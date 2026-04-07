Zranil se i Wembanyama, Jokič zachránil sérii výher. Trefa z půlky Atlantu nespasila

Prodloužení bylo na spadnutí také v hale Atlanta Hawks, domácí C. J. McCollum trefil proti New York Knicks vyrovnání trojkou z vlastní poloviny. Jeho střela však přišla o desetinu později, a tak se hosté po prozkoumání videa radovali z úspěchu 108:105.
Portlandský Krejčí nehraje od poloviny března kvůli zranění lýtka a jeho spoluhráči tentokrát neudrželi vedení o 18 bodů. Ještě v úvodu poslední části vedli Blazers o 17, ale nakonec jim alespoň prodloužení zajistil Deni Avdija. Jokič těsně před sirénou vítězný koš nedal, ale dodatečnou pětiminutovku zahájili spoluhráči Aaron Gordon a Jamal Murray trojkami a Nuggets už náskok nepustili.
Portlandu k úspěchu nestačilo 25 úspěšných tříbodových střel, osm jich trefil autor 30 bodů Toumani Camara, Avdija přidal 26 bodů. Trail Blazers budou hrát předkolo, ale ještě bojují o výhodnější osmé místo, které se stejným počtem 40 výher, ale zápasem k dobru, drží Los Angeles Clippers.
Hráči Memphisu v duelu s Clevelandem vyrovnali 29 trojkami ligový rekord, z vítězství 142:126 se ale radovali hosté. Cavaliers, kteří v Západní konferenci skončí nejhůře čtvrtí, měli devět hráčů s dvouciferným bodovým příspěvkem, lídrem byl Evan Mobley s 24 body.
O výhru více než Cleveland má stále New York, který se štěstím zvítězil v Atlantě. Zasloužil se o to zejména Jalen Brunson, který zaznamenal 30 bodů a 13 asistencí. Hawks navzdory 36 bodům Nickeila Alexandera-Walkera prohráli po čtyřech výhrách, ale na pátém místě ve Východní konferenci mají stále dobré vyhlídky na první kolo play off.
San Antonio přišlo o Wembanyamu po jeho srážce s Paulem Georgem v prvním poločase. Do druhého už francouzský pivot nenastoupil a závažnost jeho zranění necelý týden před koncem základní části není známa. K výhře stihl přispět 17 body, spoluhráč Stephon Castle se blýskl triple doublem za 19 bodů, 13 asistencí a 10 doskoků.
Za Sixers, kteří jsou i po druhé porážce za sebou stále ve hře o přímý postup do play off, zaznamenal Joel Embiid 34 bodů a 12 doskočených míčů.
Jistý vítěz Východní konference Detroit stále bez opory Cadea Cunninghama podlehl domácímu Orlandu 107:123. Magic se třetím vítězstvím za sebou udrželi v reálné hře o první šestku, Paolo Banchero k tomu přispěl 31 body.
NBA – výsledky
