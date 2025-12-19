Krejčí ani navrátilec Young nestačili na Charlotte, Dončič odehrál zápas roku

  8:00
Basketbaloví Atlanta Hawks v NBA prohráli na hřišti Charlotte Hornets 126:133, když jim nepomohl ani návrat hlavní hvězdy týmu Trae Younga. Český reprezentant Vít Krejčí v dresu Hawks odehrál 23 minut a přispěl 5 body a 3 doskoky.

LaMelo Ball (1) z Charlotte Hornets střílí na koš Atlanta Hawks, brání ho Vít Krejčí. | foto: Nell RedmondAP

Hvězdou večera byl Luka Dončič, který 45 body, 11 doskoky a 14 asistencemi táhl Los Angeles Lakers za vítězstvím 143:135 nad Utahem. Nikola Jokič při výhře Denveru 126:115 nad Orlandem zaznamenal 23 bodů, 13 doskoků a 11 asistencí a stal se nejlépe nahrávajícím pivotem historie soutěže.

Atlanta hrála bez Younga kvůli zranění od října celkem 22 zápasů. A dlouhá absence se na jeho hře projevila, když v zápase netrefil ani jednu trojku a celkem měl jen 8 bodů a 10 asistencí. Méně bodů měl za poslední rok jen v minulém utkání, kdy se po sedmi minutách zranil. Naopak navrátilec do sestavy Charlotte LaMelo Ball trefil v první půli sedm trojek a přispěl k tomu, že Hornets od začátku diktovali tempo a vedli až o 24 bodů.

Hawks se snažili vrátit do zápasu zejména Jalen Johnson, autor 43 bodů, 11 doskoků a 9 asistencí, a Nickeil Alexander-Walker s 28 body. Dvě a půl minuty před koncem to bylo dokonce už jen o bod, pak ale dal Ball sedm domácích bodů v řadě a uhájil pro Charlotte vedení a vítězství. Nezabránil tomu ani Krejčí, který byl v koncovce na hřišti, aby pomohl v obraně. Svou jedinou trojku v zápase dal už v první čtvrtině.

Pro Dončiče to byl už 85. triple double kariéry a pátý od přestupu do Lakers. Pošesté v sezoně překonal čtyřicetibodovou hranici a jeho 45 bodů je pro něj druhý nejlepší výkon v sezoně. Navíc mu výrazně pomáhal LeBron James s 28 body, 7 doskoky a 10 asistencemi. Utah to tak měl i kvůli absenci své hvězdy Lauriho Markkanena těžké, přesto se snažil a i v poslední čtvrtině vedl. Pak ale dal Dončič během dvou minut devět bodů a získal Lakers dvanáctibodové vedení, které už nepustili.

Triple double zapsal také Nikola Jokič, ale tentokráte si média všímala hlavně kolonky asistencí. Srbská hvězda Denveru už totiž v kariéře nasbírala 5667 přihrávek na koš, čímž Jokič překonal jinou legendu Kareema Abdula-Jabbara a stal se nejlépe nahrávajícím pivotem v historii soutěže. Žádný jiný hráč působící na pozici pět nikdy tolik asistencí neměl. Jokič přitom hraje teprve jedenáctou sezonu, Abdul-Jabbar strávil na hřišti dvacet sezon a odehrál jednou tolik zápasů než Jokič.

Jordan Goodwin proměněným trestným hodem v poslední vteřině rozhodl o výhře Phoenixu nad Golden State 99:98. Suns v zápase otočili ztrátu 14 bodů, v koncovce srovnal za Warriors Steph Curry, ale při posledním útoku byl faulován Goodwin. Ten sice první trestný hod neproměnil, ale druhý už ano a zařídil Suns vítězství. Devin Booker k tomu přispěl 25 body, Dillon Brooks přidal 24 bodů.

Dokonce ztrátu 25 bodů dohnali New Orleans Pelicans a nakonec porazili Houston 133:128 po prodloužení. Vyrovnali tak klubový rekord v největším návratu do zápasu. Saddiq Bey k tomu pomohl 29 body, Trey Murphy 27 body.

Těsnou výhru vybojoval i Dallas, když v prodloužení udolal favorizovaný Detroit 116:114. V posledních čtyřech minutách prodloužení padly jen tři koše, z toho dva na straně Dallasu, když zápas rozhodl Anthony Davis dvěma dunky. V poslední minutě a půl pak Maverick těsné vedení ubránili. Nejlepším střelcem Dallasu byl s 23 body osmnáctiletý nováček Cooper Flagg.

Oklahoma City Thunder zvítězili nad Los Angeles Clippers 122:101 a stále mají na kontě jen dvě porážky a jasně vedou celou soutěž. Shai Gilgeous-Alexander k výhře přispěl 32 body. Thunder jsou doma stále neporaženi s bilancí 13-0 a vyhráli 17 z posledních 18 zápasů. Clippers naopak z posledních 11 zápasů vyhráli jediný.

New York po oslavách triumfu ve finále NBA Cupu dokázal i v oslabené sestavě zvítězit 114:113 nad Indianou. Rozhodující trojku dal pět vteřin před koncem Jalen Brunson, autor 25 bodů.

