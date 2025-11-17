Famózní obrat Atlanty, Krejčí zapsal sedm bodů. Utah rozhodl sekundu před koncem

Basketbalisté Atlanty s Vítem Krejčím uspěli na palubovce Phoenixu 124:122 a připsali si v NBA páté vítězství za sebou. Český reprezentant k tomu přispěl sedmi body, třemi doskoky a dvěma asistencemi. Zároveň byl na hřišti i ve vyrovnané koncovce, kdy Hawks dobrou obranou a trestnými hody uhájili těsné vedení poté, co ve čtvrté čtvrtině dohnali ztrátu 22 bodů.
Atlanta je nyní čtvrtá v tabulce Východní konference, s bilancí sedmi výher a dvou porážek patří k nejlepším týmům v halách soupeřů.

Krejčí sice neprodloužil sérii čtyř zápasů s dvouciferným počtem bodů, ale znovu patřil mezi opory a odehrál 21 minut, nejvíce z náhradníků Hawks. První čtyři pokusy za tři body sice minul, ale trefil se v důležitou chvíli, kdy Atlanta v poslední čtvrtině dotahovala až dvaadvacetibodové manko.

Hlavní zásluhu na tom, že hosté poslední čtvrtinu ovládli 47:27, měl Nickeil Alexander-Walker, který 16 ze svých 26 bodů dal právě v závěrečné dvanáctiminutovce. Zářili také Onyeka Okongwu s 27 body a Jalen Johnson s 25.

Atlantu vrátila do hry šňůra 20:0 od stavu 86:107. Domácí pak odskočili na šest bodů, ale nezastavili rozjetého Alexandera-Walkera. Ten trefil i trojku s faulem, 55 sekund před koncem dal klíčový koš na 119:118 a Atlanta už i díky Krejčího práci v obraně výhru uhájila.

Utah doma udolal Chicago 150:147 po druhém prodloužení. Rozhodující trojku trefil sekundu před koncem Keyonte George, autor 33 bodů. Lauri Markkanen přispěl k výhře dokonce 47 body a poprvé v kariéře nasbíral ve dvou zápasech po sobě přes čtyřicet bodů.

Radost basketbalistů Utahu v utkání proti Chicagu.

Za Chicago zaznamenal Josh Giddey triple double za 26 bodů, 13 doskoků a 13 asistencí. Coby White přidal 27 bodů včetně nájezdu, kterým v poslední sekundě prvního prodloužení vyrovnal. Hrál poprvé v sezoně po zranění.

Při výhře Golden State nad New Orleans 124:106 zazářil Moses Moody, který trefil sedm z osmi trojek už v první čtvrtině a vyrovnal klubový rekord.

Warriors nemuselo vadit, že se nedařilo jejich hvězdě Stephenu Currymu. Ten po zápasech, ve kterých nastřílel 46 a 49 bodů, tentokrát přidal jen devět. Přestože Curry trefil jen jednu trojku, Warriors jich dohromady zaznamenali 24.

Stephen Curry z Golden State v akci proti New Orleans.

Moody se stal osmým hráčem v historii, který stihl sedm trojek už za první dvanáctiminutovku. V dresu Warriors to dokázali také právě Curry a Klay Thompson. Rekordmanem je s osmi trojkami Kevin Love z roku 2016. Celkem dal Moody 32 bodů.

Houston sice prohrával v Orlandu ještě v poslední čtvrtině dvouciferným rozdílem, ale nakonec zvítězil 117:113 po prodloužení a připsal si čtvrtou výhru za sebou. Kevin Durant k tomu přispěl 35 body, Alperen Sengün přidal 30 bodů, 12 doskoků a 8 asistencí.

K velkému obratu se nadechovali i Los Angeles Clippers, kteří proti Bostonu snížili ztrátu 24 bodů až na jediný bod, ale Celtics nakonec uhájili výhru 121:118. Jaylen Brown dal za vítěze 33 bodů, Payton Pritchard 30. Clippers nestačilo ani 37 bodů Jamese Hardena.

Výsledky NBA

Phoenix - Atlanta 122:124
Washington - Brooklyn 106:129
Houston - Orlando 117:113 po prodl.
New Orleans - Golden State 106:124
Dallas - Portland 138:133 po prodl.
Utah - Chicago 150:147 po prodl.
Boston - LA Clippers 121:118
San Antonio - Sacramento 123:110

