Rodinný duel s Krejčího palbou pro favority. Jokič odkulhal a už se nevrátil

Autor:
7:43aktualizováno  8:11
Atlanta Hawks utrpěli v NBA už sedmou porážku v řadě, úřadujícím šampionům americké basketbalové ligy Oklahoma City Thunder podlehli 129:140. Vít Krejčí se při absencích Traeho Younga, Jalena Johnsona a Kristapse Porzingise posunul do základní pětky Hawks, zařídil 18 bodů.
Vít Krejčí (27) z Atlanta Hawks u míče v zápase s Oklahoma City Thunder, hlídá...

Vít Krejčí (27) z Atlanta Hawks u míče v zápase s Oklahoma City Thunder, hlídá ho Cason Wallace. | foto: Nate BillingsAP

Nickeil Alexander-Walker (7) a Vít Krejčí z Atlanta Hawks brání v zápase s...
Shai Gilgeous-Alexander (2) z Oklahoma City Thunder útočí v zápase s Atlanta...
Vít Krejčí z Atlanty přihlíží, jak se radí sudí.
Onyeka Okongwu (17) z Atlanta Hawks atakuje koš Oklahoma City Thunder, brání...
7 fotografií

Utkání se částečně proměnilo v rodinný souboj, k výhře velel Shai Gilgeous-Alexander coby autor 39 bodů, nejlepším střelcem Hawks byl jeho bratranec Nickeil Alexander-Walker s 30 body. Krejčí trefil čtyři trojky z 10 pokusů a celkem sedm ze 14 střel.

Denver Nuggets podlehli v hale Miami Heat 123:147. Jejich lídr Nikola Jokič stihl do poločasu 21 bodů, osm asistencí a pět doskoků, několik sekund před pauzou však s poraněným kolenem odkulhal do šatny a do zápasu už nezasáhl.

Srbský pivot zůstal ke konci prvního poločasu ležet na palubovce a ze hřiště mu museli pomoct. Ke zranění došlo po nešťastném střetu se spoluhráčem Spencerem Jonesem, teď čeká Jokiče vyšetření.

Lékařský pohled na Jokičovo zranění:

připravujeme další podrobnosti

NBA – výsledky

Charlotte Hornets - Milwaukee Bucks 113:123
Washington Wizards - Phoenix Suns 101:115
Brooklyn Nets - Golden State Warriors 107:120
Miami Heat - Denver Nuggets 147:123
Toronto Raptors - Orlando Magic 107:106
Chicago Bulls - Minnesota Timberwolves 101:136
Houston Rockets - Indiana Pacers 126:119
New Orleans Pelicans - New York Knicks 125:130
Oklahoma City Thunder - Atlanta Hawks 140:129 (za hosty Krejčí 18 bodů,1 doskok, 2 asistence)
San Antonio Spurs - Cleveland Cavaliers 101:113
Portland Trail Blazers - Dallas Mavericks 125:122

