Krejčí o smluvní lekci v NBA i jedničce draftu: Dejounte bude v Atlantě chybět

Hawks chtějí po minulé sezoně mířit výš. Pouhá účast v play in nestačila posledně a co teprve, když vaše týmové ambice podpoří první volba v draftu.

Součástí fungující party má být i Krejčí, který si vybojoval setrvání v elitní zámořské soutěži a získal díky čtyřletému kontraktu na deset milionů dolarů aspoň nějakou jistotu.

I když, co máte v neúprosném byznysu NBA zaručené?

„Skoro nic, to už jsem se za ty roky naučil. Na druhou stranu je to super krok správným směrem,“ povídal Krejčí na online setkání s vybranými novináři.

Představování smluvních detailů se pak ujal jeho agent Phillip Parun: „V současnosti jsou smlouvy protkané týmovými i hráčskými opcemi. Vítek má první rok plně garantovaný, druhý rok je garance výrazná, pak začíná prostor týmových opcí. Určitě je to správný krok dovnitř, bude záležet hlavně na Vítkovi, co z toho vyrobí.“

Vyjednávání o budoucnosti zkrátka nepatří k jednoduchým disciplínám, což Krejčí jako volný hráč dobře poznal. „Byla to moje první free agency. Nevěděl jsem přesně, co mě čeká. Telefon mohl zazvonit kdykoliv. Pár týdnů jsem byl nervózní. Jsem ale rád, že to takhle dopadlo,“ vyprávěl.

Vít Krejčí (27) z Atlanty se snaží zkomplikovat střelu Luky Dončiče z Dallasu.

Obdobnou dohodu uzavřel i při vstupu do NBA s Oklahoma City Thunder, o úplnou novinku se tedy pro českého basketbalistu nejedná, avšak po uplynulé sezoně mnohem podrobněji sledoval dění kolem sebe.

„Některé smlouvy, které se podepisují jsou šílené. Dříve jsem nevěděl, jak protkané a komplikované můžou být. I to beru jako lekci do budoucna, něco jsem se naučil.“

Přes veškeré překotné okamžiky si splnil hlavní přání: zůstat v Atlantě. Kvůli kouči Snyderovi a známému prostředí. „Kontinuita je super,“ usmál se.

Evropa? Tentokrát nepřicházela v úvahu

Díky vydařené druhé půlce sezony, kdy se vyhoupl z G-League a postupně se zapracoval do výběru Hawks, si na setrvání v zámoří věřil mnohem víc než loni v létě. „Evropa byla téma minulého roku, kdy jsem dlouho žádnou smlouvu neměl a nehrál jsem,“ přiblížil.

Tentokrát naskočil do 22 zápasů, v průměru nasbíral 6,1 bodu, 2,4 doskoku a 2,3 asistence na zápas a na hřišti strávil přes 24 minut. V závěru základní části navíc cítil narůstající důvěru kouče: „Nechával mě na palubovce do konce i za nerozhodného stavu, to bylo vše, co jsem od něj potřeboval vědět.“

A tak věřil, že se s vedením Atlanty domluví na pokračování. Nezbývalo než čekat na výsledky rokování.

Krejčí během pauzy zamířil do Česka, trávil čas s rodinou, kamarády a přítelkyní. K tomu si dopřával pravidelné tréninkové dávky, aby nad dalším vývojem tolik nedumal.

„V takových chvílích mi vždycky pomáhal basket. Ale teď jsem si zároveň uvědomoval, že prožívám důležité období, během kterého se rozhodovalo o mojí budoucnosti,“ prozradil.

„Chtěl jsem se do toho týmu vrátit, protože má vizi, je posílený o jedničku letošního draftu, jde správným směrem a taky je hodně mladý, takže věřím, že sezonu od sezony se můžeme zlepšovat.“

Hawks se sledovanou francouzskou věží

Co by se ani s novou smlouvou nemělo změnit, je týmová role rodáka ze Strakonic.

Byť ještě není známá finální podoba mužstva, Krejčí má o úkolech jasno: „Měl bych bránit ty nejlepší hráče, dodávat spoluhráčům energii, střílet s úspěšností nad čtyřicet procent, dělat rychlá rozhodnutí a zbytečně hru nekomplikovat. Tohle po mně trenér chce a je jedno, jestli budu hrát v základu, nebo naskočím z lavičky.“

Ve výkonech chce být konzistentní, přece jen konkurence je v týmu neúprosná. Přibyla například jednička draftu Zaccharie Risacher, dlouhán z Francie, který při premiéře v dresu Hawks v Letní lize NBA nasbíral 18 bodů, 5 doskoků a 2 asistence.

Díky němu bude Atlanta pod větším drobnohledem, což přinese tlak, ale podle českého basketbalisty také další motivaci. „Už jsem ho na několika trénincích viděl stejně jako Nikolu Djurišiče, kterého jsme draftovali ve druhém kole. Oba jsou kvalitní hráči,“ zhodnotil Krejčí.

Další výraznou změnou je odchod Dejounteho Murrayho, který zamířil k New Orleans Pelicans výměnou za čtveřici Dyson Daniels (osmý hráč draftu 2022), E.J. Liddell, Larry Nance Jr., Cody Zeller a volby do draftů 2025 a 2027.

„Naším cílem je vybudovat tým, který bude konkurenceschopný v play off,“ vysvětloval Landry Fields, generální manažer Hawks.

Vít Krejčí (vpravo) a Dejounte Murray (vlevo) z Atlanty se společně s Franzem Wagnerem z Orlanda ženou za míčem.

„Dejounte byl pro nás skvělý, i když ho trápila zranění. Jeho soutěživý přístup nám pomáhal a bude nám nyní chybět. Vyměnili jsme ho ale za skvělé obránce, což pro nás býval problém, v tom jsme se nyní posunuli,“ komentoval přesuny Krejčí.

Společnými silami se pokusí vylepšit účast v play in. Do něj český reprezentant letos na jaře nenastoupil, protože se nevešel na soupisku Hawks. „Bylo to těžké, extrémně mě to mrzelo. Ale smlouvy v NBA jsou zkrátka složité. Teď doufám, že příští rok si zahraju play off.“

Jedině úspěšný ročník mu totiž pomůže s dalším budováním pozice v zámoří.