Zranil se i Wembanyama, Jokič zachránil sérii výher. Trefa z půlky Atlantu nespasila

  8:46aktualizováno  9:44
San Antonio Spurs vítězí, 60. úspěch v sezoně NBA dosáhli na palubovce Philadelphia 76ers. Na skóre 115:102 se podílel i francouzský unikát Victor Wembanyama, po 17 bodech za 16 odehraných minut však ze zápasu kvůli poranění žeber odstoupil. Nikola Jokič táhl 35 body, 14 doskoky, 13 asistencemi a pěti zisky Denver Nuggets k triumfu nad Portland Trail Blazers 137:132 v prodloužení. Celek z Colorada uspěl podeváté v řadě. Poraženým stále scházel zraněný Vít Krejčí.
Předčasná radost. C. J. McCollum (3) z Atlanta Hawks trefil proti New York Knicks vyrovnání z vlastní poloviny, míč však jeho ruku opustil o desetinku pozdě. | foto: Dale ZanineReuters

Prodloužení bylo na spadnutí také v hale Atlanta Hawks, domácí C. J. McCollum trefil proti New York Knicks vyrovnání trojkou z vlastní poloviny. Jeho střela však přišla o desetinu později, a tak se hosté po prozkoumání videa radovali z úspěchu 108:105.

Momenty ze zápasu Atlanta – New York:

Portlandský Krejčí nehraje od poloviny března kvůli zranění lýtka a jeho spoluhráči tentokrát neudrželi vedení o 18 bodů. Ještě v úvodu poslední části vedli Blazers o 17, ale nakonec jim alespoň prodloužení zajistil Deni Avdija. Jokič těsně před sirénou vítězný koš nedal, ale dodatečnou pětiminutovku zahájili spoluhráči Aaron Gordon a Jamal Murray trojkami a Nuggets už náskok nepustili.

Portlandu k úspěchu nestačilo 25 úspěšných tříbodových střel, osm jich trefil autor 30 bodů Toumani Camara, Avdija přidal 26 bodů. Trail Blazers budou hrát předkolo, ale ještě bojují o výhodnější osmé místo, které se stejným počtem 40 výher, ale zápasem k dobru, drží Los Angeles Clippers.

Hráči Memphisu v duelu s Clevelandem vyrovnali 29 trojkami ligový rekord, z vítězství 142:126 se ale radovali hosté. Cavaliers, kteří v Západní konferenci skončí nejhůře čtvrtí, měli devět hráčů s dvouciferným bodovým příspěvkem, lídrem byl Evan Mobley s 24 body.

O výhru více než Cleveland má stále New York, který se štěstím zvítězil v Atlantě. Zasloužil se o to zejména Jalen Brunson, který zaznamenal 30 bodů a 13 asistencí. Hawks navzdory 36 bodům Nickeila Alexandera-Walkera prohráli po čtyřech výhrách, ale na pátém místě ve Východní konferenci mají stále dobré vyhlídky na první kolo play off.

San Antonio přišlo o Wembanyamu po jeho srážce s Paulem Georgem v prvním poločase. Do druhého už francouzský pivot nenastoupil a závažnost jeho zranění necelý týden před koncem základní části není známa. K výhře stihl přispět 17 body, spoluhráč Stephon Castle se blýskl triple doublem za 19 bodů, 13 asistencí a 10 doskoků.

Sestřih zápasu Philadelphia – San Antonio:

Za Sixers, kteří jsou i po druhé porážce za sebou stále ve hře o přímý postup do play off, zaznamenal Joel Embiid 34 bodů a 12 doskočených míčů.

Jistý vítěz Východní konference Detroit stále bez opory Cadea Cunninghama podlehl domácímu Orlandu 107:123. Magic se třetím vítězstvím za sebou udrželi v reálné hře o první šestku, Paolo Banchero k tomu přispěl 31 body.

NBA – výsledky

Atlanta Hawks - New York Knicks 105:108
Orlando Magic - Detroit Pistons 123:107
Memphis Grizzlies - Cleveland Cavaliers 126:142
San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers 115:102
Denver Nuggets - Portland Trail Blazers 137:132 po prodl.

Tipsport - partner programu
Nymburk vs. Rytas VilniusBasketbal - - 7. 4. 2026:Nymburk vs. Rytas Vilnius //www.idnes.cz/sport
7. 4. 18:30
  • 2.13
  • 15.70
  • 1.86
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
