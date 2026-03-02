Krejčí v Atlantě zahrál, Portland ne. Životní zápas bostonského Portugalce

Pro Krejčího bylo 30 minut prozatím nejvíc času v dresu Blazers. Trefil čtyři z šesti střel, dvě ze tří trojek a čtyři z šesti trestných hodů.
Portland prohrál vysoko úvodní čtvrtinu 25:44. Domácí Hawks si postupem času vypracovali náskok až 34 bodů, přičemž proměnili 55 procent střel, naopak hosté jen 40 procent.
Lídrem domácích byli Onyeka Okongwu s 25 body a 10 doskoky a Jonathan Kuminga s 20 body. Hosty vedl při absenci zraněného Deniho Avdiji s 23 body Jrue Holiday. Portland drží 10. místo v Západní konferenci, což by znamenalo účast v předkole play off. Atlanta uspěla počtvrté za sebou a je devátá na východě.
Sestřih ze zápasu Atlanta – Portland:
Vítěznou šňůru San Antonia ukončil New York. Po třech čtvrtinách vedl o 11 bodů a také závěrečnou ovládl jasně 34:20. Spurs zaznamenali nejméně bodů v sezoně.
„Hlavně při zápasech, kdy nedáváme tolik bodů, můžete vidět, že jsme zlepšili obranu. A to u všech pěti hráčů na hřišti,“ pochvaloval si trenér Knicks Mike Brown. Jeho tým udržel soupeře na střelbě 42 procent, navíc mu povolil jen devět trojek z 34 pokusů, 38 bodů zpod koše a donutil ho k 22 ztrátám.
Lídry Knicks byli Mikal Bridges s 25 body či Jalen Brunson se 24, na druhé straně se výrazněji prosadil Victor Wembanyama s 25 body a 13 doskoky, ztratil ale sedm míčů. Devin Vassell přidal 18 bodů, De’Aarona Foxe defenziva New Yorku udržela jen na sedmi bodech a Dylana Harpera na osmi.
Nejlepší tým soutěže Detroit otočil zápas v Orlandu ve výhru 106:92. Blýskl se 29 body a 11 asistencemi Cade Cunningham. Obhájce titulu Oklahoma City přehrál Dallas 100:87, Shai Gilgeous-Alexander k tomu pomohl 30 body.
Činily se i losangeleské celky. Luka Dončič řídil výhru Lakers 128:104 proti Sacramentu 28 body, LeBron James jich přidal 24. Triumf Clippers 137:117 proti New Orleans dirigoval Kawhi Leonard, který zaznamenal 23 bodů a pět asistencí.
Neemias Queta září proti Philadelphii:
Navzdory 35 bodům, 13 doskokům a devíti asistencím Nikoly Jokiče nestačil Denver na Minnesotu (108:117). Výhru Bostonu 114:98 nad Philadelphií podpořili shodně 27 body Neemias Queta a Jaylen Brown. Portugalský pivotman k osobnímu střeleckému maximu přidal 17 doskoků či tři bloky. Domácím nestačilo 33 bodů Ty Maxeyho.
NBA – výsledky
Atlanta Hawks - Portland Trail Blazers 135:101 (za hosty Krejčí 14 bodů, 4 doskoky, 1 asistence)