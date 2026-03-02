Krejčí v Atlantě zahrál, Portland ne. Životní zápas bostonského Portugalce

Autor: ,
  6:59aktualizováno  8:28
Vít Krejčí se vrátil do Atlanty, ale jen na skok. S Portlandem v nedělním zápase NBA neuspěl 101:135, když už první čtvrtinu prohrál o 19 bodů. Český basketbalista přitom dostal prostor na 30 minut a se 14 body byl třetím nejlepším střelcem týmu, zapsal také čtyři doskoky a asistenci. Vítězná série San Antonia skončila po 11 zápasech v New Yorku, Knicks uspěli 114:89.
Jalen Johnson (1) z Atlanta Hawks uspěl na doskoku, Vít Krejčí (27) z Portland...

Jalen Johnson (1) z Atlanta Hawks uspěl na doskoku, Vít Krejčí (27) z Portland Trail Blazers přišel pozdě. | foto: Brett DavisReuters

Vít Krejčí (vlevo) z Portland Trail Blazers a Jalen Johnson z Atlanta Hawks si...
Ron Holland II. (5) z Detroitu jde i přes faul Desmonda Banea (3) do koše...
Jahmai Mashack (21) z Memphis Grizzlies útočí v zápase s Indiana Pacers, stíhá...
Dyson Daniels (5) z Atlanta Hawks zakončuje na koš Portland Trail Blazers,...
8 fotografií

Pro Krejčího bylo 30 minut prozatím nejvíc času v dresu Blazers. Trefil čtyři z šesti střel, dvě ze tří trojek a čtyři z šesti trestných hodů.

Portland prohrál vysoko úvodní čtvrtinu 25:44. Domácí Hawks si postupem času vypracovali náskok až 34 bodů, přičemž proměnili 55 procent střel, naopak hosté jen 40 procent.

Lídrem domácích byli Onyeka Okongwu s 25 body a 10 doskoky a Jonathan Kuminga s 20 body. Hosty vedl při absenci zraněného Deniho Avdiji s 23 body Jrue Holiday. Portland drží 10. místo v Západní konferenci, což by znamenalo účast v předkole play off. Atlanta uspěla počtvrté za sebou a je devátá na východě.

Sestřih ze zápasu Atlanta – Portland:

Vítěznou šňůru San Antonia ukončil New York. Po třech čtvrtinách vedl o 11 bodů a také závěrečnou ovládl jasně 34:20. Spurs zaznamenali nejméně bodů v sezoně.

„Hlavně při zápasech, kdy nedáváme tolik bodů, můžete vidět, že jsme zlepšili obranu. A to u všech pěti hráčů na hřišti,“ pochvaloval si trenér Knicks Mike Brown. Jeho tým udržel soupeře na střelbě 42 procent, navíc mu povolil jen devět trojek z 34 pokusů, 38 bodů zpod koše a donutil ho k 22 ztrátám.

Lídry Knicks byli Mikal Bridges s 25 body či Jalen Brunson se 24, na druhé straně se výrazněji prosadil Victor Wembanyama s 25 body a 13 doskoky, ztratil ale sedm míčů. Devin Vassell přidal 18 bodů, De’Aarona Foxe defenziva New Yorku udržela jen na sedmi bodech a Dylana Harpera na osmi.

Nejlepší tým soutěže Detroit otočil zápas v Orlandu ve výhru 106:92. Blýskl se 29 body a 11 asistencemi Cade Cunningham. Obhájce titulu Oklahoma City přehrál Dallas 100:87, Shai Gilgeous-Alexander k tomu pomohl 30 body.

Činily se i losangeleské celky. Luka Dončič řídil výhru Lakers 128:104 proti Sacramentu 28 body, LeBron James jich přidal 24. Triumf Clippers 137:117 proti New Orleans dirigoval Kawhi Leonard, který zaznamenal 23 bodů a pět asistencí.

