Famózní obrat Atlanty, Krejčí zapsal sedm bodů. Utah rozhodl sekundu před koncem

Atlanta je nyní čtvrtá v tabulce Východní konference, s bilancí sedmi výher a dvou porážek patří k nejlepším týmům v halách soupeřů.
Krejčí sice neprodloužil sérii čtyř zápasů s dvouciferným počtem bodů, ale znovu patřil mezi opory a odehrál 21 minut, nejvíce z náhradníků Hawks. První čtyři pokusy za tři body sice minul, ale trefil se v důležitou chvíli, kdy Atlanta v poslední čtvrtině dotahovala až dvaadvacetibodové manko.
Dramatický závěr utkání Phoenix – Atlanta:
Hlavní zásluhu na tom, že hosté poslední čtvrtinu ovládli 47:27, měl Nickeil Alexander-Walker, který 16 ze svých 26 bodů dal právě v závěrečné dvanáctiminutovce. Zářili také Onyeka Okongwu s 27 body a Jalen Johnson s 25.
Atlantu vrátila do hry šňůra 20:0 od stavu 86:107. Domácí pak odskočili na šest bodů, ale nezastavili rozjetého Alexandera-Walkera. Ten trefil i trojku s faulem, 55 sekund před koncem dal klíčový koš na 119:118 a Atlanta už i díky Krejčího práci v obraně výhru uhájila.
Utah doma udolal Chicago 150:147 po druhém prodloužení. Rozhodující trojku trefil sekundu před koncem Keyonte George, autor 33 bodů. Lauri Markkanen přispěl k výhře dokonce 47 body a poprvé v kariéře nasbíral ve dvou zápasech po sobě přes čtyřicet bodů.
Za Chicago zaznamenal Josh Giddey triple double za 26 bodů, 13 doskoků a 13 asistencí. Coby White přidal 27 bodů včetně nájezdu, kterým v poslední sekundě prvního prodloužení vyrovnal. Hrál poprvé v sezoně po zranění.
Při výhře Golden State nad New Orleans 124:106 zazářil Moses Moody, který trefil sedm z osmi trojek už v první čtvrtině a vyrovnal klubový rekord.
Warriors nemuselo vadit, že se nedařilo jejich hvězdě Stephenu Currymu. Ten po zápasech, ve kterých nastřílel 46 a 49 bodů, tentokrát přidal jen devět. Přestože Curry trefil jen jednu trojku, Warriors jich dohromady zaznamenali 24.
Sestřih utkání
Moody se stal osmým hráčem v historii, který stihl sedm trojek už za první dvanáctiminutovku. V dresu Warriors to dokázali také právě Curry a Klay Thompson. Rekordmanem je s osmi trojkami Kevin Love z roku 2016. Celkem dal Moody 32 bodů.
Houston sice prohrával v Orlandu ještě v poslední čtvrtině dvouciferným rozdílem, ale nakonec zvítězil 117:113 po prodloužení a připsal si čtvrtou výhru za sebou. Kevin Durant k tomu přispěl 35 body, Alperen Sengün přidal 30 bodů, 12 doskoků a 8 asistencí.
K velkému obratu se nadechovali i Los Angeles Clippers, kteří proti Bostonu snížili ztrátu 24 bodů až na jediný bod, ale Celtics nakonec uhájili výhru 121:118. Jaylen Brown dal za vítěze 33 bodů, Payton Pritchard 30. Clippers nestačilo ani 37 bodů Jamese Hardena.
Výsledky NBA
Phoenix - Atlanta 122:124