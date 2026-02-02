Když Čecha měnili. Krejčí dokázal, že má v NBA hodnotu. Jak to bylo s krajany?

Jiří Zídek
Allan Bristow se na konci února 1997 činí. Sotva byl jmenován do pozice viceprezidenta basketbalových operací Denver Nuggets, začíná úřadovat. Sotva stíhá přepínat telefonní linky. Na jedné má Indiana Pacers, na té druhé zase Charlotte Hornets.
Mladého Darvina Hama posílá do Indiany, k němu přibalí výtečného tvůrce hry Marka Jacksona a s kariérou se pomalu loučícího pivota LaSalla Thompsona. Do Charlotte zase nasměruje Rickyho Pierce, který už má rovněž nejlepší léta za sebou.
Na oplátku získávají Nuggets balíček dvou výběrů ve druhém kole draftu a pěti hráčů, z nichž jedním je Jiří Zídek. Český dlouhán má za sebou jeden a půl sezony v dresu Hornets, nicméně v probíhajícím ročníku se dostává do hry jen zřídka. A tak pro něj může být výměna novým začátkem.
Jenže žádný zázrak se nekoná. Zídek odehraje během necelých dvou ročníků za Denver jen 22 utkání, dvakrát se přehoupne přes deset nasbíraných bodů. Prvenství si připíše jen v tom smyslu, že je prvním basketbalistou v historii Nuggets, jehož křestní jméno nebo příjmení začíná na písmeno Z.
Rozesmutnil Clintona, nepoznal Garnetta, debutoval proti Jordanovi. Zídkův rok 1995
Nejzajímavější výměna se Zídkem spojená je paradoxně ta, ve které vůbec nefiguroval. To když krátce po jeho draftu vytrejdují Hornets hvězdného pivota Alonza Mourninga do Miami. „Pamatuju si jeho poslední trénink s Hornets. Přišel a dal 30 bodů, 15 doskoků, 10 bloků. Pak poslal všechny do pr... a odešel. Byl úplně vytočený, že mu těch 100 milionů dolarů, které požadoval, nechtěli dát,“ vzpomínal první Čech v NBA po letech.