Neemias Queta září proti Philadelphii:

Navzdory 35 bodům, 13 doskokům a devíti asistencím Nikoly Jokiče nestačil Denver na Minnesotu (108:117). Výhru Bostonu 114:98 nad Philadelphií podpořili shodně 27 body Neemias Queta a Jaylen Brown. Portugalský pivotman k osobnímu střeleckému maximu přidal 17 doskoků či tři bloky. Domácím nestačilo 33 bodů Ty Maxeyho.

NBA – výsledky

Atlanta Hawks - Portland Trail Blazers 135:101 (za hosty Krejčí 14 bodů, 4 doskoky, 1 asistence)
Boston Celtics - Philadelphia 76ers 114:98
Orlando Magic - Detroit Pistons 92:106
New York Knicks - San Antonio Spurs 114:89
Brooklyn Nets - Cleveland Cavaliers 102:106
Chicago Bulls - Milwaukee Bucks 120:97
Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 108:117
Indiana Pacers - Memphis Grizzlies 106:125
Dallas Mavericks - Oklahoma City Thunder 87:100
Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans 137:117
Los Angeles Lakers - Sacramento Kings 128:104

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

ZOH 2026: výsledky závodů na olympiádě v Miláně a Cortině den po dni

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 jsou u konce. Největší sportovní svátek hostila italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na kompletní výsledky.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Češi na ZOH 2026: medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou za námi a české výpravě se na nich dařilo. Celkem vybojovala pět medailí. Zuzana Maděrová získala senzační zlato, Metoděj Jílek přidal zlato a stříbro, Eva Adamczyková...

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

Oheň zhasl. Vlajku nesli Sáblíková a Jílek, po Itálii převzala štafetu Francie

Světelná a hudební performance na závěrečném ceremoniálu zimních olympijských...

Olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo jsou oficiálně u konce. Slavnostní zakončení XXV. zimního sportovního svátku se odehrálo v římském amfiteátru ve Veroně, kde pomyslnou štafetu převzala...

Krejčí v Atlantě zahrál, Portland ne. Životní zápas bostonského Portugalce

Jalen Johnson (1) z Atlanta Hawks uspěl na doskoku, Vít Krejčí (27) z Portland...

Vít Krejčí se vrátil do Atlanty, ale jen na skok. S Portlandem v nedělním zápase NBA neuspěl 101:135, když už první čtvrtinu prohrál o 19 bodů. Český basketbalista přitom dostal prostor na 30 minut a...

2. března 2026  6:59,  aktualizováno  8:28

Rittich s Palátem slavili za Islanders, Dostál jede na vítězné vlně

TŘI ČEŠI V NHL. Zleva Adam Klapka Calgary pod dohledem dvojice Radko Gudas a...

V nedělních zápasech hokejové NHL z Čechů bodoval Ondřej Palát. Útočník Islanders asistoval u výhry 5:4 nad obhájci Stanley Cupu z Floridy, kterým v bráně New Yorku úspěšně čelil David Rittich. Výhru...

2. března 2026  7:16,  aktualizováno  8:15

Další rána ambicím. Hyský vzal porážku na sebe, jak s Plzní zamává bolestivý týden?

Plzeňský Lukáš Červ napadá zlínského gólmana Stanislava Dostála.

Jedno hodně podobné odpoledne už v aktuální sezoně na Zlínsku zažili. Vzpomínáte? Když fotbalisté Plzně na začátku prosince dorazili do nedalekého Uherského Hradiště a od nadšeně hrajícího Slovácka,...

2. března 2026  8:10

Zranění? Dávno zapomenuto. Manuel opět vládne hale a vyhlíží MS v oblíbené Toruni

Mistryně republiky v závodě na 200 m Lurdes Gloria Manuel, která zvítězila...

Česká čtvrtkařská jednička Lurdes Gloria Manuel se po zranění vrátila na ovály v úžasném stylu. Třetí titul na dvoustovce za sebou, navíc v rekordu šampionátu 23,17. Že by ale podlehla uspokojení?

