihlava podlehla 1:2 v prodloužení dosud posledním Pardubicím...

21. prosince 2025  20:34

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

21. prosince 2025  15:50,  aktualizováno  20:34

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Spartu srazily přesilovky Vítkovic. Chlapík: Dostat doma šest gólů? Neakceptovatelné

Vítkovický Nellis překonává sparťanského gólmana Kováře.

Když došlo k vyloučení, bylo se na co těšit. Po odehraných 23 minutách platilo skóre 3:3, přičemž hned pět ze šesti branek padlo v nerovnovážném počtu hráčů na ledě. Právě i díky trefám v...

21. prosince 2025  20:21

Desátá výhra v řadě. Aston Villa zdolala United a je na dostřel prvnímu místu

Hráči Aston Villy slaví gól Manchesteru United. Dvěma zásahy se o výhru Villans...

Fotbalisté Aston Villy v neděli zdolali v 17. kole anglické Premier League na domácím hřišti Manchester United 2:1 a svoji sérii napříč všemi soutěžemi zaokrouhlili na deset výher v řadě. V tabulce...

21. prosince 2025  17:29,  aktualizováno  20:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.