Basketbalisté Atlanty prohráli v NBA na palubovce Toronta 117:134 a nezabránil tomu ani český reprezentant Vít Krejčí, přestože trefil všechny čtyři své pokusy za tři body a nasbíral 13 bodů. K tomu za 23 minut na hřišti přidal 2 doskoky, 2 asistence a 2 zisky. Hvězdou večera byl Jaylen Brown z Bostonu, který 50 body řídil výhru 146:115 nad Los Angeles Clippers. Přesně po čtyřech letech si vyrovnal osobní rekord.
Vít Krejčí posílá míč ke koši Toronta. | foto: AP

Atlanta opět postrádala hvězdy Trae Younga a Kristapse Porzingise, o jejichž výměně se spekuluje, přesto se v Torontu držela v kontaktu až do začátku poslední čtvrtiny.

Za stavu 106:107 ale v době, kdy byl Krejčí na lavičce, dovolila soupeři šňůru 16:0 a Raptors už si v posledních sedmi minutách v klidu hlídali vedení.

Krejčí znovu potvrdil, proč patří mezi nejlepší trojkaře sezony, a aktuálně je s úspěšností 47 procent čtvrtý nejlepší.

Vít Krejčí dostává míč přes bránícího Sandra Mamukelašviliho (54).

V první čtvrtině dal dvě trojky, z toho první navzdory faulu soupeře, ve třetí části pak přidal další dvě. Ani jednou neminul. Jeho spoluhráč Nickeil Alexander-Walker zaznamenal 31 bodů a Jalen Johnson 30.

Raptors ale předvedli mnohem kolektivnější výkon, který řídili RJ Barrett a Brandon Ingram s 29 body. Důležitým hráčem domácích byl také gruzínský reprezentant Sandro Mamukelašvili, který měl na dosah triple double s 13 body, 12 doskoky a 8 asistencemi.

Los Angeles Clippers vyhráli předchozích šest zápasů, doma proti Bostonu ale byli bez šance. Celtics hned první čtvrtinu vyhráli 42:28 a v utkání vedli až o 33 bodů.

Brown 50 body zavzpomínal na svůj výkon z 3. ledna 2022 proti Orlandu. Od té doby dal maximálně 44 bodů a padesátibodovou hranici znovu překonal až v sobotu, kdy trefil 18 z 26 střel z toho 6 z 10 trojek.

Na své opory se mohla spolehnout i Philadelphia při cenné výhře 130:119 nad New Yorkem. Tyrese Maxey dal 36 bodů, Joel Embiid a VJ Edgecombe přidali po 26. Knicks k odvrácení třetí porážky za sebou nestačilo ani 31 bodů Jalena Brunsona.

Utah už měl nad Golden State dvouciferné vedení, pak ale začal úřadovat Stephen Curry, který ve třetí čtvrtině nastřílel 20 ze svých 31 bodů, a Warriors vyhráli 123:114.

Zápas přitom dohrávali bez vyloučeného Draymonda Greena. Ten ve druhé čtvrtině dostal dvě technické chyby za hádku s rozhodčími, když argumentoval, že Kyle Filipowski stojí příliš dlouho pod košem a porušuje pravidlo tří sekund.

Dallas vyhrál texaské derby nad Houstonem 110:104. Rockets navíc už po minutě zápasu přišli o hvězdného pivota Alperena Sengüna. Turecký reprezentant si poranil kotník a musel zápas předčasně opustit. Jeho absence využil Anthony Davis a táhl Dallas 26 body. Houstonu nepomohlo ani 34 bodů Kevina Duranta.

Triple double zapsal izraelský reprezentant Dani Avdija, který 29 body, 11 doskoky a 10 asistencemi dovedl Portland k výhře 115:110 nad San Antoniem. Spurs chyběla hlavní hvězda Victor Wembanyama kvůli problémům s kolenem.

Po sérii čtyř výher prohrálo Miami, které doma podlehlo Minnesotě 115:125. Hosty táhl s 33 body Antony Edwards, Naz Reid přidal 29 bodů.

Výsledky NBA

Toronto - Atlanta 134:117 (za hosty Krejčí 13 bodů, 2 dosoky a 2 asistence),
Miami - Minnesota 115:125,
New York - Philadelphia 119:130,
Chicago - Charlotte 99:112,
San Antonio - Portland 110:115,
Dallas - Houston 110:104,
Golden State - Utah 123:114,
LA Clippers - Boston 115:146.