2. března 2026  7:30

Před 140 lety se narodil rekordman Pozzo. Hráče nutil hajlovat, usmiřoval karamelkou

Premium
Fotbalisté Itálie po vítězství ve finále mistrovství světa v roce 1938. Trofej...

Když mu ještě před čtyřicítkou zemřela milovaná manželka Catterina, vůbec nevěděl, co dál se životem. Přestěhoval se. Utíkal se psem na dlouhé procházky do hor. A po vyhazovu z AC Milán se zařekl, že...

2. března 2026

Zakončení jak z Premier League, Šturm je trefa. Olomouc útočí na top pětku ligy

Trenér Sigmy Tomáš Janotka udílí taktické pokyny Danijelu Šturmovi.

Navedl míč mezi obránce, zvedl hlavu a vystřelil neomylně k tyči. Lépe to nešlo trefit. Bujaré slavení? Kdepak. Jenom roztažené ruce a pokývání hlavou. Jako by to byla rutina. Takhle to dělám běžně!...

1. března 2026  22:33

Satoranský smutnil: Věděli jsme, že Slovinci přitvrdí, ale odešla nám fyzička

Tomáš Satoranský během utkání se Slovinskem v kvalifikaci o MS 2027.

Chtěl stejně jako dvakrát v prvním kvalifikačním okně dovést národní tým k vítězství. Tomáš Satoranský se opět ocitl ve středu pozornosti, ale v Jihlavě nakonec smutnil, Slovinci byli znovu nad české...

1. března 2026  22:07

Vítkovice? Ptejte se v létě, řekl Nestrašil. Extralize by podle něj slušelo posunutí čar

Třinečtí hokejisté David Musil a Andrej Nestrašil se v závěru třetí třetiny...

První gól dal a na třetí, vítězný Libora Hudáčka v prodloužení, nahrával. Andrej Nestrašil byl hlavní postavou nedělního derby mezi hokejisty Třince a Vítkovic. „Z naší strany to byl velmi dobrý...

1. března 2026  21:51

Basketbalisté ani v Jihlavě na Slovince nestačili. O náskok přišli ve druhé půli

Tomáš Satoranský při utkání kvalifikace o mistrovství světa v basketbalu mezi...

Zase ta druhá polovina utkání. Čeští basketbalisté v ní proti Slovincům byli opět horším týmem, přišli o nadějně rozehraný duel a po výsledku 84:86 zapsali druhou porážku v skupině H kvalifikace o MS...

1. března 2026  20:24,  aktualizováno  21:04

Konečně odšpuntováno! těšilo Červenku. Výhru nad Plzní si podle něj Zlín zasloužil

Zlínský Michal Cupák v zápase proti Plzni.

Jarní střelecké trápení fotbalistů Zlína je minulostí. Po čtyřech kolech a 378 minutách gólového půstu ho utnul Tomáš Poznar, jehož brzká trefa po rohu nasměrovala nováčka k šokujícímu vítězství 3:0...

1. března 2026  20:30

Olomouc - Bohemians 1:0, hostům převaha nestačila, tři body vystřelil Šturm

Momentka z utkání Olomouce s Bohemians.

Ve čtvrtek oslavili postup do osmifinále Konferenční ligy, úspěchu se dočkali i v domácí soutěži. Olomoučtí fotbalisté ve 24. kole přetlačili Bohemians 1:0, rozhodující trefu zapsal ve 26. minutě...

1. března 2026  20:24

Striplinová předvedla nejlepší střelecký výkon sezony ŽBL, Chomutov opět vyhrál

Chomutovská Karoline Striplinová brání Anežku Hrubou.

Chomutovská basketbalistka Karoline Striplinová se postarala 34 body o nejlepší střelecký výkon této ligové sezony a pomohla svému týmu k vítězství na hřišti Basketu Ostrava 101:82. Levhartice...

1. března 2026  20:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.