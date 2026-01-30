Tah Krejčím se nevyplatil. Střet mladých hvězd nadchl, blýskl se Cooper i Knueppel

Autor: ,
  7:40aktualizováno  8:12
Český basketbalista Vít Krejčí se po dvou týdnech vrátil v NBA do základní sestavy Atlanta Hawks, ani jeho devět bodů však nestačilo na odvrácení porážky s Houston Rockets 86:104. Výrazně oslabení Hawks neuspěli po sérii čtyř vítězství.

Reed Sheppard (15) z Houston Rockets a Vít Krejčí (27) z Atlanta Hawks se přetahují o míč. | foto: Brett DavisReuters

Prohráli také lídři soutěže Oklahoma City Thunder, na Minnesota Timberwolves nestačili 111:123 a rovněž druhý nejlepší tým Detroit Pistons, na palubovce Phoenix Suns padl 96:114.

Hvězdný mladík Cooper Flagg zazářil 49 body, ale ani on neslavil s Dallas Mavericks výhru. V domácím prostředí nestačil na Charlotte Hornets 121:123, hosty táhl Cooperův nedávný spolužák z Duke a dnes rival v boji o nejlepšího nováčka sezony Kon Knueppel s 34 body a osmi trojkami.

Krejčí hrál od začátku zápasu naposledy 17. ledna proti Bostonu, následně v pěti duelech začínal jen jako náhradník a jeho pobyt na hřišti klesl na pouhých šest minut. Proti Houstonu postrádali Hawks hned čtyři klíčové hráče Kristapse Porzingise, Zaccharieho Risachera, Onyeku Okongwua a Jalena Johnsona. Krejčí tak opět dostal výraznější prostor a za 27 minut na palubovce proměnil čtyři ze sedmi střel. K devíti bodům přidal čtyři doskoky, asistenci a dva zisky.

Po vyrovnaném poločase Atlanta ještě na začátku druhé půle těsně vedla. Pak ale začal úřadovat Kevin Durant, který dal ve třetí čtvrtině 16 ze svých 31 bodů a zařídil Rockets dvouciferný náskok do poslední části. Atlanta už nenašla síly na odpor a Houston tak vyhrál šesté z posledních osmi utkání.

Oklahoma City neuspělo potřetí z posledních čtyř utkání, když v Minnesotě nezachytilo už začátek zápasu a postupně prohrávalo až o 22 bodů. Timberwolves proměnili 22 trojek. Anthony Edwards k výhře nad úřadujícími šampiony přispěl 26 body, Jaden McDaniels přidal 21 bodů. Thunder táhl 30 body Shai Gilgeous-Alexander.

Oklahoma City i tak zůstává týmem s nejméně porážkami v sezoně. Zaváhal také lídr Východní konference Detroit, který si proti Phoenixu připsal dvanáctou prohru v ročníku. Doplatil na výbornou formu Dillona Brookse, který při absenci hvězdy Devina Bookera táhl tým už v posledních zápasech a ve čtvrtek si 40 body vytvořil osobní rekord. Grayson Allen pomohl 24 body. Za Detroit dal Cade Cunningham 26 bodů.

Velký souboj nováčků se odehrál v Dallasu. Domácí vycházející hvězda Cooper Flagg nastřílel 49 bodů, což je nejlepší střelecký výkon nováčka od roku 2009, kdy Brandon Jennings dal 55 bodů. Absolutním nováčkovským rekordem je 58 bodů Wilta Chamberlaina. Jenže slávu mu ukradl jeho bývalý spoluhráč z univerzity Kon Knueppel, který s Flaggem bojuje o cenu pro nejlepšího nováčka.

Knueppel trefil osm trojek a táhl Charlotte 34 body do vyrovnané koncovky, kterou sám rozhodl. Nejprve dobrou výpomocí v obraně donutil Flagga ke ztrátě, dostal se do brejku a Flagg ho musel pod košem faulovat. Knueppel oba trestné hody proměnil a rozhodl o vítězství Hornets 123:121. Charlotte po třech letech vyhrálo pět zápasů v řadě.

Závěr zápasu Dallas – Charlotte:

Tyrese Maxey zařídil Philadelphii vítězství 113:111 nad Sacramentem, když dal 40 bodů včetně vítězného koše vteřinu před koncem. Výrazně mu pomohl 37 body Joel Embiid, přičemž společně dali všechny body Sixers v posledních deseti minutách.

Maxey nejprve 27 vteřin před koncem vyrovnal, a když hosté neuspěli, naběhl si z vlastní poloviny na přihrávku od Embiida, využil své rychlosti a donáškou až do koše rozhodl o vítězství.

NBA – výsledky

Atlanta Hawks - Houston Rockets 86:104 (za domácí Krejčí 9 bodů, 4 doskoky, 1 asistence)
Philadelphia 76ers - Sacramento Kings 113:111
Washington Wizards - Milwaukee Bucks 109:99
Chicago Bulls - Miami Heat 113:116
Dallas Mavericks - Charlotte Hornets 121:123
Denver Nuggets - Brooklyn Nets 107:103
Phoenix Suns - Detroit Pistons 114:96
Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder 123:111

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu...

Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...

Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte

DD Arena. Vizualizace pardubické hokejové a multifunkční haly, která má pojmout...

Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Zacha po gólu odstoupil kvůli zranění, Dobeš slavil výhru nad Coloradem

Aktualizujeme
Pavel Zacha gratuluje Eliasi Lindholmovi k trefě.

