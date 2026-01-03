Atlanta přidala v novém roce výhru nad New Yorkem, Krejčí přispěl osmi body

I díky osmi bodům Víta Krejčího zvítězili basketbalisté Atlanty v NBA na hřišti New Yorku. Druhý nejlepší tým Východní konference porazili 111:99 a uspěli podruhé za sebou po předchozích sedmi prohrách, i když jim znovu chyběl kvůli svalovým potížím Trae Young.
Fotogalerie3

Mohamed Diawara (51) se snaží proniknout přes obranu Víta Krejčího. | foto: AP

Krejčí na hřišti strávil přes 29 minut, nejvíc ze čtyř náhradníků Hawks, kteří do utkání v Madison Squre Garden zasáhli.

Strakonický rodák, jenž se v minulém duelu stal nejlepším českým trojkařem v NBA, když s 239 trojkami překonal Tomáše Satoranského (237), přidal proti New Yorku další dva tříbodové koše z pěti pokusů z dálky. Trefil rovněž jeden dvoubodový koš a přidal čtyři doskoky.

Hvězdou Hawks byl Jalen Johnson, který zaznamenal sedmý triple double v sezoně za 18 bodů, 11 asistencí a 10 doskoků. Nickeil Alexander-Walker a Onyeka Okongwu pomohli k výhře shodně 23 body.

Knicks, kteří hráli bez zraněného Karla-Anthonyho Townse, vedli Jalen Brunson s 24 body nebo O.G. Anunoby, autor 19 bodů a 10 doskoků.

Atlanta je ve Východní konferenci desátá s bilancí 17-19. Na deváté Chicago ztrácí jeden duel.

Vít Krejčí se snaží dosáhnout na míč Ariela Hukportia.

Milwaukee prohrávalo s Charlotte až o 16 bodů, ale nakonec zvítězilo 122:121. Smečí po nahození míče rozhodl Janis Adetokunbo 4,7 sekundy před koncem. Střela Brandona Millera se sirénou nebyla úspěšná.

Adetokunbo byl nejlepším hráčem zápasu s 30 body, 10 doskoky a pěti asistencemi. Přidal se k němu Ryan Rollins s 29 body včetně šesti trojek ze sedmi pokusů a osmi asistencemi. Hornets vedl nováček Kon Knueppel s 26 body, Miles Bridges jich přidal 25.

Los Angeles Lakers porazili Memphis 128:121. Luka Dončič nastřílel 34 bodů, LeBron James přidal k 31 bodům devět doskoků. Za hosty dal 25 bodů Jaren Jackson Jr.

Spokojení LeBron James (vlevo) a Luka Dončič během pauzy utkání s Memphisem

Nejlepší tým soutěže Oklahoma City deklasovala oslabený Golden State na jeho hřišti 131:94. Shai Gilgeous-Alexander přispěl k výhře úřadujících šampionů 30 body, Chet Holmgren nasbíral 15 bodů a 15 doskoků. Warriors postrádali Stephena Curryho nebo Jimmyho Butlera

Denver, jemuž chybí zranění Nikola Jokič, Aaron Gordon, Cameron Johnson, Christian Braun či Jonas Valančiunas, statečně vzdoroval Clevelandu, nakonec ale podlehl 108:113. Rozhodla poslední část, kterou Nuggets prohráli 11:25. Nepomohlo jim 34 bodů Jamala Murrayho, Cavaliers vedl s 33 body Donovan Mitchell.

San Antonio i bez Victora Wembanyamy vedlo v Indianě až o 19 bodů a zvítězilo 123:113. De’Aaron Fox k tomu přispěl 24 body. Deni Avdija pomohl 34 body, 11 asistencemi a sedmi doskoky Portlandu k triumfu 122:109 v New Orleans, které táhl Zion Williamson s 35 body. Devin Booker dovedl 33 body Phoenix k vítězství 129:102 nad Sacramentem.

Výsledky NBA

New York - Atlanta 99:111 (za hosty Krejčí 8 bodů, 4 doskoky, 1 asistence),
Indiana - San Antonio 113:123,
Washington - Brooklyn 119:99,
Cleveland - Denver 113:108,
Chicago - Orlando 121:114,
Milwaukee - Charlotte 122:121,
New Orleans - Portland 109:122,
Phoenix - Sacramento 129:102,
Golden State - Oklahoma City 94:131,
LA Lakers - Memphis 128:121.

