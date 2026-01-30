Prohráli také lídři soutěže Oklahoma City Thunder, na Minnesota Timberwolves nestačili 111:123 a rovněž druhý nejlepší tým Detroit Pistons, na palubovce Phoenix Suns padl 96:114.
Hvězdný mladík Cooper Flagg zazářil 49 body, ale ani on neslavil s Dallas Mavericks výhru. V domácím prostředí nestačil na Charlotte Hornets 121:123, hosty táhl Cooperův nedávný spolužák z Duke a dnes rival v boji o nejlepšího nováčka sezony Kon Knueppel s 34 body a osmi trojkami.
Krejčí hrál od začátku zápasu naposledy 17. ledna proti Bostonu, následně v pěti duelech začínal jen jako náhradník a jeho pobyt na hřišti klesl na pouhých šest minut. Proti Houstonu postrádali Hawks hned čtyři klíčové hráče Kristapse Porzingise, Zaccharieho Risachera, Onyeku Okongwua a Jalena Johnsona. Krejčí tak opět dostal výraznější prostor a za 27 minut na palubovce proměnil čtyři ze sedmi střel. K devíti bodům přidal čtyři doskoky, asistenci a dva zisky.
Po vyrovnaném poločase Atlanta ještě na začátku druhé půle těsně vedla. Pak ale začal úřadovat Kevin Durant, který dal ve třetí čtvrtině 16 ze svých 31 bodů a zařídil Rockets dvouciferný náskok do poslední části. Atlanta už nenašla síly na odpor a Houston tak vyhrál šesté z posledních osmi utkání.
Oklahoma City neuspělo potřetí z posledních čtyř utkání, když v Minnesotě nezachytilo už začátek zápasu a postupně prohrávalo až o 22 bodů. Timberwolves proměnili 22 trojek. Anthony Edwards k výhře nad úřadujícími šampiony přispěl 26 body, Jaden McDaniels přidal 21 bodů. Thunder táhl 30 body Shai Gilgeous-Alexander.
Oklahoma City i tak zůstává týmem s nejméně porážkami v sezoně. Zaváhal také lídr Východní konference Detroit, který si proti Phoenixu připsal dvanáctou prohru v ročníku. Doplatil na výbornou formu Dillona Brookse, který při absenci hvězdy Devina Bookera táhl tým už v posledních zápasech a ve čtvrtek si 40 body vytvořil osobní rekord. Grayson Allen pomohl 24 body. Za Detroit dal Cade Cunningham 26 bodů.
Velký souboj nováčků se odehrál v Dallasu. Domácí vycházející hvězda Cooper Flagg nastřílel 49 bodů, což je nejlepší střelecký výkon nováčka od roku 2009, kdy Brandon Jennings dal 55 bodů. Absolutním nováčkovským rekordem je 58 bodů Wilta Chamberlaina. Jenže slávu mu ukradl jeho bývalý spoluhráč z univerzity Kon Knueppel, který s Flaggem bojuje o cenu pro nejlepšího nováčka.
Knueppel trefil osm trojek a táhl Charlotte 34 body do vyrovnané koncovky, kterou sám rozhodl. Nejprve dobrou výpomocí v obraně donutil Flagga ke ztrátě, dostal se do brejku a Flagg ho musel pod košem faulovat. Knueppel oba trestné hody proměnil a rozhodl o vítězství Hornets 123:121. Charlotte po třech letech vyhrálo pět zápasů v řadě.
Závěr zápasu Dallas – Charlotte:
Tyrese Maxey zařídil Philadelphii vítězství 113:111 nad Sacramentem, když dal 40 bodů včetně vítězného koše vteřinu před koncem. Výrazně mu pomohl 37 body Joel Embiid, přičemž společně dali všechny body Sixers v posledních deseti minutách.
Maxey nejprve 27 vteřin před koncem vyrovnal, a když hosté neuspěli, naběhl si z vlastní poloviny na přihrávku od Embiida, využil své rychlosti a donáškou až do koše rozhodl o vítězství.
NBA – výsledky
Atlanta Hawks - Houston Rockets 86:104 (za domácí Krejčí 9 bodů, 4 doskoky, 1 asistence)