Ve čtvrtek měla hokejová NHL v rámci patnácti duelů napilno. David Pastrňák sice nebodoval, Boston ovšem i tak porazil 6:3 Philadelphii. Jedním ze střelců byl Pavel Zacha, který ale kvůli zranění...

30. ledna 2026  7:07,  aktualizováno  8:14

Tah Krejčím se nevyplatil. Střet mladých hvězd nadchl, blýskl se Cooper i Knueppel

Reed Sheppard (15) z Houston Rockets a Vít Krejčí (27) z Atlanta Hawks se...

Český basketbalista Vít Krejčí se po dvou týdnech vrátil v NBA do základní sestavy Atlanta Hawks, ani jeho devět bodů však nestačilo na odvrácení porážky s Houston Rockets 86:104. Výrazně oslabení...

30. ledna 2026  7:40,  aktualizováno  8:12

Chystá se senzační návrat? Serena W. mluví vyhýbavě, ale učinila nezbytný krok

Dojatá Serena Williamsová se loučí s US Open a tím i s celou tenisovou kariérou.

Poprvé se tato spekulace objevila v prosinci, kdy vyšlo najevo, že se znovu přihlásila do antidopingového programu. A nyní debata o možném návratu Sereny Williamsové ožívá znovu. Čtyřiačtyřicetiletá...

30. ledna 2026

Kubíčková je moderátorkou Viagemu. Majitel: Konečně žádné kopačkoidní kecy

Tereza Kubíčková (hokejová reportérka O2TV, vpravo) a Jana Niklová z ČT Sport v...

Nebude špulit rty, ukazovat výstřih ani nosit upnuté šaty. Ústecký fotbalový Viagem angažoval moderátorku z jiného ranku, uznávanou novinářku Terezu Kubíčkovou, známou z působení na Oneplay. V...

30. ledna 2026  7:53

MS v cyklokrosu 2026 v Hulstu: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Kristýna Zemanová na trati cyklokrosového mistrovství republiky v Ostravě

Světový šampionát v cyklokrosu hostí od 30. ledna do 1. února nizozemský Hulst. České barvy bude hájit 16 závodníků. V elitních kategoriích pojedou Michael Boroš a Kristýna Zemanová. V týmu je i loni...

30. ledna 2026

Jsem zpátky, vzkázal talent Panoš. Gól je nejlepší způsob, jak splatit důvěru, říká

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Když levačkou usměrnil míč k bližší tyči a běžel se radovat, rukama ukazoval na ramena, kde měl své jméno. „Jsem zpátky,“ zdůrazňoval Jiří Panoš, ofenzivní záložník fotbalové Plzně. Poprvé od...

30. ledna 2026

Přišla jsem si jak v tunelu a říkala si: Přežij! Fernstädtová adrenalinové sporty nemusí

Premium
Skeletonistka Anna Fernstädtová pózuje fotografům na tiskové konferenci před...

V Šumperku, nedaleko od centra, si pořídila byt 3+1. „Mám v něm dost místa i extra postel navíc, když za mnou někdo přijede,“ libuje si Anna Fernstädtová. Tady se chystá na skeletonové bitvy, v nichž...

30. ledna 2026

Z padoucha hrdinou. Karabec po zahozené penaltě poslal Lyon na první místo v EL

Z padoucha hrdinou. Adam Karabec sice zahodil penaltu, ale pak proti PAOKu...

Fotbalisté Olympique Lyon vyhráli ligovou fázi Evropské ligy. K výhře 4:2 nad PAOK Soluň přispěl gólem a asistencí Adam Karabec, který předtím nedal penaltu. Mezi přímo postupující osmičkou je i...

29. ledna 2026  23:35

Basilej - Plzeň 0:1, rozhodl signál z rohu, hosté jsou v Evropské lize unikát

Jiří Panoš slaví branku do sítě Basileje.

Plzeňští fotbalisté základní část Evropské ligy prolétli bez porážky, což je unikátní počin. V závěrečném dějství zvítězili v Basileji 1:0, v obří společné tabulce se posunuli na čtrnáctou pozici a...

29. ledna 2026  20:08,  aktualizováno  23:01

Basketbalisté Barcelony v Eurolize padli s Olympiakosem. Veselý dal 12 bodů

Jan Veselý smečuje v euroligovém zápase proti Partizanu.

Basketbalisté Barcelony prohráli v Eurolize na palubovce Olympiakosu Pireus 75:87. Výsledek stanovil košem se závěrečným klaksonem Jan Veselý, na kterého vyhodil míč Tomáš Satoranský. Barcelona si...

29. ledna 2026  22:58

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

První krok k obhajobě. Basketbalistky USK mají jistý postup do play off Euroligy

Bridget Carletonová z USK Praha střílí v utkání Euroligy proti Schiu.

Basketbalistky ZVVZ USK Praha postoupily do vyřazovací fáze Euroligy, kde obhajují titul. Jistotu účasti v play off jim dala kolo před koncem nadstavbové části dnešní výhra Galasaraye Istanbul na...

29. ledna 2026  22:31

Bolšunov na olympiádě Rusy nenadchne, arbitráž ho odmítla z procesních důvodů

Ruský běžec na lyžích Alexandr Bolšunov se raduje ze svého triumfu na ZOH 2022...

Ruský běžec na lyžích Alexandr Bolšunov neuspěl u Sportovního arbitrážního soudu se žádostí o zrušení zákazu startu na olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Arbitráž jeho odvolání zamítla,...

29. ledna 2026  21:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.