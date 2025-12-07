Krejčí řídil výhru Atlanty ve Washingtonu, Golden State vítězí i bez hvězd

Český basketbalista Vít Krejčí v NBA výrazně pomohl Atlantě k vítězství 131:116 nad Washingtonem, dal 14 bodů a z toho devět v klíčové chvíli zápasu, kdy se Hawks dostali do vedení. Za vyrovnaného stavu 97:97 na začátku poslední čtvrtiny trefil Krejčí tři trojky a nastartoval šňůru 20:5, po níž už Atlanta vedení nepustila.
Ví Krejčí střílí na koš Washington Wizards. | foto: AP

Rodák ze Strakonic navíc přidal dva doskoky, dvě asistence, tři zisky a blok. Hlavní hvězdou Hawks byl Jalen Johnson, který zapsal triple double za 30 bodů, 12 doskoků a 12 asistencí.

Atlanta byla proti oslabenému Washingtonu favoritem, ale Wizards se dlouho drželi i smazali dvacetibodové manko.

Pak si ale za vyrovnaného stavu vzal slovo Krejčí. Nejprve poslal Wizards do vedení 100:97, následně získal míč a dalšími trojkami zvyšoval na 105:97 a 110:102. Tím definitivně zlomil odpor domácích a Atlanta si hlídala dvouciferné vedení.

Krejčí odehrál celou poslední čtvrtinu. Celkem na hřišti strávil přes 30 minut a s ním na palubovce Hawks přehráli soupeře o 21 bodů.

CJ McCollum z Washingtonu se pokouší bránit Vítu Krejčímu ve střelbě.

Washington stále má jen tři výhry stejně jako New Orleans, které prohrálo 101:119 s Brooklynem. Nets táhl Michael Porter s 35 body, což je pro něj sezonní maximum. Potřetí za sebou pokořil hranici třiceti bodů a Brooklyn vyhrál potřetí z posledních čtyř duelů.

Osobní rekord 19 bodů zaznamenal Pat Spencer, který poprvé v kariéře nastoupil v základní sestavě a pomohl oslabeným Golden State Warriors porazit 99:94 Cleveland. Spencer dal 12 ze svých bodů v poslední čtvrtině. V závěru mohl srovnat Donovan Mitchell, ale volnou trojku poslal jen do obroučky a Spencer z trestných hodů potvrdil výhru pro Warriors, kteří hráli bez Stephena Curryho, Jimmyho Butlera i Draymonda Greena.

Dallas ovládl derby s Houstonem a zvítězil 122:107 i díky 29 bodům Anthonyho Davise. Mavericks vyhráli počtvrté z posledních pěti zápasů. Minnesota vybojovala výhru 109:106 nad Los Angeles Clippers. Hostům nepomohlo odvrátit desátou prohru z posledních 12 zápasů ani 34 bodů Jamese Hardena. Minnesotu táhl 27 body Jaden McDaniels.

Výhru Sacramenta 127:111 nad Miami řídil Zach LaVine a 42 body si vytvořil sezonní maximum. Mimo jiné trefil osm trojek. Detroit se zbavil jedné ze svých nočních můr a poprvé po téměř osmi letech doma porazil Milwaukee 124:112.

Ukončil tak sérii 15 domácích porážek s Bucks, trvající od února 2018. Cade Cunningham k tomu přispěl 23 body a 12 asistencemi. Pistons potvrdli velmi dobrou formu a první místo v tabulce Východní konference.

Výsledky NBA

Brooklyn - New Orleans 119:101,
Washington - Atlanta 116:131 (za hosty Krejčí 14 bodů, 2 doskoky, 2 asistence),
Cleveland - Golden State 94:99,
Detroit - Milwaukee 124:112,
Miami - Sacramento 111:127,
Minnesota - LA Clippers 109:106,
Dallas - Houston 122:109.