Zacha byl jediným střelcem Bostonu, Dobeš vychytal výhru nad Chicagem

Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví gól Boston Bruins.

V deseti čtvrtečních zápasech hokejové NHL bodoval jediný Čech. Útočník Pavel Zacha platil za jediného střelce Bostonu u domácí prohry 1:3 s Edmontonem. S lepší náladou odcházel do kabin brankář...

19. prosince 2025  7:23,  aktualizováno  8:04

LaMelo Ball (1) z Charlotte Hornets střílí na koš Atlanta Hawks, brání ho Vít Krejčí. | foto: Nell RedmondAP

Basketbaloví Atlanta Hawks v NBA prohráli na hřišti Charlotte Hornets 126:133, když jim nepomohl ani návrat hlavní hvězdy týmu Trae Younga. Český reprezentant Vít Krejčí v dresu Hawks odehrál 23...

Nelítostná vetřelkyně i bronzová po infuzi. Kouzla královny Ester na vlastní oči

Ester Ledecká slaví na pódiu bronzovou medaili z mistrovství světa ve sjezdu.

Špičatá korunka pro Sportovce roku usedla na povědomé hlavě. Ester Ledecká si třetí prvenství v novinařské anketě zajistila unikátním dvojbojem, když v jedné zimě získala medaile z mistrovství světa...

Na Vánoce se těším, uvidím vnoučata, řekl Priske. Reagoval i na Rosického výroky

Trenér Sparty Brian Priske po zápase s Aberdeenem.

Třiatřicátý zápas, pětačtyřicátá tisková konference. A to jenom za podzim. Od zahájení sezony uteklo 153 dnů a sparťanští fotbalisté mají před sebou měsíční zimní přestávku. „Když se tak porozhlédnu,...

Evropa dobrý, ale na tabulku ligy se hezky nedívá. Kadeřábek o podzimu Sparty

Pavel Kadeřábek gratuluje Garangu Kuolovi ke gólu do brány Aberdeenu.

Ještě než se po rozhovoru rozloučil a popřál všem hezké svátky, sparťanský fotbalista Pavel Kadeřábek se rozesmál při otázce na stadion v Lipsku. „Jo, tam se mi líbí. Dal jsem tam první bundesligový...

Šílenost v Olomouci, Sigma postupuje díky gólu soka ze 105. minuty

Hráči Sigmy zjistili, že postupují do jarní fáze Konferenční ligy.

Šílenost, bizár. Ochozy Androva Stadionu už se vyprázdnily, když přišla radostná novina. Řecké AEK proměnilo v patnácté nastavené minutě svůj pokutový kop, díky čemuž porazilo rumunskou Craiovu 3:2....

Hlavní fázi Konferenční ligy ovládl Štrasburk, Šín s Alkmaarem jen remizoval

Hráči Atén slaví po vítězném gólu proti Craiové.

Fotbalisté Alkmaaru se střídajícím záložníkem Matějem Šínem remizovali v Konferenční lize 0:0 s Bialystokem. Obránce Stefan Simič nezabránil porážce Omonie Nikósie 0:1 s Čenstochovou. Oba týmy...

Biatlonové putování Evropou. Když ostřikovače nestříkají a řemen se přetrhne

Tým českého biatlonu při přesunu mezi zastávkami Světového poháru

Z úvodního pohárového kola v Östersundu jeli 25 hodin autem do rakouského Hochfilzenu. Odtud potom zkraje tohoto týdne dalších osm hodin do francouzského Le Grand-Bornand. Zatímco biatlonoví...

Olomouc - Lech Poznaň 1:2, smolné góly a prohra. Domácí přesto šťastně postupují

Abdoulaye Sylla u míče v utkání s Poznaní.

Obrovské štěstí měli olomoučtí fotbalisté na závěr základní fáze Konferenční ligy. S Lechem Poznaň doma prohráli 1:2 a na chvíli se propadli na nepostupové 25. místo. Pak ale AEK Athény otočil v...

Sparta - Aberdeen 3:0, rázně do osmifinále ze čtvrté příčky, gól dal i Kuol

Hráči Sparty slaví třetí gól proti Aberdeenu.

Sparťanští fotbalisté jsou v osmifinále Konferenční ligy. Ve svém závěrečném vystoupení v základní fázi soutěže zdolali po jasném průběhu skotský Abeerden 3:0. Vyhráli potřetí za sebou a ve společné...

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Potřetí Ester Ledecká! Českému sportu znovu vládne zimní královna

Ester Ledecká s cenou pro Sportovce roku 2025

Úspěchy na světových šampionátech ve dvou zimních sportech vynesly Ester Ledecké už třetí titul Sportovec roku. V novinářské anketě se zařadila mezi absolutní legendy, které získaly tři a více...

Žabiny vyhrály odvetu o více než dvacet bodů, stejně jako KP ale v Eurocupu končí

Eliška Hamzová hledá spoluhráčku v zápase proti Lublinu.

Oba brněnské týmy basketbalistek se s Eurocupem rozloučily v prvním kole play off. Žabiny v odvetě v Lublinu vyhrály 81:58, v úvodním duelu však utrpěly debakl 51:92. Královo Pole prohrálo v...

