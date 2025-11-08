Krejčí se proti Torontu neprosadil, Atlanta prohrála. Za obhájce zazářil Adetokunbo

Atlanta bez zraněného klíčového rozehrávače Trae Younga vedla ještě po třech čtvrtinách, ale závěrečnou ztratila jasně 20:36. Hawks proměnili jen 34 procent střel, z toho pouze devět z 38 trojek, a ztratili 19 míčů.
Krejčí se střelecky neprosadil poprvé ze svých pěti startů v sezoně, bez bodu zůstal naposledy v dubnovém duelu play-in proti Miami. Na hřišti český reprezentant strávil druhý nejvyšší počet minut po 22 z říjnového utkání proti Oklahomě. Ve statistice plus minus byl nejhorší z týmu s číslem -16.
Lídry Hawks byli Jalen Johnson s 21 body a s dvaceti Nickeil Alexander-Walker, Toronto vedl Brandon Ingram s 20 body. Atlanta v NBA Cupu nenavázala na úvodní výhru, v lize má bilanci 4-5 a je ve Východní konferenci devátá.
Adetokunbo vedle 41 bodů zaznamenal také 15 doskoků a devět asistencí. Úřadující šampioni NBA Cupu Bucks definitivně zlomili Chicago v poslední čtvrtině, kterou ovládli 41:30. Bulls vedl Matas Buzelis s 20 body. Josh Giddey po dvou duelech, v nichž nastřádal dva triple doubly v řadě jako první hráč Chicaga od Michaela Jordana v roce 1989, zůstal na 16 bodech a 14 asistencích.
Klubový rekord a druhý nejlepší výkon historie ligy 53 bodů za první čtvrtinu stanovili basketbalisté Miami. Jejich střeleckou formu odneslo Charlotte (126:108). Ještě o dva body více v úvodní dvanáctiminutovce nastříleli hráči Golden State 9. dubna roku 2023, rekord drží od zápasu s Portlandem.
Minnesota nasázela 137 bodů Utahu (137:97). Anthony Edwards při druhém startu po zranění předvedl 37 bodů včetně sedmi trojek, na triple double za 19 bodů, 12 asistencí a 10 doskoků dosáhl Julius Randle.
Blýskl se i Isaiah Hartenstein z mistrovského celku Oklahoma City, zapsal 33 bodů a 19 doskoků. Třiceti body pomohl Shai Gilgeous-Alexander a Thunder uspěli v Sacramentu 132:101. Bez nemocného Stephena Curryho tým Golden State prohrál 104:129 s Denverem, který vedl s 26 body, devíti doskoky i asistencemi Nikola Jokič.
NBA – výsledky
Washington - Cleveland 114:148,